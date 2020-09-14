https://ria.ru/20200914/sevastopol-1577198207.html

Евросоюз отказался признать результаты выборов в Крыму

Европейский союз не признает результаты региональных выборов, организованных Россией в Севастополе, говорится в распространенном заявлении официального... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T10:47

2020-09-14T10:47

2020-09-14T10:59

единый день голосования — 2020

россия

сергей даниленко

михаил развожаев

республика крым

севастополь

оон

украина

политика

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Европейский союз не признает результаты региональных выборов, организованных Россией в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a>, говорится в распространенном заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано."Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерацией</a> и, следовательно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой, кто избран на организованном Россией голосовании в Крыму.., не будет признан ЕС в качестве представителя территорий, которые являются частью Украины", - говорится в документе.Ранее глава Севизбиркома <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Danilenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Даниленко</a> сообщил журналистам, что врио губернатора Севастополя <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Razvozhaev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Развожаев</a> получил 85,72% голосов избирателей. На выборах главы Севастополя 2020 года было зарегистрировано шесть кандидатов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200914/razvozhaev-1577193760.html

https://ria.ru/20200913/vybory-1577166994.html

astra1300 Вот только жителям России и Крыма абсолютно фиолетово на ваши заявления. 50

Sergej Klassen Наплевать и растереть. ЕС это марионетка США. А значит враг России. И соответственно нужно к ним относиться. 44

14

россия

республика крым

севастополь

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей даниленко, михаил развожаев, республика крым, севастополь, оон, украина, политика