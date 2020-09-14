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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/sevastopol-1577205680.html
В Севастополе прокомментировали позицию ЕС по прошедшим выборам
Отказ Европейского союза признавать результаты выборов в Севастополе является субъективным мнением, севастопольцам безразлична данная позиция, заявила РИА... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:38
2020-09-14T12:38
единый день голосования — 2020
сергей даниленко
михаил развожаев
севастополь
оон
украина
политика
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Отказ Европейского союза признавать результаты выборов в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> является субъективным мнением, севастопольцам безразлична данная позиция, заявила РИА Новости вице-спикер заксобрания города Татьяна Лобач.Европейский союз не признает результаты региональных выборов, организованных Россией в Севастополе, говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано."Мы живем в государстве Россия и в Севастополе выбирали своего губернатора согласно действующему закону нашей страны, поэтому заявление Европейского союза нам абсолютно безразлично. То, что они там хотят, заявляют и требуют – это их личное субъективное мнение, а мнение севастопольцев мы увидели на выборах, которые прошли легитимно", - сказала Лобач.Ранее глава Севизбиркома <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Danilenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Даниленко</a> сообщил, что врио губернатора Севастополя <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Развожаев</a> по итогам прошедших выборов получил 85,72% голосов избирателей, обойдя пятерых других кандидатов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200914/razvozhaev-1577193760.html
https://ria.ru/20200914/sevastopol-1577198207.html
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севастополь
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сергей даниленко, михаил развожаев, севастополь, оон, украина, политика

В Севастополе прокомментировали позицию ЕС по прошедшим выборам

12:38 14.09.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина и члены избирательной комиссии на избирательном участке, где проходят выборы губернатора Севастополя
Мужчина и члены избирательной комиссии на избирательном участке, где проходят выборы губернатора Севастополя - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Мужчина и члены избирательной комиссии на избирательном участке, где проходят выборы губернатора Севастополя. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Отказ Европейского союза признавать результаты выборов в Севастополе является субъективным мнением, севастопольцам безразлична данная позиция, заявила РИА Новости вице-спикер заксобрания города Татьяна Лобач.
Европейский союз не признает результаты региональных выборов, организованных Россией в Севастополе, говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 09:15Единый день голосования — 2020
Михаил Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя
"Мы живем в государстве Россия и в Севастополе выбирали своего губернатора согласно действующему закону нашей страны, поэтому заявление Европейского союза нам абсолютно безразлично. То, что они там хотят, заявляют и требуют – это их личное субъективное мнение, а мнение севастопольцев мы увидели на выборах, которые прошли легитимно", - сказала Лобач.
Ранее глава Севизбиркома Сергей Даниленко сообщил, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев по итогам прошедших выборов получил 85,72% голосов избирателей, обойдя пятерых других кандидатов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Мужчина на избирательном участке, где проходят выборы губернатора Севастополя - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 10:47Единый день голосования — 2020
Евросоюз отказался признать результаты выборов в Крыму
6612112
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Единый день голосования — 2020Сергей ДаниленкоМихаил РазвожаевСевастопольООНУкраинаПолитика
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