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https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577016988.html
Die Zeit: Навальный выжил благодаря реакции омских врачей
В Берлине считают, что Алексей Навальный выжил только благодаря быстрой реакции пилота, экстренно посадившего самолет, и действиям омских врачей, пишет газета... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T08:52
2020-09-10T10:01
госпитализация алексея навального
алексей навальный
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> В Берлине считают, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> выжил только благодаря быстрой реакции пилота, экстренно посадившего самолет, и действиям омских врачей, пишет газета <a href="https://www.zeit.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Die Zeit</a>.По данным издания, Институт фармакологии и токсикологии бундесвера пришел к выводу, что Навального отравили новым, усовершенствованным веществом из группы "Новичок". Как утверждается в публикации, об этом веществе "мир не знал до этого нападения", но оно считается более "опасным и смертоносным". Его остатки якобы обнаружили на руках Навального и горлышке бутылки с водой, из которой он пил.Издание отмечает, что эта новая версия "Новичка" должна была действовать медленнее, чем известные ранее, а те, кто стояли за "отравлением", рассчитывали, что "Навальный погибнет на борту самолета"."То, что он еще жив, говорят в Берлине, произошло только благодаря цепочке удачных обстоятельств, таких как быстрая реакция пилота, совершившего вынужденную посадку самолета, и врачей в Омске, которые сразу ввели Навальному антидот атропин", — пишет газета.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи, обследовавшие пациента, назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>, а спустя несколько дней немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что пациента якобы отравили субстанцией из группы "Новичок". В Кремле отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах.Еще в день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проверки, Генпрокуратура направила в Германию запрос об оказании правовой помощи, на который пока не получила ответа. Как отмечал пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию. По словам Пескова, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. Накануне российский МИД выразил немецкому послу решительный протест, подчеркнув, что отсутствие развернутого ответа на российский запрос будет расцениваться как отказ Берлина от установления истины в рамках объективного расследования, а его действия в связи с Навальным — как грубая враждебная провокация против России.Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.При этом один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк заявил РИА Новости, что сообщения об отравлении Навального "новой разновидностью "Новичка" не могут быть правдивыми, так как у него не было соответствующих симптомов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/navalnyy-1577009882.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
Немцы совсем заврались. Где логика? Сначала отравили, потом спасли, а потом ещё и в Германию отправили. Ну допустим в России в такой бред никто не поверит, а свой народ они что за идиотов считают?
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, в мире

Die Zeit: Навальный выжил благодаря реакции омских врачей

08:52 10.09.2020 (обновлено: 10:01 10.09.2020)
15289
© РИА Новости / Александр КряжевОмская БСМП №1, где находится Алексей Навальный
Омская БСМП №1, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Берлине считают, что Алексей Навальный выжил только благодаря быстрой реакции пилота, экстренно посадившего самолет, и действиям омских врачей, пишет газета Die Zeit.
По данным издания, Институт фармакологии и токсикологии бундесвера пришел к выводу, что Навального отравили новым, усовершенствованным веществом из группы "Новичок". Как утверждается в публикации, об этом веществе "мир не знал до этого нападения", но оно считается более "опасным и смертоносным". Его остатки якобы обнаружили на руках Навального и горлышке бутылки с водой, из которой он пил.
Издание отмечает, что эта новая версия "Новичка" должна была действовать медленнее, чем известные ранее, а те, кто стояли за "отравлением", рассчитывали, что "Навальный погибнет на борту самолета".
"То, что он еще жив, говорят в Берлине, произошло только благодаря цепочке удачных обстоятельств, таких как быстрая реакция пилота, совершившего вынужденную посадку самолета, и врачей в Омске, которые сразу ввели Навальному антидот атропин", — пишет газета.
Автомобили скорой помощи у клиники Шарите в Берлине, куда доставлен Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 21:26
"Чушь собачья". Создатель "Новичка" о новых данных по Навальному
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи, обследовавшие пациента, назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже Навального перевезли самолетом в Германию, а спустя несколько дней немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что пациента якобы отравили субстанцией из группы "Новичок". В Кремле отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах.
Еще в день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проверки, Генпрокуратура направила в Германию запрос об оказании правовой помощи, на который пока не получила ответа. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию. По словам Пескова, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Накануне российский МИД выразил немецкому послу решительный протест, подчеркнув, что отсутствие развернутого ответа на российский запрос будет расцениваться как отказ Берлина от установления истины в рамках объективного расследования, а его действия в связи с Навальным — как грубая враждебная провокация против России.
Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
При этом один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк заявил РИА Новости, что сообщения об отравлении Навального "новой разновидностью "Новичка" не могут быть правдивыми, так как у него не было соответствующих симптомов.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
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30120126
Обсудить 5
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйВ мире
Популярные комментарии
Немцы совсем заврались. Где логика? Сначала отравили, потом спасли, а потом ещё и в Германию отправили. Ну допустим в России в такой бред никто не поверит, а свой народ они что за идиотов считают?
10 сентября, 09:20
ira.iw2406ira.iw2406
1220005
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