https://ria.ru/20200914/prokopeva-1577230094.html

Прокопьева: победа Цыбульского - свидетельство доверия населения Поморья

Почти 70% голосов избирателей, которые получил на выборах главы Архангельской области врио губернатора Александр Цыбульский, - это не только высокий уровень... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T18:32

2020-09-14T18:32

2020-09-14T18:32

архангельская область

александр цыбульский

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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 14 сен - РИА Новости</strong>. Почти 70% голосов избирателей, которые получил на выборах главы Архангельской области врио губернатора <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj" target="_blank">Александр Цыбульский</a>, - это не только высокий уровень доверия, но и высочайший уровень ответственности, считает председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.Как сообщил региональный избирком, по итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Архангельской области по предварительным данным лидирует врио главы области Александр Цыбульский с 69,65% голосов. На втором месте Ирина Чиркова от "Справедливой России" с 16,91%, третий результат у представителя ЛДПР Сергея Пивкова – 6,75%. Явка избирателей составила 32,64%.Прокопьева напомнила, что речь шла о выборах на пост губернатора того, кто будет определять стратегию развития Архангельской области в ближайшие пять лет. "Очень важно, что северяне поддержали человека, предложившего выработать эту стратегию на основе предложений, которые поступили от жителей региона во время многочисленных встреч. Почти 70-процентная поддержка избирателей - это ранее невиданный в нашем регионе результат, с которым кандидат побеждал на выборах губернатора. Кроме того, выборы проходили при неплохой явке, почти в полтора раза выше, чем на предыдущих выборах губернатора. А это значит, что у северян возвращается желание лично участвовать во всех значимых процессах в области", - приводится в сообщении пресс-службы регионального парламента комментарий Прокопьевой.

https://ria.ru/20200904/tsybulskiy-1576777601.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр цыбульский