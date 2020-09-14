Запуск российского спутника для мониторинга климата Арктики отложили
5604
Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Запуск с космодрома Байконур первого спутника "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе перенесен с 9 на 24 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В феврале другой источник агентства в отрасли рассказал, что старт намечается на 9 декабря. В мае генеральный директор предприятия-производителя НПО имени Лавочкина Владимир Колмыков сообщил РИА Новости, что запуск планируется в конце года.
"Старт первой "Арктики-М" ушел на 24 декабря", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что "точная дата (запуска) будет утверждена позднее".
Спутник планируется вывести на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
13 сентября, 19:23РИА НаукаУгроза столкновения МКС и американского спутника миновала
По набору оборудования "Арктика-М" будет аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам серии "Электро-Л". Спутник разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются с "Электро-Л".
После выведения на орбиту двух аппаратов "Арктика-М" Гидрометцентр будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.
Запуск второго спутника "Арктика-М" намечается в 2023 году. В 2021 году ожидается заказ еще трех таких аппаратов.