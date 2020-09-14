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https://ria.ru/20200914/sluchaynost-1577238719.html
Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал статью немецкой газеты Die Zeit, в которой говорится, что Алексей Навальный выжил благодаря "цепочке... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T22:57
2020-09-14T23:24
госпитализация алексея навального
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
германия
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости</strong>. Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> прокомментировал статью немецкой газеты <a href="https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577016988.html" target="_blank">Die Zeit</a>, в которой говорится, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> выжил благодаря "цепочке счастливых случайностей".Дипломат заметил, что к "удачным обстоятельствам" авторы публикации причислили быструю реакция пилота, который посадил самолет с первой попытки, а также тот факт, что у трапа самолета после посадки "случайно" дежурила скорая помощь."И вот это абсолютно безупречное поведение и пилота, и врачей, и скорой помощи подается как счастливое случайное стечение обстоятельств. То есть нам даже отказывают в том, что мы люди, понимаете?" — возмутился Лавров в эфире телеканала <a href="https://rtvi.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RTVI</a>.Он добавил, что подобная антироссийская риторика "глубоко сидит в головах" авторов публикации.Госпитализация НавальногоАлексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, где местные врачи оказали необходимую помощь и госпитализировали пациента. Основным диагнозом они назвали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в организме ядов и их следов.Позднее Навального доставили в клинику "Шарите" в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>. Немецкое правительство со ссылкой на военных медиков утверждает, что блогера отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок", а эти выводы подтвердили в лабораториях <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. ОЗХО также начала собственное исследование.В свою очередь, в Кремле отметили, что Берлин не сообщил Москве о полученных выводах, а Министерство иностранных дел до сих пор ожидает от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> ответа на официальный запрос по данному делу. В посольстве России в Берлине отмечали, что рассчитывают получить от немецкой стороны максимально оперативный ответ на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального.
https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577237510.html
https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577215864.html
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577120989.html
У Лаврова доча гражданка США. Этим всё сказано..
52
Озабоченность, не ?
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россия
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госпитализация алексея навального, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, генеральная прокуратура рф, германия, общество

Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности

22:57 14.09.2020 (обновлено: 23:24 14.09.2020)
5137
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал статью немецкой газеты Die Zeit, в которой говорится, что Алексей Навальный выжил благодаря "цепочке счастливых случайностей".
Дипломат заметил, что к "удачным обстоятельствам" авторы публикации причислили быструю реакция пилота, который посадил самолет с первой попытки, а также тот факт, что у трапа самолета после посадки "случайно" дежурила скорая помощь.
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"И вот это абсолютно безупречное поведение и пилота, и врачей, и скорой помощи подается как счастливое случайное стечение обстоятельств. То есть нам даже отказывают в том, что мы люди, понимаете?" — возмутился Лавров в эфире телеканала RTVI.
Он добавил, что подобная антироссийская риторика "глубоко сидит в головах" авторов публикации.

Госпитализация Навального

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, где местные врачи оказали необходимую помощь и госпитализировали пациента. Основным диагнозом они назвали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в организме ядов и их следов.
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Позднее Навального доставили в клинику "Шарите" в Берлине. Немецкое правительство со ссылкой на военных медиков утверждает, что блогера отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок", а эти выводы подтвердили в лабораториях Швеции и Франции. ОЗХО также начала собственное исследование.
В свою очередь, в Кремле отметили, что Берлин не сообщил Москве о полученных выводах, а Министерство иностранных дел до сих пор ожидает от ФРГ ответа на официальный запрос по данному делу. В посольстве России в Берлине отмечали, что рассчитывают получить от немецкой стороны максимально оперативный ответ на запрос Генпрокуратуры от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФГерманияОбщество
Популярные комментарии
У Лаврова доча гражданка США. Этим всё сказано..
14 сентября, 23:17
Влад ТёплыйстанВлад Тёплыйстан
13421131
Озабоченность, не ?
14 сентября, 23:00
Сорванец ЛиСорванец Ли
5001111
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