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В Париже суд начал предварительные слушания по делу Винника
Суд Парижа в понедельник проводит предварительные слушания по делу россиянина Александра Винника, который обвиняется во Франции в вымогательстве и отмывании... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:26
2020-09-14T15:26
зои константопулу
александр винник
франция
сша
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Суд Парижа в понедельник проводит предварительные слушания по делу россиянина <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vinnik/" target="_blank" data-auto="true">Александра Винника</a>, который обвиняется во Франции в вымогательстве и отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости.Винника доставили на заседание, которое началось с 45-минутным опозданием. Три адвоката россиянина Фредерик Бело, Ариан Зимра и <a href="http://ria.ru/person_Zoi_Konstantopulu/" target="_blank" data-auto="true">Зои Константопулу</a> присутствуют в зале.Как сообщил ранее Бело, рассмотрение дела по существу пройдет 19-22 октября.Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> 25 июля 2017 года по запросу <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>. <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париж</a> обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.В Греции Винника держали в предварительном заключении 30 месяцев, хотя конституция Греции запрещает держать человека без суда более 18 месяцев. 20 декабря 2019 года стало известно, что министр юстиции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию.С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.Адвокат Фредерик Бело ранее заявил о невиновности своего подзащитного, подчеркивая, что им манипулировали, он был "всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e", и выполнял техническую работу.
https://ria.ru/20200722/1574723308.html
франция
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зои константопулу, александр винник, франция, сша, париж, в мире

В Париже суд начал предварительные слушания по делу Винника

15:26 14.09.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникАлександр Винник
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Александр Винник. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 сен – РИА Новости. Суд Парижа в понедельник проводит предварительные слушания по делу россиянина Александра Винника, который обвиняется во Франции в вымогательстве и отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости.
Винника доставили на заседание, которое началось с 45-минутным опозданием. Три адвоката россиянина Фредерик Бело, Ариан Зимра и Зои Константопулу присутствуют в зале.
Как сообщил ранее Бело, рассмотрение дела по существу пройдет 19-22 октября.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
В Греции Винника держали в предварительном заключении 30 месяцев, хотя конституция Греции запрещает держать человека без суда более 18 месяцев. 20 декабря 2019 года стало известно, что министр юстиции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию.
С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.
Адвокат Фредерик Бело ранее заявил о невиновности своего подзащитного, подчеркивая, что им манипулировали, он был "всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e", и выполнял техническую работу.
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 22.07.2020
22 июля, 15:27
Защита Винника настаивает на незаконности его экстрадиции во Францию
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Зои КонстантопулуАлександр ВинникФранцияСШАПарижВ мире
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