https://ria.ru/20200914/putevki-1577221208.html

В МО заработал онлайн-сервис для оформления бесплатных детских путевок

В Московской области стало возможным онлайн-оформление бесплатной путевки для детского отдыха, сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное министерство... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T16:20

2020-09-14T16:20

2020-09-14T16:47

социальный навигатор

детские вопросы

детский отдых

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577221292_0:0:2960:1666_1400x0_80_0_0_b4c5c2d4ba768326e6b97654d907ad7b.jpg

<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> В Московской области стало возможным онлайн-оформление бесплатной путевки для детского отдыха, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/servis-dlja-oformlenija-putevok-detjam-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на региональное министерство социального развития. Отмечается, что бесплатную детскую путевку можно оформить раз в год. У родителей есть возможность подать заявку через портал <a href="https://uslugi.mosreg.ru/services/16799" target="_blank">госуслуг</a> и встать в очередь на ее получение. Эта льгота касается детей из Московской области в возрасте от 7 до 15 лет. В частности, речь идет о сиротах, школьниках, детях с ограниченными возможностями, а также ребятах, попавших в трудную жизненную ситуацию, и детях из многодетных и нуждающихся семей.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, московская область (подмосковье)