https://ria.ru/20200914/samolety-1577233606.html

Самолеты ВВС Норвегии сопроводили российские Ту-160 над Атлантикой

Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями, а также Атлантическим океаном, их сопровождали самолеты ВВС Норвегии, сообщает... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T19:52

2020-09-14T19:52

2020-09-14T19:54

ту-160м

атлантический океан

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миг-31

россия

норвежское море

ту-160

норвегия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Два ракетоносца <a href="http://ria.ru/product_tu-160m/" target="_blank" data-auto="true">Ту-160</a> выполнили полет над Баренцевым и <a href="http://ria.ru/location_Norvezhskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Норвежским морями</a>, а также <a href="http://ria.ru/location_Atlanticheskijj_okean_2/" target="_blank" data-auto="true">Атлантическим океаном</a>, их сопровождали самолеты ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a>, сообщает Минобороны России."Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана ... На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> морской авиации ВМФ России, а также истребители <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> ВВС Норвегии", - говорится в сообщении.Отмечается, что продолжительность полета составила около 10 часов."Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20200911/samolet-1577103361.html

атлантический океан

россия

норвежское море

норвегия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-160м, атлантический океан, f-16, миг-31, россия, норвежское море, ту-160, норвегия, в мире