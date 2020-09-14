https://ria.ru/20200914/putin-lukashenko-1577220409.html
В Сочи проходят переговоры Путина и Лукашенко
В сочинской резиденции Владимира Путина проходят его переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:11
2020-09-14T16:11
2020-09-14T17:11
александр лукашенко
владимир путин
москва
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> В сочинской резиденции <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> проходят его переговоры с президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>.В начале встречи российский лидер отметил, что в республике должны сами разобраться с ситуацией, сложившейся после президентских выборов.Он также назвал логичным и своевременным предложение Лукашенко начать работу по конституции республики.Путин подчеркнул, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> сохраняет приверженность всем соглашениям по сотрудничеству с Белоруссией, в том числе ОДКБ и Союзному государству.Он также напомнил, что Россия остается самым крупным инвестором для республики, и добавил, что Москва выполнит договоренности о кредите на полтора миллиарда долларов.Россия и Белоруссия, по словам Путина, должны восстановить товарооборот, снизившийся за время пандемии."У меня есть определенные предложения. Мне кажется, нужно и на уровне правительств, на уровне министерств, ведомств, ну и даже отдельных предприятий предпринять дополнительные усилия и шаги для того, чтобы устранить имеющиеся проблемы и, как я уже сказал, создать условия для движения вперед", — добавил российский лидер.Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Путина за его позицию по внутренней ситуации в Белоруссии.Он также призвал своего коллегу готовить войска для противостояния возможной внешней агрессии, не оглядываясь на то, "что нам скажут".Говоря о коронавирусе, Лукашенко поблагодарил Россию за то, что Белоруссию поставили "на первую строчку в обеспечении вакциной". По его словам, ученые считают, что "вирус уже не тот", но он будет накладываться на различные вирусы гриппа.В ответ на это Путин выразил уверенность, что Россия и Белоруссия и с коронавирусом вместе поборются, и преодолеют трудности в экономике."Мы должны будем продолжить также наше взаимодействие в оборонной сфере. Я имею в виду прежде всего, конечно, оборонные предприятия. Здесь у нас тоже большая кооперация, причем в достаточно чувствительных областях. Ну и в военной тоже", — добавил российский лидер.
https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577218776.html
https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577199550.html
https://ria.ru/20200914/tikhanovskaya-1577208350.html
Виталик Покровский
Лукашенко зондирует себе местечко в Ростове ...
172
Михаил Николанко
А подсказки путина не подсказки извне?)
139
107
москва
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин: "Белорусы должны разобраться в ситуации без подсказок извне"
Путин: "Белорусы должны разобраться в ситуации без подсказок извне"
2020-09-14T16:11
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Лукашенко: "Малые и большие учения мы должны проводить вместе"
"Зачем бряцать гусеницами у границ союзного государства Беларусь?" – заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с Владимиром Путиным.
2020-09-14T16:11
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PT0M28S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, политика
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
В сочинской резиденции Владимира Путина
проходят его переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
.
В начале встречи российский лидер отметил, что в республике должны сами разобраться с ситуацией, сложившейся после президентских выборов.
"Мы видим, конечно, все знаем, что в Белоруссии происходит, и внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете. Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше", — сказал Путин.
Он также назвал логичным и своевременным предложение Лукашенко начать работу по конституции республики.
Путин подчеркнул, что Москва
сохраняет приверженность всем соглашениям по сотрудничеству с Белоруссией, в том числе ОДКБ и Союзному государству.
Он также напомнил, что Россия остается самым крупным инвестором для республики, и добавил, что Москва выполнит договоренности о кредите на полтора миллиарда долларов.
Россия и Белоруссия, по словам Путина, должны восстановить товарооборот, снизившийся за время пандемии.
"У меня есть определенные предложения. Мне кажется, нужно и на уровне правительств, на уровне министерств, ведомств, ну и даже отдельных предприятий предпринять дополнительные усилия и шаги для того, чтобы устранить имеющиеся проблемы и, как я уже сказал, создать условия для движения вперед", — добавил российский лидер.
Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Путина за его позицию по внутренней ситуации в Белоруссии.
"Если там, за пределами белорусских границ, кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент. И что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен, вы продемонстрировали, что белорусские границы — это границы Союзного государства", — добавил белорусский лидер.
Он также призвал своего коллегу готовить войска для противостояния возможной внешней агрессии, не оглядываясь на то, "что нам скажут".
Говоря о коронавирусе, Лукашенко поблагодарил Россию за то, что Белоруссию поставили "на первую строчку в обеспечении вакциной". По его словам, ученые считают, что "вирус уже не тот", но он будет накладываться на различные вирусы гриппа.
В ответ на это Путин выразил уверенность, что Россия и Белоруссия и с коронавирусом вместе поборются, и преодолеют трудности в экономике.
"Мы должны будем продолжить также наше взаимодействие в оборонной сфере. Я имею в виду прежде всего, конечно, оборонные предприятия. Здесь у нас тоже большая кооперация, причем в достаточно чувствительных областях. Ну и в военной тоже", — добавил российский лидер.