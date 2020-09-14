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В России провели более 40,9 миллиона тестов на COVID-19
Более 40,9 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 219... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T09:22
2020-09-14T09:22
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Более 40,9 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 219 тысяч человек, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."В РФ проведено более 40,9 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 219 016 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 279 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 40,9 миллиона тестов на COVID-19

09:22 14.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Экспресс-тестирование на COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 40,9 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 219 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 40,9 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 219 016 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 279 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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