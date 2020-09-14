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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200914/protesty-1577217559.html
В Минске задержали двух участника протестов, напавших на сотрудников ОМОН
Четыре сотрудника ОМОН пострадали, поврежден служебный транспорт во время беспорядков в воскресенье в районе элитного поселка Дрозды в Минске, двое нападавших... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:35
2020-09-14T16:01
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 14 сен – РИА Новости.</strong> Четыре сотрудника ОМОН пострадали, поврежден служебный транспорт во время беспорядков в воскресенье в районе элитного поселка Дрозды в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, двое нападавших задержаны, сообщила в понедельник пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>."В столице задержаны участники беспорядков, напавшие на сотрудников ОМОН", - говорится в сообщении.Там отмечается, что "в Минске 13 сентября на улице Тихая агрессивная толпа оказала сопротивление сотрудникам милиции, которые охраняли общественный порядок". "У нападавших в арсенале были резиновые палки и водопроводные трубы. Протестующие забросали милиционеров камнями и бутылками. Телесные повреждения различной степени тяжести причинены четверым сотрудникам ОМОН, поврежден служебный транспорт", - отмечается в сообщении.По данным МВД, неизвестный схватил милиционера за куртку, повалил на землю и выхватил бесствольный травматический пистолет "ОСА". Во время потасовки сотруднику удалось его вернуть и сделать предупредительный выстрел вверх. "Мужчину задержали, им оказался 46-летний ранее судимый", - говорится в сообщении."Второму "змагару" 26 лет. Начитавшись призывов в интернете, он принял участие в акции, чтобы прочувствовать, "как там изнутри". После задержания его пыл заметно поугас", - подчеркивается в сообщении.По данным пресс-службы, "всем задержанным будет дана правовая оценка, ущерб, причиненный во время беспорядков, ляжет на виновников происшествия".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200914/minsk-1577189554.html
https://ria.ru/20200914/tikhanovskaya-1577208350.html
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На протестах в Минске пострадали сотрудники силовых ведомств. Кадры МВД Белоруссии
Четыре сотрудника ОМОН пострадали, поврежден служебный транспорт во время беспорядков в воскресенье в районе элитного поселка Дрозды в Минске, двое нападавших задержаны.
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали двух участника протестов, напавших на сотрудников ОМОН

15:35 14.09.2020 (обновлено: 16:01 14.09.2020)
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МИНСК, 14 сен – РИА Новости. Четыре сотрудника ОМОН пострадали, поврежден служебный транспорт во время беспорядков в воскресенье в районе элитного поселка Дрозды в Минске, двое нападавших задержаны, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.
"В столице задержаны участники беспорядков, напавшие на сотрудников ОМОН", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что "в Минске 13 сентября на улице Тихая агрессивная толпа оказала сопротивление сотрудникам милиции, которые охраняли общественный порядок". "У нападавших в арсенале были резиновые палки и водопроводные трубы. Протестующие забросали милиционеров камнями и бутылками. Телесные повреждения различной степени тяжести причинены четверым сотрудникам ОМОН, поврежден служебный транспорт", - отмечается в сообщении.
По данным МВД, неизвестный схватил милиционера за куртку, повалил на землю и выхватил бесствольный травматический пистолет "ОСА". Во время потасовки сотруднику удалось его вернуть и сделать предупредительный выстрел вверх. "Мужчину задержали, им оказался 46-летний ранее судимый", - говорится в сообщении.
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"Второму "змагару" 26 лет. Начитавшись призывов в интернете, он принял участие в акции, чтобы прочувствовать, "как там изнутри". После задержания его пыл заметно поугас", - подчеркивается в сообщении.
По данным пресс-службы, "всем задержанным будет дана правовая оценка, ущерб, причиненный во время беспорядков, ляжет на виновников происшествия".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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