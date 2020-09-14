Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200914/sms-1577188613.html
Эксперт рассказал об СМС-сообщениях, которые никогда нельзя открывать
Прежде чем открыть СМС-сообщение, нужно обязательно посмотреть на отправителя, имя которого отображается в push-окне. Если вы получили сообщение от незнакомого... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T02:20
2020-09-14T02:20
роскачество
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:0:3218:1810_1400x0_80_0_0_335d32ab31dde7870f0bd5d63089cba8.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Прежде чем открыть СМС-сообщение, нужно обязательно посмотреть на отправителя, имя которого отображается в push-окне. Если вы получили сообщение от незнакомого человека или в строке "отправитель" указано общее название, например, "Info", открывать СМС не стоит, рассказала <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200914/832015981.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> специалист пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Алеся Боровикова.Она добавляет, что любые обезличенные эмоционально окрашенные обращения, а также любые сообщения о выигрышах — это всегда признаки мошенничества.
https://ria.ru/20200530/1572208084.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_ada2314fc024753407ce55a97f6b4b13.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскачество, технологии

Эксперт рассказал об СМС-сообщениях, которые никогда нельзя открывать

02:20 14.09.2020
606
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкCмартфон
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Прежде чем открыть СМС-сообщение, нужно обязательно посмотреть на отправителя, имя которого отображается в push-окне. Если вы получили сообщение от незнакомого человека или в строке "отправитель" указано общее название, например, "Info", открывать СМС не стоит, рассказала агентству "Прайм" специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.
"Если в СМС говорится о якобы неполученном MMS, переходить по ссылке категорически не рекомендуется. Иногда ссылку видно сразу в push-окне и злоумышленники рассчитывают, что вы кликнете на нее случайно", — предупреждает эксперт.
Она добавляет, что любые обезличенные эмоционально окрашенные обращения, а также любые сообщения о выигрышах — это всегда признаки мошенничества.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 30.05.2020
30 мая, 05:14
Эксперты рассказали, как СМС-мошенники воруют деньги у россиян
1310002
Обсудить 0
РоскачествоТехнологии
Рекомендуем
Кети Топурия
Жена Преснякова выдала секрет солистки "А'Студио"
Печальная девушка
Назван нестандартный способ борьбы с осенней депрессией
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Лавров заявил о желании Евросоюза "наказать" Россию в угоду США
Оплата коммунальных услуг
Названы регионы с самой высокой долей расходов на услуги ЖКХ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19
Владимир Солодов
Солодов победил на выборах в Камчатке
Иван Охлобыстин
Охлобыстин ответил на критику Соловьева из-за Ефремова
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
В Израиле ввели всеобщий карантин
Роман Вильфанд
Вильфанд рассказал об одном теплом дне в Центральной России
Певец Леонид Агутин
Агутин резко ответил подписчику, назвавшему его старым
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве рассказали, почему отказали крымчанам в праве на воду
Часть газопровода Северный поток — 2, расположенная в Любмине, Германия
В Совфеде оценили возможность запрета "Северного потока — 2" в Германии
Сотрудники правоохранительных органов у автозака во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники RT в Минске рассказали об угрозах
Сотрудница авиакомпании производит регистрацию пассажиров и багажа на рейс в Международном аэропорту Сочи
Названы способы обезопасить свой багаж во время перелетов
Ростислав Гольдштейн
Гольдштейн победил на губернаторских выборах в ЕАО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08МВД предложило выдавать иностранцам ID-карты для идентификации личности
03:04Ракету "Брамос" для уничтожения самолетов AWACS создадут в 2024 году
03:00Необычное поведение воды поможет изучить механизм распространения вирусов
02:51Вильфанд рассказал об одном теплом дне в Центральной России
02:49Названы способы обезопасить свой багаж во время перелетов
02:44Гольдштейн победил на губернаторских выборах в ЕАО
02:40Островский лидирует на выборах в Смоленской области
02:38Действующий глава Кубани лидирует на губернаторских выборах
02:27Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области
02:26Николаев лидирует на выборах главы Чувашии
02:24Развожаев лидирует на выборах в Севастополе
02:22Солодов победил на выборах в Камчатке
02:20Эксперт рассказал об СМС-сообщениях, которые никогда нельзя открывать
02:04Назван нестандартный способ борьбы с осенней депрессией
01:20Коваленко лидирует на довыборах в Ярославской области
01:17Дрозденко лидирует на выборах в Ленобласти
00:18Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19
00:11У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей
00:08Названы регионы с самой высокой долей расходов на услуги ЖКХ
23:58ВОЗ зарегистрировала рекордную заболеваемость COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния