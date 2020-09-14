https://ria.ru/20200914/protesty-1577206893.html
В Пенсильвании вспыхнули протесты после убийства мужчины полицейским
Жители города Ланкастер в Пенсильвании вышли на улицы после новости об убийстве полицейскими 27-летнего Рикардо Муньоса, сообщило агентство Associated Press. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:55
2020-09-14T12:55
2020-09-14T15:39
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
ланкастер
миннеаполис
пенсильвания
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Жители города <a href="http://ria.ru/location_Lancaster/" target="_blank" data-auto="true">Ланкастер</a> в <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвании</a> вышли на улицы после новости об убийстве полицейскими 27-летнего Рикардо Муньоса, сообщило агентство <a href="https://apnews.com/" target="_blank">Associated Press</a>.Инцидент произошел в воскресенье днем. Прибывший на место вызова полицейский выстрелил в Муньоса, который выбежал из дома и начал его преследовать. Как сообщили в правоохранительных органах, в руках у мужчины был нож. На видео, снятом нательной камерой полицейского, офицер произвел несколько выстрелов. По данным СМИ, после произошедшего его отстранили от службы на время проведения расследования.В понедельник у здания полиции собралось несколько сотен человек. Протестующие начали кидать кирпичи, бутылки с водой, камни в полицейских. В результате толпу разогнали с применением слезоточивого газа.В ряде городов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> все лето проходили акции протеста, которые начались после гибели в <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a> афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейских.
https://ria.ru/20200903/besporyadki-1576711968.html
Max Giz
Как там, Германия созовёт экстренное совещание СПЧ ООН по этому поводу?
135
morpheus.storer
Нет - «это другое». Нам никогда не достичь их высот в лицемерии
102
17
ланкастер
миннеаполис
пенсильвания
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры протестов в Ланкастере
Кадры протестов в Ланкастере
2020-09-14T12:55
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Кадры инцидента в Ланкастере
Прокуратура Ланкастера на фоне беспорядков публикует видео, на котором видно, что застреленный полицейским Муньос перед этим бросился на него с ножом.
2020-09-14T12:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, ланкастер, миннеаполис, пенсильвания, сша, в мире