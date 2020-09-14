https://ria.ru/20200914/sputnik-1577189137.html

Запуск российского спутника для мониторинга климата Арктики отложили

Запуск с космодрома Байконур первого спутника "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе перенесен с 9 на 24 декабря, сообщил... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T03:12

2020-09-14T03:12

2020-09-14T03:12

хочу стать космонавтом

россия

байконур (космодром)

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Запуск с космодрома <a href="https://ria.ru/civicstructure_Bajjkonur_kosmodrom/" target="_blank">Байконур</a> первого спутника "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе перенесен с 9 на 24 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В феврале другой источник агентства в отрасли рассказал, что старт намечается на 9 декабря. В мае генеральный директор предприятия-производителя НПО имени Лавочкина <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kolmykov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Колмыков</a> сообщил РИА Новости, что запуск планируется в конце года."Старт первой "Арктики-М" ушел на 24 декабря", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что "точная дата (запуска) будет утверждена позднее".Спутник планируется вывести на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".По набору оборудования "Арктика-М" будет аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам серии "Электро-Л". Спутник разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>, которые плохо просматриваются с "Электро-Л".После выведения на орбиту двух аппаратов "Арктика-М" <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентр</a> будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.Запуск второго спутника "Арктика-М" намечается в 2023 году. В 2021 году ожидается заказ еще трех таких аппаратов.

https://ria.ru/20200913/roskosmos-1577179136.html

https://ria.ru/20200911/reklama-1577067850.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, байконур (космодром), космос - риа наука