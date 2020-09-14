https://ria.ru/20200914/putin-lukashenko-1577220409.html

В Сочи проходят переговоры Путина и Лукашенко

В сочинской резиденции Владимира Путина проходят его переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T16:11

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александр лукашенко

владимир путин

москва

белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> В сочинской резиденции <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> проходят его переговоры с президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>.В начале встречи российский лидер отметил, что в республике должны сами разобраться с ситуацией, сложившейся после президентских выборов.Он также назвал логичным и своевременным предложение Лукашенко начать работу по конституции республики.Путин подчеркнул, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> сохраняет приверженность всем соглашениям по сотрудничеству с Белоруссией, в том числе ОДКБ и Союзному государству.Он также напомнил, что Россия остается самым крупным инвестором для республики, и добавил, что Москва выполнит договоренности о кредите на полтора миллиарда долларов.Россия и Белоруссия, по словам Путина, должны восстановить товарооборот, снизившийся за время пандемии."У меня есть определенные предложения. Мне кажется, нужно и на уровне правительств, на уровне министерств, ведомств, ну и даже отдельных предприятий предпринять дополнительные усилия и шаги для того, чтобы устранить имеющиеся проблемы и, как я уже сказал, создать условия для движения вперед", — добавил российский лидер.Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Путина за его позицию по внутренней ситуации в Белоруссии.Он также призвал своего коллегу готовить войска для противостояния возможной внешней агрессии, не оглядываясь на то, "что нам скажут".Говоря о коронавирусе, Лукашенко поблагодарил Россию за то, что Белоруссию поставили "на первую строчку в обеспечении вакциной". По его словам, ученые считают, что "вирус уже не тот", но он будет накладываться на различные вирусы гриппа.В ответ на это Путин выразил уверенность, что Россия и Белоруссия и с коронавирусом вместе поборются, и преодолеют трудности в экономике."Мы должны будем продолжить также наше взаимодействие в оборонной сфере. Я имею в виду прежде всего, конечно, оборонные предприятия. Здесь у нас тоже большая кооперация, причем в достаточно чувствительных областях. Ну и в военной тоже", — добавил российский лидер.

https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577218776.html

https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577199550.html

https://ria.ru/20200914/tikhanovskaya-1577208350.html

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москва

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Белорусы должны разобраться в ситуации без подсказок извне" Путин: "Белорусы должны разобраться в ситуации без подсказок извне" 2020-09-14T16:11 true PT0M20S

Лукашенко: "Малые и большие учения мы должны проводить вместе" "Зачем бряцать гусеницами у границ союзного государства Беларусь?" – заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным. 2020-09-14T16:11 true PT0M28S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, политика