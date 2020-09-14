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На шахте в Кузбассе обрушилась кровля, погиб один человек
Обрушение кровли произошло в штреке на шахте в Кузбассе, один человек погиб, еще с одним горняком связь потеряна. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T07:21
2020-09-14T07:46
кемеровская область
происшествия
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<strong>КЕМЕРОВО, 14 сен - РИА Новости.</strong> Обрушение кровли произошло в штреке на шахте в <a href="https://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank">Кузбассе</a>, один человек погиб, еще с одним горняком связь потеряна.Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, обрушение произошло на шахте "Чертинская-Коксовая", один человек погиб, связь еще с одним горняком потеряна.Как следует из информации, размещенной на сайте ООО "ММК-Уголь", шахта "Чертинская-Коксовая" (бывшая "Чертинская-1", "Чертинская"), была построена в 1946 году с проектной мощностью 1 миллион тонн угля в год и сдана в эксплуатацию в 1952 году. Шахта расположена в центральной и северо-западной частях Чертинского каменноугольного месторождения, в Беловском геолого-экономическом районе Кузбасса. С 2002 года ООО "Шахта Чертинская-Коксовая" входила в состав ОАО "Белон", с 2010 года и по настоящее время в собственности ПАО "ММК".
https://ria.ru/20200819/1575991155.html
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кемеровская область
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кемеровская область, происшествия

На шахте в Кузбассе обрушилась кровля, погиб один человек

07:21 14.09.2020 (обновлено: 07:46 14.09.2020)
11206
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КЕМЕРОВО, 14 сен - РИА Новости. Обрушение кровли произошло в штреке на шахте в Кузбассе, один человек погиб, еще с одним горняком связь потеряна.
"Обрушение кровли в штреке, в шахте находилось 95 человек, 87 вышли, шесть человек остались на обслуживании жизнеобеспечения (шахты – ред.). Продолжают на месте работать горноспасатели. От МЧС работают 31 человек и семь единиц техники", – рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, обрушение произошло на шахте "Чертинская-Коксовая", один человек погиб, связь еще с одним горняком потеряна.
Как следует из информации, размещенной на сайте ООО "ММК-Уголь", шахта "Чертинская-Коксовая" (бывшая "Чертинская-1", "Чертинская"), была построена в 1946 году с проектной мощностью 1 миллион тонн угля в год и сдана в эксплуатацию в 1952 году. Шахта расположена в центральной и северо-западной частях Чертинского каменноугольного месторождения, в Беловском геолого-экономическом районе Кузбасса. С 2002 года ООО "Шахта Чертинская-Коксовая" входила в состав ОАО "Белон", с 2010 года и по настоящее время в собственности ПАО "ММК".
На поверхности шахты Воргашорская АО Воркутауголь произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 15:54
Названа причина обрушения шахты в Коми
1011196
Обсудить 1
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