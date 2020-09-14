https://ria.ru/20200914/protesty-1577206893.html

В Пенсильвании вспыхнули протесты после убийства мужчины полицейским

Жители города Ланкастер в Пенсильвании вышли на улицы после новости об убийстве полицейскими 27-летнего Рикардо Муньоса, сообщило агентство Associated Press. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:55

2020-09-14T12:55

2020-09-14T15:39

джордж флойд

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

ланкастер

миннеаполис

пенсильвания

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577216379_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_3448eab256c75a7b8f6dc6a590716fd9.jpg

<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Жители города <a href="http://ria.ru/location_Lancaster/" target="_blank" data-auto="true">Ланкастер</a> в <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвании</a> вышли на улицы после новости об убийстве полицейскими 27-летнего Рикардо Муньоса, сообщило агентство <a href="https://apnews.com/" target="_blank">Associated Press</a>.Инцидент произошел в воскресенье днем. Прибывший на место вызова полицейский выстрелил в Муньоса, который выбежал из дома и начал его преследовать. Как сообщили в правоохранительных органах, в руках у мужчины был нож. На видео, снятом нательной камерой полицейского, офицер произвел несколько выстрелов. По данным СМИ, после произошедшего его отстранили от службы на время проведения расследования.В понедельник у здания полиции собралось несколько сотен человек. Протестующие начали кидать кирпичи, бутылки с водой, камни в полицейских. В результате толпу разогнали с применением слезоточивого газа.В ряде городов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> все лето проходили акции протеста, которые начались после гибели в <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a> афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейских.

https://ria.ru/20200903/besporyadki-1576711968.html

Max Giz Как там, Германия созовёт экстренное совещание СПЧ ООН по этому поводу? 135

morpheus.storer Нет - «это другое». Нам никогда не достичь их высот в лицемерии 102

17

ланкастер

миннеаполис

пенсильвания

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры протестов в Ланкастере Кадры протестов в Ланкастере 2020-09-14T12:55 true PT0M42S

Кадры инцидента в Ланкастере Прокуратура Ланкастера на фоне беспорядков публикует видео, на котором видно, что застреленный полицейским Муньос перед этим бросился на него с ножом. 2020-09-14T12:55 true PT0M52S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, ланкастер, миннеаполис, пенсильвания, сша, в мире