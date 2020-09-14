https://ria.ru/20200914/raketa-1577189064.html

Россия и Индия создадут ракету для уничтожения самолетов AWACS

Разработчики утвердили проект крылатой ракеты "Брамос" для уничтожения воздушных целей — самолетов радиообнаружения и наведения с системой AWACS. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T03:04

2020-09-14T03:04

2020-09-14T09:35

индия

россия

брамос

безопасность

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Разработчики утвердили проект крылатой ракеты "Брамос" для уничтожения воздушных целей — самолетов радиообнаружения и наведения с системой AWACS. Как сообщил РИА Новости содиректор российско-индийского совместного предприятия "Брамос" Александр Максичев, подготовку к первому пуску планируют закончить к 2024 году.По его словам, сейчас такими ракетами могут уничтожать только наземные и морские цели. Новая разработка будет принадлежать классу "воздух — воздух".Созданное в 1998 году совместное российско-индийское предприятие "Брамос" (НПО машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индии</a>) специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.AWACS (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения) — электронная система разведки и управления, которая устанавливается на самолетах и вертолетах и предназначена для обнаружения объектов противника (в воздухе, на земле и воде) на дальнем расстоянии, наведения на них средств поражения или перехвата, а также координации действий сил союзников и смежных задач. В русскоязычной литературе используется термин ДРЛОиУ (система дальнего радиолокационного обнаружения и управления).

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/topol-1576727763.html

Ибрагим Яблоков Цивилизованное человечество должно уметь показать кулак тоталитарному режиму США. 131

Кот на дереве А что у нас нет ракет чтобы самолёты сбивать? Я думал Путин уже все возможные ракеты создал 125

индия

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, россия, брамос, безопасность