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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/sevastopol-1577198207.html
Евросоюз отказался признать результаты выборов в Крыму
Европейский союз не признает результаты региональных выборов, организованных Россией в Севастополе, говорится в распространенном заявлении официального... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T10:47
2020-09-14T10:59
единый день голосования — 2020
россия
сергей даниленко
михаил развожаев
республика крым
севастополь
оон
украина
политика
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Европейский союз не признает результаты региональных выборов, организованных Россией в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a>, говорится в распространенном заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано."Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерацией</a> и, следовательно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой, кто избран на организованном Россией голосовании в Крыму.., не будет признан ЕС в качестве представителя территорий, которые являются частью Украины", - говорится в документе.Ранее глава Севизбиркома <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Danilenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Даниленко</a> сообщил журналистам, что врио губернатора Севастополя <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Развожаев</a> получил 85,72% голосов избирателей. На выборах главы Севастополя 2020 года было зарегистрировано шесть кандидатов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200914/razvozhaev-1577193760.html
https://ria.ru/20200913/vybory-1577166994.html
Вот только жителям России и Крыма абсолютно фиолетово на ваши заявления.
50
Наплевать и растереть. ЕС это марионетка США. А значит враг России. И соответственно нужно к ним относиться.
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россия
республика крым
севастополь
украина
РИА Новости
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россия, сергей даниленко, михаил развожаев, республика крым, севастополь, оон, украина, политика

Евросоюз отказался признать результаты выборов в Крыму

10:47 14.09.2020 (обновлено: 10:59 14.09.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина на избирательном участке, где проходят выборы губернатора Севастополя
Мужчина на избирательном участке, где проходят выборы губернатора Севастополя - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Мужчина на избирательном участке, где проходят выборы губернатора Севастополя
БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Европейский союз не признает результаты региональных выборов, организованных Россией в Севастополе, говорится в распространенном заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.
"Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой, кто избран на организованном Россией голосовании в Крыму.., не будет признан ЕС в качестве представителя территорий, которые являются частью Украины", - говорится в документе.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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Михаил Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя
Ранее глава Севизбиркома Сергей Даниленко сообщил журналистам, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев получил 85,72% голосов избирателей. На выборах главы Севастополя 2020 года было зарегистрировано шесть кандидатов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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1491209124
Обсудить 14
Единый день голосования — 2020РоссияСергей ДаниленкоМихаил РазвожаевРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Вот только жителям России и Крыма абсолютно фиолетово на ваши заявления.
14 сентября, 10:50
astra1300astra1300
4600004
Наплевать и растереть. ЕС это марионетка США. А значит враг России. И соответственно нужно к ним относиться.
14 сентября, 10:53
Sergej KlassenSergej Klassen
4010003
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