В Севастополе прокомментировали позицию ЕС по прошедшим выборам
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина и члены избирательной комиссии на избирательном участке, где проходят выборы губернатора Севастополя
Мужчина и члены избирательной комиссии на избирательном участке, где проходят выборы губернатора Севастополя. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Отказ Европейского союза признавать результаты выборов в Севастополе является субъективным мнением, севастопольцам безразлична данная позиция, заявила РИА Новости вице-спикер заксобрания города Татьяна Лобач.
Европейский союз не признает результаты региональных выборов, организованных Россией в Севастополе, говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.
"Мы живем в государстве Россия и в Севастополе выбирали своего губернатора согласно действующему закону нашей страны, поэтому заявление Европейского союза нам абсолютно безразлично. То, что они там хотят, заявляют и требуют – это их личное субъективное мнение, а мнение севастопольцев мы увидели на выборах, которые прошли легитимно", - сказала Лобач.
Ранее глава Севизбиркома Сергей Даниленко сообщил, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев по итогам прошедших выборов получил 85,72% голосов избирателей, обойдя пятерых других кандидатов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".