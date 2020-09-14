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Самолеты ВВС Норвегии сопроводили российские Ту-160 над Атлантикой
Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями, а также Атлантическим океаном, их сопровождали самолеты ВВС Норвегии, сообщает... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T19:52
2020-09-14T19:54
ту-160м
атлантический океан
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миг-31
россия
норвежское море
ту-160
норвегия
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Два ракетоносца <a href="http://ria.ru/product_tu-160m/" target="_blank" data-auto="true">Ту-160</a> выполнили полет над Баренцевым и <a href="http://ria.ru/location_Norvezhskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Норвежским морями</a>, а также <a href="http://ria.ru/location_Atlanticheskijj_okean_2/" target="_blank" data-auto="true">Атлантическим океаном</a>, их сопровождали самолеты ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a>, сообщает Минобороны России."Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана ... На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> морской авиации ВМФ России, а также истребители <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> ВВС Норвегии", - говорится в сообщении.Отмечается, что продолжительность полета составила около 10 часов."Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200911/samolet-1577103361.html
атлантический океан
россия
норвежское море
норвегия
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ту-160м, атлантический океан, f-16, миг-31, россия, норвежское море, ту-160, норвегия, в мире

Самолеты ВВС Норвегии сопроводили российские Ту-160 над Атлантикой

19:52 14.09.2020 (обновлено: 19:54 14.09.2020)
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© Фотохост-агентство / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фотохост-агентство / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями, а также Атлантическим океаном, их сопровождали самолеты ВВС Норвегии, сообщает Минобороны России.
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана ... На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также истребители F-16 ВВС Норвегии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжительность полета составила около 10 часов.
"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.
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Ту-160МАтлантический океанF-16МиГ-31РоссияНорвежское мореТу-160НорвегияВ мире
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