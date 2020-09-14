https://ria.ru/20200914/sol-1577190261.html
Роспотребнадзор рекомендует не солить блюда
Норма потребления соли для человека составляет пять граммов в день, в России в среднем едят 12 граммов, чтобы снизить потребление нужно отказаться от соли во... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T06:19
2020-09-14T06:19
2020-09-14T18:19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Норма потребления соли для человека составляет пять граммов в день, в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> в среднем едят 12 граммов, чтобы снизить потребление нужно отказаться от соли во время готовки, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a>.Чрезмерное потребление соли повышает риск сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний, таких как диабет, онкологические заболевания и хронические болезни легких, пояснили в пресс-службе.При этом около 80 процентов соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на "скрытую соль", которая есть в обработанных пищевых продуктах, таких как, например, хлеб, печенье, сухие завтраки, колбасы, чипсы, уточнили в ведомстве.Чтобы снизить потребление соли на 20 процентов, следует отказаться от бульонных кубиков, не солить блюда во время готовки, не добавлять в еду готовые соусы, такие как кетчуп, соевый соус и французская горчица, убрать со стола солонку, но оставить перечницу, а также не покупать томатный сок в магазине, а делать его самостоятельно, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20200726/1574928498.html
https://ria.ru/20200524/1571869825.html
павел рябышев
Моему отцу это расскажите. Который вот уже 84 года селёдку досаливает, а на чай с кофетами - добавляет 6 чайных ложек сахарного песку. Возможно он вам поверит, что соль и сахар- это белая смерть.
69
Михаил Глушко
Так и вижу. Детский сад. Пригтовление манной каши. Вместо соли кладу чеснок.
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8
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
Норма потребления соли для человека составляет пять граммов в день, в России
в среднем едят 12 граммов, чтобы снизить потребление нужно отказаться от соли во время готовки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора
.
"Физиологической нормой для человека считается употребление пяти граммов соли в день. В Европе и США средний житель потребляет около десяти граммов, в России — 12 граммов соли в день. Больным гипертонической болезнью рекомендуется потреблять не более одного грамма соли в день (если врач не предписал по-другому)", — говорится в сообщении.
Чрезмерное потребление соли повышает риск сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний, таких как диабет, онкологические заболевания и хронические болезни легких, пояснили в пресс-службе.
При этом около 80 процентов соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на "скрытую соль", которая есть в обработанных пищевых продуктах, таких как, например, хлеб, печенье, сухие завтраки, колбасы, чипсы, уточнили в ведомстве.
Чтобы снизить потребление соли на 20 процентов, следует отказаться от бульонных кубиков, не солить блюда во время готовки, не добавлять в еду готовые соусы, такие как кетчуп, соевый соус и французская горчица, убрать со стола солонку, но оставить перечницу, а также не покупать томатный сок в магазине, а делать его самостоятельно, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
"Существует множество альтернатив соли, которые можно ввести в свой ежедневный рацион, чтобы уменьшить ее потребление. В качестве замены соли можно использовать пряные травы, специи, лимон, сок лайма, чеснок, овощную соль и другие", — добавили в пресс-службе.