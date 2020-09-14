Путин и Лукашенко обсудили конституционную реформу в Белоруссии
20:19 14.09.2020 (обновлено: 20:21 14.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею белорусского лидера Александра Лукашенко по проведению конституционной реформы в Белоруссии, тот в свою очередь подтвердил намерение запустить полноформатный процесс конституционных изменений, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Президент Путин поддержал инициативу президента Белоруссии Лукашенко по проведению конституционной реформы. В свою очередь президент Лукашенко подтвердил свое намерение идти по пути изменений в конституцию, сообщил о намерении организовать соответствующую рабочую структуру и запустить полноформатный процесс конституционных изменений", — сказал Песков журналистам по итогам переговоров двух президентов в Сочи.
Журналисты спросили его, обсуждались ли на переговорах Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко конкретные параметры и сроки проведения планируемой в Белоруссии конституционной реформы, а также сроки новых выборов.
"Пока какие-то детали, естественно, мы не можем сказать, да и не нам об этом говорить, все-таки это внутрибелорусский процесс. Да, Путин заявил о своей поддержке этого процесса, но в него никоим образом никто не должен вмешиваться - ни Москва, ни другие европейские столицы", - сказал в ответ Песков.
Представитель Кремля отметил, что президент Белоруссии пока только выступил с инициативой конституционных изменений, белорусские коллеги также говорили об этом в рамках ОБСЕ. "Вы знаете, что на уровне заместителя председателя Конституционного суда соответствующая структура будет возглавляться", - добавил он.