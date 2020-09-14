Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200914/raketa-1577189064.html
Россия и Индия создадут ракету для уничтожения самолетов AWACS
Разработчики утвердили проект крылатой ракеты "Брамос" для уничтожения воздушных целей — самолетов радиообнаружения и наведения с системой AWACS. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T03:04
2020-09-14T09:35
индия
россия
брамос
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/134979/25/1349792562_0:101:1244:800_1400x0_80_0_0_d91c01b6c6fb8c9307ffcc86c6ba621c.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Разработчики утвердили проект крылатой ракеты "Брамос" для уничтожения воздушных целей — самолетов радиообнаружения и наведения с системой AWACS. Как сообщил РИА Новости содиректор российско-индийского совместного предприятия "Брамос" Александр Максичев, подготовку к первому пуску планируют закончить к 2024 году.По его словам, сейчас такими ракетами могут уничтожать только наземные и морские цели. Новая разработка будет принадлежать классу "воздух — воздух".Созданное в 1998 году совместное российско-индийское предприятие "Брамос" (НПО машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индии</a>) специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.AWACS (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения) — электронная система разведки и управления, которая устанавливается на самолетах и вертолетах и предназначена для обнаружения объектов противника (в воздухе, на земле и воде) на дальнем расстоянии, наведения на них средств поражения или перехвата, а также координации действий сил союзников и смежных задач. В русскоязычной литературе используется термин ДРЛОиУ (система дальнего радиолокационного обнаружения и управления).
https://radiosputnik.ria.ru/20200904/topol-1576727763.html
Цивилизованное человечество должно уметь показать кулак тоталитарному режиму США.
131
А что у нас нет ракет чтобы самолёты сбивать? Я думал Путин уже все возможные ракеты создал
125
индия
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/134979/25/1349792562_0:0:1068:800_1400x0_80_0_0_8416b92ce78769d0152d55ad0b0223e7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
индия, россия, брамос, безопасность

Россия и Индия создадут ракету для уничтожения самолетов AWACS

03:04 14.09.2020 (обновлено: 09:35 14.09.2020)
33019
© Фото : Wikipedia/DennissСамолет ДРЛО ВВС США Boeing E-3 Sentry
Самолет ДРЛО ВВС США Boeing E-3 Sentry - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : Wikipedia/Denniss
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Разработчики утвердили проект крылатой ракеты "Брамос" для уничтожения воздушных целей — самолетов радиообнаружения и наведения с системой AWACS.
Как сообщил РИА Новости содиректор российско-индийского совместного предприятия "Брамос" Александр Максичев, подготовку к первому пуску планируют закончить к 2024 году.
По его словам, сейчас такими ракетами могут уничтожать только наземные и морские цели. Новая разработка будет принадлежать классу "воздух — воздух".

"Таким образом, мы расширяем номенклатуру целей для ракет "Брамос", через несколько лет она будет способна уничтожать и воздушные цели. То есть платформа останется той же лишь с некоторой модернизацией, но "мозги" у нее будут другие, то есть другая головка самонаведения для уничтожения радиолокационной, то есть контрастной (воздушной. — Прим. ред.) цели", — пояснил собеседник агентства.

Созданное в 1998 году совместное российско-индийское предприятие "Брамос" (НПО машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок Индии) специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.
AWACS (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения) — электронная система разведки и управления, которая устанавливается на самолетах и вертолетах и предназначена для обнаружения объектов противника (в воздухе, на земле и воде) на дальнем расстоянии, наведения на них средств поражения или перехвата, а также координации действий сил союзников и смежных задач. В русскоязычной литературе используется термин ДРЛОиУ (система дальнего радиолокационного обнаружения и управления).
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) Ярс во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 11:57
Заступит "Ярс". В России к концу 2022 года ликвидируют ракеты "Тополь"
6823087924
ИндияРоссияБрамосБезопасность
Популярные комментарии
Цивилизованное человечество должно уметь показать кулак тоталитарному режиму США.
14 сентября, 05:19
ИЯИбрагим Яблоков
107632013
А что у нас нет ракет чтобы самолёты сбивать? Я думал Путин уже все возможные ракеты создал
14 сентября, 05:34
Кот на деревеКот на дереве
201801383
Рекомендуем
Президент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона
Тяжелый случай: США хотят запретить покупать нефть из России
Крым
Лоза рассказал о последствиях разграбления Крыма Украиной
Участники Марша защитников Украины
Продавщица из Кривого Рога резко отчитала украинского блогера-активиста
Американский танкер с сжиженным природным газом
Fitch: реверс российского газа мешает Украине закупать СПГ у США
Водопад
Невеста погибла во время свидания на глазах возлюбленного
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке
"Золотая жила" Украины может стать для нее смертным приговором
Военный конвой США
Экс-боевик из Дераа рассказал о финансировании террористов американцами
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Работник службы экстренной помощи немецкой армии закрывает дверь машины скорой помощи, которая использовалась для перевозки Алексея Навального в берлинский госпиталь Шарите
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Cмартфон
Эксперт рассказала, какие СМС-сообщения нельзя открывать
Кети Топурия
Жена Преснякова выдала секрет солистки "А'Студио"
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник
В Британии заявили об опасности ракеты "Буревестник"
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F c космодрома Цзюцюань, КНР
Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга
Новый глава правящей партии Японии высказался о Курилах
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22National Interest рассказал о "ночном кошмаре" США в Арктике
03:12Исследование: треть россиян считают нормальным лгать ради карьеры
03:10NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
03:06Российские ученые нашли следы жизни внутри древнего метеорита
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
Лента новостейМолния