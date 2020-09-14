https://ria.ru/20200914/siriya-1577189169.html

Экс-боевик из Дераа рассказал о финансировании террористов американцами

Бывший боевик Абдурахман Джиср, пришедший легализоваться в российский центр примирения враждующих сторон в сирийском городе Дераа, рассказал журналистам, как... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T03:14

2020-09-14T03:14

2020-09-14T10:48

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<strong>ДЕРАА, 14 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Бывший боевик Абдурахман Джиср, пришедший легализоваться в российский центр примирения враждующих сторон в сирийском городе Дераа, рассказал журналистам, как его и сообщников финансировали <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, призывая воевать против властей.Каждый день в центр примирения приходят по 200-300 человек, желающих сдаться и начать вести мирную жизнь. Всего за время его работы было отработано более пяти тысяч таких заявок. Главное условие для легализации — прийти в центр и подтвердить свою поддержку мирного сирийского процесса. Документы принимают пять специалистов, затем их проверяют спецслужбы.В центре примирения не только регистрируют граждан, но и работают над их дальнейшей социализацией. Среди бывших боевиков — художник Абдурахман, который после легализации устроился на работу в отдел народных ремесел культурного центра Дераа.Другая задача российских специалистов — работать посредниками между бывшими противниками, которые теперь восстанавливают разрушенный город и ищут пути мирного сосуществования. Как рассказал журналистам доктор Ахмад аль-Амери, помогавший в создании центра, жители Дераа надеются, что российская помощь ускорит этот процесс.

https://ria.ru/20200912/obstrel-1577151588.html

АНДРЕЙ КОННИН Какая же это новость? Давно известно, что США - главный спонсор террористов во всём мире. 100

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, сша, в мире