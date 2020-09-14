https://ria.ru/20200914/tsybulskiy-1577191686.html

Александра Цыбульского избрали губернатором Архангельской области

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский лидирует на выборах главы региона с 69,65% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T08:12

2020-09-14T08:12

2020-09-14T08:21

ирина чиркова

политика

единый день голосования — 2020

александр цыбульский

архангельская область

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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 14 сен – РИА Новости.</strong> Врио губернатора Архангельской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Цыбульский</a> лидирует на выборах главы региона с 69,65% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии.Как следует из данных комиссии, Цыбульский после обработки 100% протоколов набирает 69,65%, на втором месте <a href="http://ria.ru/person__270/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Чиркова</a> от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" с 16,91%, третий результат у представителя <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> Сергея Пивкова – 6,75%. Явка составила 36,6%.Три остальных кандидата набрали менее 3% каждый. На выборах губернатора <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> 2015 года предыдущий глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Орлов</a> победил с 53,25% голосов.Цыбульский был назначен врио Архангельской области, после того как 2 апреля прежний губернатор Игорь Орлов подал в отставку.

https://ria.ru/20200904/biznes-1576741847.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина чиркова, политика, александр цыбульский, архангельская область