https://ria.ru/20200914/shakhta-1577190779.html

На шахте в Кузбассе обрушилась кровля, погиб один человек

Обрушение кровли произошло в штреке на шахте в Кузбассе, один человек погиб, еще с одним горняком связь потеряна. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T07:21

2020-09-14T07:21

2020-09-14T07:46

кемеровская область

происшествия

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<strong>КЕМЕРОВО, 14 сен - РИА Новости.</strong> Обрушение кровли произошло в штреке на шахте в <a href="https://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank">Кузбассе</a>, один человек погиб, еще с одним горняком связь потеряна.Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, обрушение произошло на шахте "Чертинская-Коксовая", один человек погиб, связь еще с одним горняком потеряна.Как следует из информации, размещенной на сайте ООО "ММК-Уголь", шахта "Чертинская-Коксовая" (бывшая "Чертинская-1", "Чертинская"), была построена в 1946 году с проектной мощностью 1 миллион тонн угля в год и сдана в эксплуатацию в 1952 году. Шахта расположена в центральной и северо-западной частях Чертинского каменноугольного месторождения, в Беловском геолого-экономическом районе Кузбасса. С 2002 года ООО "Шахта Чертинская-Коксовая" входила в состав ОАО "Белон", с 2010 года и по настоящее время в собственности ПАО "ММК".

https://ria.ru/20200819/1575991155.html

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кемеровская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, происшествия