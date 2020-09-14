Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200914/reforma-1577234996.html
Путин и Лукашенко обсудили конституционную реформу в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею белорусского лидера Александра Лукашенко по проведению конституционной реформы в Белоруссии, тот в свою очередь... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T20:19
2020-09-14T20:21
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
сочи
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577228469_0:495:2759:2047_1400x0_80_0_0_861630e514f6e4c100e594f9ec13abed.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поддержал идею белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> по проведению конституционной реформы в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, тот в свою очередь подтвердил намерение запустить полноформатный процесс конституционных изменений, заявил пресс-секретарь Путина <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Президент Путин поддержал инициативу президента Белоруссии Лукашенко по проведению конституционной реформы. В свою очередь президент Лукашенко подтвердил свое намерение идти по пути изменений в конституцию, сообщил о намерении организовать соответствующую рабочую структуру и запустить полноформатный процесс конституционных изменений", — сказал Песков журналистам по итогам переговоров двух президентов в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>.Журналисты спросили его, обсуждались ли на переговорах Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко конкретные параметры и сроки проведения планируемой в Белоруссии конституционной реформы, а также сроки новых выборов.Представитель Кремля отметил, что президент Белоруссии пока только выступил с инициативой конституционных изменений, белорусские коллеги также говорили об этом в рамках ОБСЕ. "Вы знаете, что на уровне заместителя председателя Конституционного суда соответствующая структура будет возглавляться", - добавил он.
https://ria.ru/20200914/peregovory-1577234770.html
4
россия
сочи
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577228469_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_91a02245fde563128fcfe1b2a63f2aa6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, сочи, белоруссия, в мире

Путин и Лукашенко обсудили конституционную реформу в Белоруссии

20:19 14.09.2020 (обновлено: 20:21 14.09.2020)
1089
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею белорусского лидера Александра Лукашенко по проведению конституционной реформы в Белоруссии, тот в свою очередь подтвердил намерение запустить полноформатный процесс конституционных изменений, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Президент Путин поддержал инициативу президента Белоруссии Лукашенко по проведению конституционной реформы. В свою очередь президент Лукашенко подтвердил свое намерение идти по пути изменений в конституцию, сообщил о намерении организовать соответствующую рабочую структуру и запустить полноформатный процесс конституционных изменений", — сказал Песков журналистам по итогам переговоров двух президентов в Сочи.
Журналисты спросили его, обсуждались ли на переговорах Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко конкретные параметры и сроки проведения планируемой в Белоруссии конституционной реформы, а также сроки новых выборов.
"Пока какие-то детали, естественно, мы не можем сказать, да и не нам об этом говорить, все-таки это внутрибелорусский процесс. Да, Путин заявил о своей поддержке этого процесса, но в него никоим образом никто не должен вмешиваться - ни Москва, ни другие европейские столицы", - сказал в ответ Песков.
Представитель Кремля отметил, что президент Белоруссии пока только выступил с инициативой конституционных изменений, белорусские коллеги также говорили об этом в рамках ОБСЕ. "Вы знаете, что на уровне заместителя председателя Конституционного суда соответствующая структура будет возглавляться", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 20:09
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
3031019
Обсудить 4
РоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинСочиБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Путин и Лукашенко обсудили поставки энергоносителей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
Путин и Лукашенко договорились активизировать работу ключевых предприятий
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков рассказал, на что Белоруссии будет выделен новый кредит
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии
Московский Кремль
Кремль оценил вероятность "украинского сценария" с кредитом Белоруссии
Таможенно-пропускной пункт Красное на границе России и Белоруссии
В Кремле заявили о важности увеличения товарооборота с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в аэропорту Сочи
Кремль назвал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко поручили организовать встречу глав регионов двух стран
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Путин поручил подготовить партию вакцины от коронавируса для Белоруссии
Граница России и Белоруссии
Резерв российских силовиков снимут с границы с Белоруссией
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремову предрекли тяжелые последствия отказа от алкоголя в тюрьме
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
В кабмине Германии ушли от ответа на вопрос о спутнице Навального
Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Поставки американского газа в Европу рухнули
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
В МИД прокомментировали совет Мааса обратиться в ОЗХО из-за Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22National Interest рассказал о "ночном кошмаре" США в Арктике
03:12Исследование: треть россиян считают нормальным лгать ради карьеры
03:10NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
03:06Российские ученые нашли следы жизни внутри древнего метеорита
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
Лента новостейМолния