https://ria.ru/20200914/shakhta-1577190779.html
На шахте в Кузбассе обрушилась кровля, погиб один человек
Обрушение кровли произошло в штреке на шахте в Кузбассе, один человек погиб, еще с одним горняком связь потеряна. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T07:21
2020-09-14T07:21
2020-09-14T07:46
кемеровская область
происшествия
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<strong>КЕМЕРОВО, 14 сен - РИА Новости.</strong> Обрушение кровли произошло в штреке на шахте в <a href="https://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank">Кузбассе</a>, один человек погиб, еще с одним горняком связь потеряна.Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, обрушение произошло на шахте "Чертинская-Коксовая", один человек погиб, связь еще с одним горняком потеряна.Как следует из информации, размещенной на сайте ООО "ММК-Уголь", шахта "Чертинская-Коксовая" (бывшая "Чертинская-1", "Чертинская"), была построена в 1946 году с проектной мощностью 1 миллион тонн угля в год и сдана в эксплуатацию в 1952 году. Шахта расположена в центральной и северо-западной частях Чертинского каменноугольного месторождения, в Беловском геолого-экономическом районе Кузбасса. С 2002 года ООО "Шахта Чертинская-Коксовая" входила в состав ОАО "Белон", с 2010 года и по настоящее время в собственности ПАО "ММК".
https://ria.ru/20200819/1575991155.html
1
кемеровская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 14 сен - РИА Новости.
Обрушение кровли произошло в штреке на шахте в Кузбассе
, один человек погиб, еще с одним горняком связь потеряна.
"Обрушение кровли в штреке, в шахте находилось 95 человек, 87 вышли, шесть человек остались на обслуживании жизнеобеспечения (шахты – ред.). Продолжают на месте работать горноспасатели. От МЧС работают 31 человек и семь единиц техники", – рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, обрушение произошло на шахте "Чертинская-Коксовая", один человек погиб, связь еще с одним горняком потеряна.
Как следует из информации, размещенной на сайте ООО "ММК-Уголь", шахта "Чертинская-Коксовая" (бывшая "Чертинская-1", "Чертинская"), была построена в 1946 году с проектной мощностью 1 миллион тонн угля в год и сдана в эксплуатацию в 1952 году. Шахта расположена в центральной и северо-западной частях Чертинского каменноугольного месторождения, в Беловском геолого-экономическом районе Кузбасса. С 2002 года ООО "Шахта Чертинская-Коксовая" входила в состав ОАО "Белон", с 2010 года и по настоящее время в собственности ПАО "ММК".