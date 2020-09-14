https://ria.ru/20200914/sevastopol-1577205680.html

В Севастополе прокомментировали позицию ЕС по прошедшим выборам

Отказ Европейского союза признавать результаты выборов в Севастополе является субъективным мнением, севастопольцам безразлична данная позиция, заявила РИА... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:38

2020-09-14T12:38

2020-09-14T12:38

единый день голосования — 2020

сергей даниленко

михаил развожаев

севастополь

оон

украина

политика

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Отказ Европейского союза признавать результаты выборов в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> является субъективным мнением, севастопольцам безразлична данная позиция, заявила РИА Новости вице-спикер заксобрания города Татьяна Лобач.Европейский союз не признает результаты региональных выборов, организованных Россией в Севастополе, говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано."Мы живем в государстве Россия и в Севастополе выбирали своего губернатора согласно действующему закону нашей страны, поэтому заявление Европейского союза нам абсолютно безразлично. То, что они там хотят, заявляют и требуют – это их личное субъективное мнение, а мнение севастопольцев мы увидели на выборах, которые прошли легитимно", - сказала Лобач.Ранее глава Севизбиркома <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Danilenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Даниленко</a> сообщил, что врио губернатора Севастополя <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Развожаев</a> по итогам прошедших выборов получил 85,72% голосов избирателей, обойдя пятерых других кандидатов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200914/razvozhaev-1577193760.html

https://ria.ru/20200914/sevastopol-1577198207.html

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севастополь

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей даниленко, михаил развожаев, севастополь, оон, украина, политика