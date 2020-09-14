https://ria.ru/20200914/premera-1577212514.html

Сашу Барона Коэна судят в трейлере "Дела Чикагской семерки"

В Сети появился трейлер нового фильма известного сценариста и режиссера Аарона Соркина "Дело чикагской семерки", в котором персонаж Саши Барона Коэна предстает... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T19:03

2020-09-14T19:03

2020-09-14T19:03

саша барон коэн

аарон соркин

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майкл китон

эдди редмэйн

джозеф гордон-левитт

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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости</strong>. В Сети <a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=OAaZIfeQzT0&feature=emb_title" target="_blank">появился</a> трейлер нового фильма известного сценариста и режиссера Аарона Соркина "Дело чикагской семерки", в котором персонаж Саши Барона Коэна предстает перед судом.Ролик был размещен на официальном YouTube-канале Netflix. Лента о демонстрациях против войны во Вьетнаме в Чикаго в 1969 году, которые закончились стычками с полицией. В результате семерым участникам беспорядков предъявили обвинения в заговоре против американского правительства. В трейлере есть кадры протестов и фрагменты судебного заседания, в котором в качестве подсудимого выступает персонаж Саши Барона Коэна."Меня никогда раньше не судили за мои мысли", — говорит он.Премьера фильма, в котором также принимали участие Джозеф Гордон-Левитт, Эдди Редмэйн, Марк Райлэнс, Яхья Абдул-Матин II, Джереми Стронг, Майкл Китон и Уильям Херт, состоится на Netflix 16 сентября 2020 года. Для Аарона Соркина "Дело Чикагской семерки" — вторая лента после "Большой игры" (2017), над которой он работает как режиссер.

https://ria.ru/20200910/dyuna-1577019757.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саша барон коэн, аарон соркин, кино и сериалы, новости культуры, netflix, майкл китон, эдди редмэйн, джозеф гордон-левитт, вьетнам, чикаго