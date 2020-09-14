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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/tsybulskiy-1577191686.html
Александра Цыбульского избрали губернатором Архангельской области
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский лидирует на выборах главы региона с 69,65% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T08:12
2020-09-14T08:21
ирина чиркова
политика
единый день голосования — 2020
александр цыбульский
архангельская область
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 14 сен – РИА Новости.</strong> Врио губернатора Архангельской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Цыбульский</a> лидирует на выборах главы региона с 69,65% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии.Как следует из данных комиссии, Цыбульский после обработки 100% протоколов набирает 69,65%, на втором месте <a href="http://ria.ru/person__270/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Чиркова</a> от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" с 16,91%, третий результат у представителя <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> Сергея Пивкова – 6,75%. Явка составила 36,6%.Три остальных кандидата набрали менее 3% каждый. На выборах губернатора <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> 2015 года предыдущий глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Орлов</a> победил с 53,25% голосов.Цыбульский был назначен врио Архангельской области, после того как 2 апреля прежний губернатор Игорь Орлов подал в отставку.
https://ria.ru/20200904/biznes-1576741847.html
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ирина чиркова, политика, александр цыбульский, архангельская область

Александра Цыбульского избрали губернатором Архангельской области

08:12 14.09.2020 (обновлено: 08:21 14.09.2020)
8358
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАлександр Цыбульский
Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Александр Цыбульский. Архивное фото
АРХАНГЕЛЬСК, 14 сен – РИА Новости. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский лидирует на выборах главы региона с 69,65% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии.
Как следует из данных комиссии, Цыбульский после обработки 100% протоколов набирает 69,65%, на втором месте Ирина Чиркова от "Справедливой России" с 16,91%, третий результат у представителя ЛДПР Сергея Пивкова – 6,75%. Явка составила 36,6%.
Три остальных кандидата набрали менее 3% каждый. На выборах губернатора Архангельской области 2015 года предыдущий глава региона Игорь Орлов победил с 53,25% голосов.
Цыбульский был назначен врио Архангельской области, после того как 2 апреля прежний губернатор Игорь Орлов подал в отставку.
Глава Поморья Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 12:22Архангельская область
Власти Поморья нацелены на экономический прорыв
27510136
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Единый день голосования — 2020Ирина ЧирковаПолитикаАлександр ЦыбульскийАрхангельская область
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