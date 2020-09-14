https://ria.ru/20200914/putin-lukashenko-1577228937.html

Лукашенко познал друга в беде. Подробности беседы с Путиным

На встрече президентов России и Белоруссии каждый говорил о своем. Владимир Путин подчеркнул, что Москва исполнит взятые на себя обязательства, и обрисовал... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T18:45

2020-09-14T18:45

2020-09-14T19:03

евразийский экономический союз

александр лукашенко

одкб

владимир путин

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москва

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белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> На встрече президентов России и Белоруссии каждый говорил о своем. Владимир Путин подчеркнул, что Москва исполнит взятые на себя обязательства, и обрисовал тесные связи в экономике. Александр Лукашенко коснулся более широкого круга вопросов: напомнил, что стоял у истоков Союзного государства, и призвал не повторять ошибок Великой Отечественной войны. Что именно прозвучало на саммите — в материале РИА Новости. Сначала экономикаРоссийский лидер одобрил инициативу Лукашенко по внесению изменений в Конституцию, после чего в республике состоятся новые президентские выборы. "Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно, — сказал Путин. — Уже создана, по-моему, соответствующая структура во главе с заместителем председателя Конституционного суда".Глава государства выразил уверенность в том, что с учетом политического опыта Лукашенко работа над поправками в Основной закон "будет организована на самом высоком уровне". "Это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны", — отметил Путин.Москва же сохранит приверженность существующим договоренностям. "Эти обязательства были взяты нами обоюдно в 1992-м, по-моему, в 1994 году. В это время, в 1994-м, во всяком случае, вы уже были президентом; я — нет, но это не имеет значения", — добавил Путин, уточнив, что важны договоры сами по себе.Затем он напомнил, как тесно связаны наши страны: "Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Только один из проектов — это атомная электростанция: десять миллиардов в долларовом эквиваленте это стоит. В целом свыше 50 процентов внешнеторгового оборота Белоруссии приходится именно на Российскую Федерацию".Как раз на экономике Путин и предложил сосредоточиться. "Я полагаю, нам нужно предпринять дополнительные усилия, чтобы не только восстановить прежний, докризисный уровень товарооборота и экономических отношений, но и создать предпосылки для движения вперед", — указал российский президент.Красные линииЛукашенко тоже высоко оценил опыт собеседника. Он поблагодарил Москву за поддержку пословицей "друг познается в беде". Заверил Путина, что происходящее в республике отличается от того, как это преподносится в медиа. "Оно, конечно, не так видится на самом деле, как это демонстрируется средствами массовой информации. Вы, как опытный, не хуже меня знаете, как можно показать, рассказать", — объяснял Лукашенко. Глава белорусского государства продемонстрировал, что он пристально следит за происходящим на улицах в республике: "В субботу марш женщин и девушек, а в воскресенье — общий марш". Но подчеркнул: страна "живет обычной жизнью". "Да, и в субботу, в воскресенье часть Минска мы освобождаем, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись, но главное, я это постоянно говорю, не переходить черту, — сказал Лукашенко. — Есть красные линии".Не уточнив, что он имел в виду, белорусский лидер обратился к Путину: "Вам тоже это знакомо и известно больше, чем мне, вам пришлось эти линии чертить по Чечне, прежде всего, когда вы стали уж совсем молодым президентом, я это помню. Не дай бог, конечно, это в Белоруссии".Лукашенко отметил, что сделает заявления о ситуации в республике в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его словам, это станет уроком для постсоветских государств.Затем Лукашенко коснулся темы иностранного вмешательства во внутренние дела Белоруссии. И сделал акцент на единстве с Москвой: "Если там за пределами белорусских границ кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент. И что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен, вы продемонстрировали, что белорусские границы — это границы Союзного государства".Белорусский лидер указал, что принципы Союзного государства были разработаны им и первым президентом России Борисом Ельциным. "Мы с вами не разваливали Советский Союз, мы получили такое наследство, — доверительно обратился он к Путину. — Ну а договор о Союзном государстве, я помню, когда мы с вами обменивались, вы стали президентом, 98-й, по-моему год…""В 2000-м, — помог гостю российский лидер. — Это было до меня".Лукашенко вспомнил, что обменивался с Путным ратификационными грамотами к договору о формировании союза, и неожиданно окончил: "Это не имеет отношения, наши государства и народы всегда будут дружественными".И снова экономикаТеперь Лукашенко клонит к тому, что следует быть ближе к России, и это несколько отличается от его недавних высказываний. "Экономика лежит в основе всего, — провозгласил он. — Поверьте, мы всегда придерживались этой линии. А последние события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать теснее по всем вопросам, в том числе и в экономике".Президент Белоруссии подчеркнул и важность сотрудничества в сфере безопасности. "По обороне мы придерживались, как люди военные, одной тактики, — уверял он. — Я грубо, может быть, сказал недавно россиянам, журналистам: собачиться мы можем по любым вопросам, спорить, но оборона и безопасность у нас не вызывала никаких споров и сомнений".Важность совместной работы Лукашенко подкрепил ссылкой на исторический пример: "Нам не надо допустить ошибок Великой Отечественной войны, когда все утихомиривали, что провокаций не допустят. Гнали нас аж до Смоленска".В ответ на это его российский коллега мягко перевел разговор на более конкретные и прозаические вещи: "Прежде всего и в первую очередь мы должны обсудить вопросы экономического характера". Путин подчеркнул, что его больше беспокоит падение товарооборота, и добавил, что кредит, предоставленный Россией Белоруссии, "отразится и на финансовых рынках".

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, александр лукашенко, одкб, владимир путин, борис ельцин, москва, минск, белоруссия, политика