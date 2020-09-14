https://ria.ru/20200914/protesty-1577217559.html

В Минске задержали двух участника протестов, напавших на сотрудников ОМОН

Четыре сотрудника ОМОН пострадали, поврежден служебный транспорт во время беспорядков в воскресенье в районе элитного поселка Дрозды в Минске, двое нападавших... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:35

2020-09-14T15:35

2020-09-14T16:01

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 14 сен – РИА Новости.</strong> Четыре сотрудника ОМОН пострадали, поврежден служебный транспорт во время беспорядков в воскресенье в районе элитного поселка Дрозды в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, двое нападавших задержаны, сообщила в понедельник пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>."В столице задержаны участники беспорядков, напавшие на сотрудников ОМОН", - говорится в сообщении.Там отмечается, что "в Минске 13 сентября на улице Тихая агрессивная толпа оказала сопротивление сотрудникам милиции, которые охраняли общественный порядок". "У нападавших в арсенале были резиновые палки и водопроводные трубы. Протестующие забросали милиционеров камнями и бутылками. Телесные повреждения различной степени тяжести причинены четверым сотрудникам ОМОН, поврежден служебный транспорт", - отмечается в сообщении.По данным МВД, неизвестный схватил милиционера за куртку, повалил на землю и выхватил бесствольный травматический пистолет "ОСА". Во время потасовки сотруднику удалось его вернуть и сделать предупредительный выстрел вверх. "Мужчину задержали, им оказался 46-летний ранее судимый", - говорится в сообщении."Второму "змагару" 26 лет. Начитавшись призывов в интернете, он принял участие в акции, чтобы прочувствовать, "как там изнутри". После задержания его пыл заметно поугас", - подчеркивается в сообщении.По данным пресс-службы, "всем задержанным будет дана правовая оценка, ущерб, причиненный во время беспорядков, ляжет на виновников происшествия".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200914/minsk-1577189554.html

https://ria.ru/20200914/tikhanovskaya-1577208350.html

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минск

белоруссия

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На протестах в Минске пострадали сотрудники силовых ведомств. Кадры МВД Белоруссии Четыре сотрудника ОМОН пострадали, поврежден служебный транспорт во время беспорядков в воскресенье в районе элитного поселка Дрозды в Минске, двое нападавших задержаны. 2020-09-14T15:35 true PT0M38S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире