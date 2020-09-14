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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200914/putevki-1577221208.html
В МО заработал онлайн-сервис для оформления бесплатных детских путевок
В Московской области стало возможным онлайн-оформление бесплатной путевки для детского отдыха, сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное министерство... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T16:20
2020-09-14T16:47
социальный навигатор
детские вопросы
детский отдых
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> В Московской области стало возможным онлайн-оформление бесплатной путевки для детского отдыха, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/servis-dlja-oformlenija-putevok-detjam-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на региональное министерство социального развития. Отмечается, что бесплатную детскую путевку можно оформить раз в год. У родителей есть возможность подать заявку через портал <a href="https://uslugi.mosreg.ru/services/16799" target="_blank">госуслуг</a> и встать в очередь на ее получение. Эта льгота касается детей из Московской области в возрасте от 7 до 15 лет. В частности, речь идет о сиротах, школьниках, детях с ограниченными возможностями, а также ребятах, попавших в трудную жизненную ситуацию, и детях из многодетных и нуждающихся семей.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, московская область (подмосковье)

В МО заработал онлайн-сервис для оформления бесплатных детских путевок

16:20 14.09.2020 (обновлено: 16:47 14.09.2020)
376
© РИА Новости / Виталий ТимкивПодростки на отдыхе в детском центре
Подростки на отдыхе в детском центре - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Московской области стало возможным онлайн-оформление бесплатной путевки для детского отдыха, сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное министерство социального развития.
Отмечается, что бесплатную детскую путевку можно оформить раз в год. У родителей есть возможность подать заявку через портал госуслуг и встать в очередь на ее получение. Эта льгота касается детей из Московской области в возрасте от 7 до 15 лет.
В частности, речь идет о сиротах, школьниках, детях с ограниченными возможностями, а также ребятах, попавших в трудную жизненную ситуацию, и детях из многодетных и нуждающихся семей.
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Новости ПодмосковьяСоциальный навигаторДетские вопросыДетский отдыхМосковская область (Подмосковье)
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