https://ria.ru/20200914/sms-1577188613.html

Эксперт рассказал об СМС-сообщениях, которые никогда нельзя открывать

Прежде чем открыть СМС-сообщение, нужно обязательно посмотреть на отправителя, имя которого отображается в push-окне. Если вы получили сообщение от незнакомого... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T02:20

2020-09-14T02:20

2020-09-14T02:20

роскачество

технологии

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Прежде чем открыть СМС-сообщение, нужно обязательно посмотреть на отправителя, имя которого отображается в push-окне. Если вы получили сообщение от незнакомого человека или в строке "отправитель" указано общее название, например, "Info", открывать СМС не стоит, рассказала <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200914/832015981.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> специалист пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Алеся Боровикова.Она добавляет, что любые обезличенные эмоционально окрашенные обращения, а также любые сообщения о выигрышах — это всегда признаки мошенничества.

https://ria.ru/20200530/1572208084.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, технологии