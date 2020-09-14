https://ria.ru/20200914/premera-1577212514.html
Сашу Барона Коэна судят в трейлере "Дела Чикагской семерки"
В Сети появился трейлер нового фильма известного сценариста и режиссера Аарона Соркина "Дело чикагской семерки", в котором персонаж Саши Барона Коэна предстает... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T19:03
2020-09-14T19:03
2020-09-14T19:03
саша барон коэн
аарон соркин
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эдди редмэйн
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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости</strong>. В Сети <a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=OAaZIfeQzT0&feature=emb_title" target="_blank">появился</a> трейлер нового фильма известного сценариста и режиссера Аарона Соркина "Дело чикагской семерки", в котором персонаж Саши Барона Коэна предстает перед судом.Ролик был размещен на официальном YouTube-канале Netflix. Лента о демонстрациях против войны во Вьетнаме в Чикаго в 1969 году, которые закончились стычками с полицией. В результате семерым участникам беспорядков предъявили обвинения в заговоре против американского правительства. В трейлере есть кадры протестов и фрагменты судебного заседания, в котором в качестве подсудимого выступает персонаж Саши Барона Коэна."Меня никогда раньше не судили за мои мысли", — говорит он.Премьера фильма, в котором также принимали участие Джозеф Гордон-Левитт, Эдди Редмэйн, Марк Райлэнс, Яхья Абдул-Матин II, Джереми Стронг, Майкл Китон и Уильям Херт, состоится на Netflix 16 сентября 2020 года. Для Аарона Соркина "Дело Чикагской семерки" — вторая лента после "Большой игры" (2017), над которой он работает как режиссер.
https://ria.ru/20200910/dyuna-1577019757.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саша барон коэн, аарон соркин, кино и сериалы, новости культуры, netflix, майкл китон, эдди редмэйн, джозеф гордон-левитт, вьетнам, чикаго
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости
. В Сети появился
трейлер нового фильма известного сценариста и режиссера Аарона Соркина "Дело чикагской семерки", в котором персонаж Саши Барона Коэна предстает перед судом.
Ролик был размещен на официальном YouTube-канале Netflix.
Лента о демонстрациях против войны во Вьетнаме в Чикаго в 1969 году, которые закончились стычками с полицией. В результате семерым участникам беспорядков предъявили обвинения в заговоре против американского правительства.
В трейлере есть кадры протестов и фрагменты судебного заседания, в котором в качестве подсудимого выступает персонаж Саши Барона Коэна.
"Меня никогда раньше не судили за мои мысли", — говорит он.
Премьера фильма, в котором также принимали участие Джозеф Гордон-Левитт, Эдди Редмэйн, Марк Райлэнс, Яхья Абдул-Матин II, Джереми Стронг, Майкл Китон и Уильям Херт, состоится на Netflix 16 сентября 2020 года.
Для Аарона Соркина "Дело Чикагской семерки" — вторая лента после "Большой игры" (2017), над которой он работает как режиссер.