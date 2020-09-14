https://ria.ru/20200914/reforma-1577234996.html

Путин и Лукашенко обсудили конституционную реформу в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею белорусского лидера Александра Лукашенко по проведению конституционной реформы в Белоруссии, тот в свою очередь... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T20:19

2020-09-14T20:19

2020-09-14T20:21

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

сочи

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поддержал идею белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> по проведению конституционной реформы в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, тот в свою очередь подтвердил намерение запустить полноформатный процесс конституционных изменений, заявил пресс-секретарь Путина <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Президент Путин поддержал инициативу президента Белоруссии Лукашенко по проведению конституционной реформы. В свою очередь президент Лукашенко подтвердил свое намерение идти по пути изменений в конституцию, сообщил о намерении организовать соответствующую рабочую структуру и запустить полноформатный процесс конституционных изменений", — сказал Песков журналистам по итогам переговоров двух президентов в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>.Журналисты спросили его, обсуждались ли на переговорах Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко конкретные параметры и сроки проведения планируемой в Белоруссии конституционной реформы, а также сроки новых выборов.Представитель Кремля отметил, что президент Белоруссии пока только выступил с инициативой конституционных изменений, белорусские коллеги также говорили об этом в рамках ОБСЕ. "Вы знаете, что на уровне заместителя председателя Конституционного суда соответствующая структура будет возглавляться", - добавил он.

https://ria.ru/20200914/peregovory-1577234770.html

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россия

сочи

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, сочи, белоруссия, в мире