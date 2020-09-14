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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20200914/prokopeva-1577230094.html
Прокопьева: победа Цыбульского - свидетельство доверия населения Поморья
Почти 70% голосов избирателей, которые получил на выборах главы Архангельской области врио губернатора Александр Цыбульский, - это не только высокий уровень... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T18:32
2020-09-14T18:32
архангельская область
александр цыбульский
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 14 сен - РИА Новости</strong>. Почти 70% голосов избирателей, которые получил на выборах главы Архангельской области врио губернатора <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj" target="_blank">Александр Цыбульский</a>, - это не только высокий уровень доверия, но и высочайший уровень ответственности, считает председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.Как сообщил региональный избирком, по итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Архангельской области по предварительным данным лидирует врио главы области Александр Цыбульский с 69,65% голосов. На втором месте Ирина Чиркова от "Справедливой России" с 16,91%, третий результат у представителя ЛДПР Сергея Пивкова – 6,75%. Явка избирателей составила 32,64%.Прокопьева напомнила, что речь шла о выборах на пост губернатора того, кто будет определять стратегию развития Архангельской области в ближайшие пять лет. "Очень важно, что северяне поддержали человека, предложившего выработать эту стратегию на основе предложений, которые поступили от жителей региона во время многочисленных встреч. Почти 70-процентная поддержка избирателей - это ранее невиданный в нашем регионе результат, с которым кандидат побеждал на выборах губернатора. Кроме того, выборы проходили при неплохой явке, почти в полтора раза выше, чем на предыдущих выборах губернатора. А это значит, что у северян возвращается желание лично участвовать во всех значимых процессах в области", - приводится в сообщении пресс-службы регионального парламента комментарий Прокопьевой.
https://ria.ru/20200904/tsybulskiy-1576777601.html
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александр цыбульский

Прокопьева: победа Цыбульского - свидетельство доверия населения Поморья

18:32 14.09.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой Архангельского областного Собрания депутатов Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева
 Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой Архангельского областного Собрания депутатов
АРХАНГЕЛЬСК, 14 сен - РИА Новости. Почти 70% голосов избирателей, которые получил на выборах главы Архангельской области врио губернатора Александр Цыбульский, - это не только высокий уровень доверия, но и высочайший уровень ответственности, считает председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
Как сообщил региональный избирком, по итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Архангельской области по предварительным данным лидирует врио главы области Александр Цыбульский с 69,65% голосов. На втором месте Ирина Чиркова от "Справедливой России" с 16,91%, третий результат у представителя ЛДПР Сергея Пивкова – 6,75%. Явка избирателей составила 32,64%.
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский на общественном обсуждении программы развития региона Вместе мы сильнее - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 14:28Архангельская область
Глава Поморья выступает за развитие региона по территориальному принципу
Прокопьева напомнила, что речь шла о выборах на пост губернатора того, кто будет определять стратегию развития Архангельской области в ближайшие пять лет.
"Очень важно, что северяне поддержали человека, предложившего выработать эту стратегию на основе предложений, которые поступили от жителей региона во время многочисленных встреч. Почти 70-процентная поддержка избирателей - это ранее невиданный в нашем регионе результат, с которым кандидат побеждал на выборах губернатора. Кроме того, выборы проходили при неплохой явке, почти в полтора раза выше, чем на предыдущих выборах губернатора. А это значит, что у северян возвращается желание лично участвовать во всех значимых процессах в области", - приводится в сообщении пресс-службы регионального парламента комментарий Прокопьевой.
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Архангельская областьАлександр Цыбульский
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