https://ria.ru/20200914/tramp-1577238688.html

Трамп считает, что глобальное потепление отступит само

Глобальное потепление отступит само, уверен президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T22:55

2020-09-14T22:55

2020-09-14T22:55

гэвин ньюсом

дональд трамп

калифорния

оон

сша

париж

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости.</strong> Глобальное потепление отступит само, уверен президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>."Начнет становиться прохладнее. Просто следите. Не думаю, что наука на самом деле знает", - сказал Трамп в понедельник на встрече с руководством штата <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорния</a>, где бушуют лесные пожары.Его слова распространил пул Белого дома.Ранее сообщалось, что в пожарах в Калифорнии погибли 22 человека. По данным пожарной службы штата, на минувших выходных действовали 29 крупных пожаров, за последние несколько недель огонь уничтожил более 4 тысяч построек и выжег 1,2 миллиона гектар. Причиной пожаров называют изменение климата.Национальная метеорологическая служба США сообщила ранее, что 16 августа в районе национального парка "Долина смерти" в Калифорнии была зафиксирована температура 54,4 градуса по Цельсию, которая может оказаться рекордной для штата. Как прогнозировали метеорологи, тепловая волна продолжила движение по западному побережью США. Жара вызвала нагрузку на электросети Калифорнии, привела к отключениям электричества. Из-за чрезвычайной жары и пожаров губернатор штата <a href="http://ria.ru/person_gevin-nyusom/" target="_blank" data-auto="true">Гэвин Ньюсом</a> 18 августа объявил режим чрезвычайной ситуации.При Трампе США вышли из соглашения, участниками которого являются 197 стран. Оно было принято 12 декабря 2015 года в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> и вступило в силу 4 ноября 2016 года. Документ направлен на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата. США в августе 2017 года уведомили <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> о намерении выйти из соглашения.Парижское соглашение ставит целью не допустить к концу века повышения температуры более чем на два градуса Цельсия (лучше на 1,5) по сравнению с доиндустриальным периодом (середина XIX века).

https://ria.ru/20200911/tramp-1577110733.html

https://ria.ru/20200824/klimat-1576101047.html

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калифорния

сша

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гэвин ньюсом, дональд трамп, калифорния, оон, сша, париж, в мире