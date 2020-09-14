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Космическая обсерватория ГАММА-400
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Запуск российского спутника для мониторинга климата Арктики отложили
Запуск с космодрома Байконур первого спутника "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе перенесен с 9 на 24 декабря, сообщил... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T03:12
2020-09-14T03:12
хочу стать космонавтом
россия
байконур (космодром)
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Запуск с космодрома <a href="https://ria.ru/civicstructure_Bajjkonur_kosmodrom/" target="_blank">Байконур</a> первого спутника "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе перенесен с 9 на 24 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В феврале другой источник агентства в отрасли рассказал, что старт намечается на 9 декабря. В мае генеральный директор предприятия-производителя НПО имени Лавочкина <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kolmykov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Колмыков</a> сообщил РИА Новости, что запуск планируется в конце года."Старт первой "Арктики-М" ушел на 24 декабря", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что "точная дата (запуска) будет утверждена позднее".Спутник планируется вывести на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".По набору оборудования "Арктика-М" будет аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам серии "Электро-Л". Спутник разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>, которые плохо просматриваются с "Электро-Л".После выведения на орбиту двух аппаратов "Арктика-М" <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентр</a> будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.Запуск второго спутника "Арктика-М" намечается в 2023 году. В 2021 году ожидается заказ еще трех таких аппаратов.
https://ria.ru/20200913/roskosmos-1577179136.html
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россия, байконур (космодром), космос - риа наука

Запуск российского спутника для мониторинга климата Арктики отложили

03:12 14.09.2020
5604
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБайконур
Байконур - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Запуск с космодрома Байконур первого спутника "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе перенесен с 9 на 24 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В феврале другой источник агентства в отрасли рассказал, что старт намечается на 9 декабря. В мае генеральный директор предприятия-производителя НПО имени Лавочкина Владимир Колмыков сообщил РИА Новости, что запуск планируется в конце года.
"Старт первой "Арктики-М" ушел на 24 декабря", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что "точная дата (запуска) будет утверждена позднее".
Спутник планируется вывести на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
Космические сумерки с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 19:23РИА Наука
Угроза столкновения МКС и американского спутника миновала
По набору оборудования "Арктика-М" будет аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам серии "Электро-Л". Спутник разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются с "Электро-Л".
После выведения на орбиту двух аппаратов "Арктика-М" Гидрометцентр будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.
Запуск второго спутника "Арктика-М" намечается в 2023 году. В 2021 году ожидается заказ еще трех таких аппаратов.
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