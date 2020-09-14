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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200914/siriya-1577189169.html
Экс-боевик из Дераа рассказал о финансировании террористов американцами
Бывший боевик Абдурахман Джиср, пришедший легализоваться в российский центр примирения враждующих сторон в сирийском городе Дераа, рассказал журналистам, как... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T03:14
2020-09-14T10:48
война в сирии
сирия
сша
в мире
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<strong>ДЕРАА, 14 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Бывший боевик Абдурахман Джиср, пришедший легализоваться в российский центр примирения враждующих сторон в сирийском городе Дераа, рассказал журналистам, как его и сообщников финансировали <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, призывая воевать против властей.Каждый день в центр примирения приходят по 200-300 человек, желающих сдаться и начать вести мирную жизнь. Всего за время его работы было отработано более пяти тысяч таких заявок. Главное условие для легализации — прийти в центр и подтвердить свою поддержку мирного сирийского процесса. Документы принимают пять специалистов, затем их проверяют спецслужбы.В центре примирения не только регистрируют граждан, но и работают над их дальнейшей социализацией. Среди бывших боевиков — художник Абдурахман, который после легализации устроился на работу в отдел народных ремесел культурного центра Дераа.Другая задача российских специалистов — работать посредниками между бывшими противниками, которые теперь восстанавливают разрушенный город и ищут пути мирного сосуществования. Как рассказал журналистам доктор Ахмад аль-Амери, помогавший в создании центра, жители Дераа надеются, что российская помощь ускорит этот процесс.
https://ria.ru/20200912/obstrel-1577151588.html
Какая же это новость? Давно известно, что США - главный спонсор террористов во всём мире.
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сирия
сша
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сирия, сша, в мире

Экс-боевик из Дераа рассказал о финансировании террористов американцами

03:14 14.09.2020 (обновлено: 10:48 14.09.2020)
10380
© AP PhotoВоенный конвой США
Военный конвой США - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© AP Photo
Военный конвой США. Архивное фото
ДЕРАА, 14 сен — РИА Новости. Бывший боевик Абдурахман Джиср, пришедший легализоваться в российский центр примирения враждующих сторон в сирийском городе Дераа, рассказал журналистам, как его и сообщников финансировали США, призывая воевать против властей.

"Нас сначала отослали на обучение в Иорданию, потом сюда. Деньги платили американцы, говорили, надо воевать против государства. Когда сирийская армия начала освобождать район за районом, наш отряд ушел в Иорданию, раненых увезли в Израиль. Тогда я понял, что не хочу никуда уходить, что ввязался совсем не в то, чем оно казалось в самом начале. Я чувствую себя обманутым", — сказал он.

Каждый день в центр примирения приходят по 200-300 человек, желающих сдаться и начать вести мирную жизнь. Всего за время его работы было отработано более пяти тысяч таких заявок. Главное условие для легализации — прийти в центр и подтвердить свою поддержку мирного сирийского процесса. Документы принимают пять специалистов, затем их проверяют спецслужбы.
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 22:26
Террористы обстреляли три населенных пункта в Сирии
В центре примирения не только регистрируют граждан, но и работают над их дальнейшей социализацией. Среди бывших боевиков — художник Абдурахман, который после легализации устроился на работу в отдел народных ремесел культурного центра Дераа.
Другая задача российских специалистов — работать посредниками между бывшими противниками, которые теперь восстанавливают разрушенный город и ищут пути мирного сосуществования. Как рассказал журналистам доктор Ахмад аль-Амери, помогавший в создании центра, жители Дераа надеются, что российская помощь ускорит этот процесс.

"Есть очень чувствительные вопросы — особенно те, которые касаются содержания людей в тюрьмах, восстановления разрушенного жилья и так далее. Девять лет в нашей стране идет война. И мы надеемся, что россияне помогут нам прийти к согласию, мы понимаем, что это не произойдет быстро", — подчеркнул он.

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220643116
Война в СирииСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Какая же это новость? Давно известно, что США - главный спонсор террористов во всём мире.
14 сентября, 03:56
АНДРЕЙ КОННИНАНДРЕЙ КОННИН
8320101
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