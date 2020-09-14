https://ria.ru/20200914/samolety-1577235638.html

Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три воздушные цели, приближающиеся к госгранице со стороны Украины, сообщили в Национальном центре... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T20:35

2020-09-14T20:35

2020-09-14T23:24

россия

черное море

ввс сша

су-27

су-30

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Российские военные обнаружили над акваторией <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a> три воздушные цели, приближающиеся к госгранице со стороны <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, сообщили в Национальном центре управления обороной.Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя — два <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> и два <a href="http://ria.ru/product_Su_30/" target="_blank" data-auto="true">Су-30</a> — из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> и сопроводили их над акваторией Черного моря.После удаления американских самолетов от государственной границы российские истребители вернулись на аэродромы базирования.В свою очередь, в пресс-службе командования Воздушных сил Украины заявили, что подобные патрулирования американскими стратегическими бомбардировщиками станут регулярными."Экипажи <a href="http://ria.ru/product_B-52/" target="_blank" data-auto="true">B-52</a> обеспечивают возможности коллективной обороны для <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, союзников по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России", — указано на странице командования в Facebook.

https://ria.ru/20200914/samolety-1577233606.html

Михаил Николанко Какая удивительная новость) в мире не происходило никогда ничего подобного) или опять нам образ врага рисуют, чтоб не забывали) 137

Игор Петр Новость не полная. В52 сопровождали истребители ВВС Украины. Такие совмесные патрулирования границ России Украины будут регулярными. 102

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россия

черное море

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры перехвата бомбардировщиков ВВС США над Черным морем Российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались на перехват трех бомбардировщиков ВВС США над Черным морем, нарушения границы РФ не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ. 2020-09-14T20:35 true PT0M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, ввс сша, су-27, су-30, украина, в мире