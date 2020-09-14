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Роспотребнадзор рекомендует не солить блюда
Норма потребления соли для человека составляет пять граммов в день, в России в среднем едят 12 граммов, чтобы снизить потребление нужно отказаться от соли во... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T06:19
2020-09-14T18:19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Норма потребления соли для человека составляет пять граммов в день, в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> в среднем едят 12 граммов, чтобы снизить потребление нужно отказаться от соли во время готовки, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a>.Чрезмерное потребление соли повышает риск сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний, таких как диабет, онкологические заболевания и хронические болезни легких, пояснили в пресс-службе.При этом около 80 процентов соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на "скрытую соль", которая есть в обработанных пищевых продуктах, таких как, например, хлеб, печенье, сухие завтраки, колбасы, чипсы, уточнили в ведомстве.Чтобы снизить потребление соли на 20 процентов, следует отказаться от бульонных кубиков, не солить блюда во время готовки, не добавлять в еду готовые соусы, такие как кетчуп, соевый соус и французская горчица, убрать со стола солонку, но оставить перечницу, а также не покупать томатный сок в магазине, а делать его самостоятельно, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20200726/1574928498.html
https://ria.ru/20200524/1571869825.html
Моему отцу это расскажите. Который вот уже 84 года селёдку досаливает, а на чай с кофетами - добавляет 6 чайных ложек сахарного песку. Возможно он вам поверит, что соль и сахар- это белая смерть.
69
Так и вижу. Детский сад. Пригтовление манной каши. Вместо соли кладу чеснок.
42
8
россия
РИА Новости
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор рекомендует не солить блюда

06:19 14.09.2020 (обновлено: 18:19 14.09.2020)
30314
© Fotolia / Africa StudioМужчина солит салат
Мужчина солит салат - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Fotolia / Africa Studio
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Норма потребления соли для человека составляет пять граммов в день, в России в среднем едят 12 граммов, чтобы снизить потребление нужно отказаться от соли во время готовки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Физиологической нормой для человека считается употребление пяти граммов соли в день. В Европе и США средний житель потребляет около десяти граммов, в России — 12 граммов соли в день. Больным гипертонической болезнью рекомендуется потреблять не более одного грамма соли в день (если врач не предписал по-другому)", — говорится в сообщении.

Чрезмерное потребление соли повышает риск сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний, таких как диабет, онкологические заболевания и хронические болезни легких, пояснили в пресс-службе.
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При этом около 80 процентов соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на "скрытую соль", которая есть в обработанных пищевых продуктах, таких как, например, хлеб, печенье, сухие завтраки, колбасы, чипсы, уточнили в ведомстве.
Чтобы снизить потребление соли на 20 процентов, следует отказаться от бульонных кубиков, не солить блюда во время готовки, не добавлять в еду готовые соусы, такие как кетчуп, соевый соус и французская горчица, убрать со стола солонку, но оставить перечницу, а также не покупать томатный сок в магазине, а делать его самостоятельно, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

"Существует множество альтернатив соли, которые можно ввести в свой ежедневный рацион, чтобы уменьшить ее потребление. В качестве замены соли можно использовать пряные травы, специи, лимон, сок лайма, чеснок, овощную соль и другие", — добавили в пресс-службе.

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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Моему отцу это расскажите. Который вот уже 84 года селёдку досаливает, а на чай с кофетами - добавляет 6 чайных ложек сахарного песку. Возможно он вам поверит, что соль и сахар- это белая смерть.
14 сентября, 07:08
прпавел рябышев
431310012
Так и вижу. Детский сад. Пригтовление манной каши. Вместо соли кладу чеснок.
14 сентября, 08:24
Михаил ГлушкоМихаил Глушко
10272003
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