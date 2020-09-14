https://ria.ru/20200914/sol-1577190261.html

Роспотребнадзор рекомендует не солить блюда

Норма потребления соли для человека составляет пять граммов в день, в России в среднем едят 12 граммов, чтобы снизить потребление нужно отказаться от соли во... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T06:19

2020-09-14T06:19

2020-09-14T18:19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/93351/52/933515250_0:114:2184:1343_1400x0_80_0_0_1c842f601578085d8344cdeb9ace975a.jpg

<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Норма потребления соли для человека составляет пять граммов в день, в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> в среднем едят 12 граммов, чтобы снизить потребление нужно отказаться от соли во время готовки, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a>.Чрезмерное потребление соли повышает риск сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний, таких как диабет, онкологические заболевания и хронические болезни легких, пояснили в пресс-службе.При этом около 80 процентов соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на "скрытую соль", которая есть в обработанных пищевых продуктах, таких как, например, хлеб, печенье, сухие завтраки, колбасы, чипсы, уточнили в ведомстве.Чтобы снизить потребление соли на 20 процентов, следует отказаться от бульонных кубиков, не солить блюда во время готовки, не добавлять в еду готовые соусы, такие как кетчуп, соевый соус и французская горчица, убрать со стола солонку, но оставить перечницу, а также не покупать томатный сок в магазине, а делать его самостоятельно, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20200726/1574928498.html

https://ria.ru/20200524/1571869825.html

павел рябышев Моему отцу это расскажите. Который вот уже 84 года селёдку досаливает, а на чай с кофетами - добавляет 6 чайных ложек сахарного песку. Возможно он вам поверит, что соль и сахар- это белая смерть. 69

Михаил Глушко Так и вижу. Детский сад. Пригтовление манной каши. Вместо соли кладу чеснок. 42

8

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество