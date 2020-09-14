https://ria.ru/20200914/prava-1577203768.html
Эксперты прокомментировали идею выдавать водительские права с 16 лет
Снижение возрастного ценза управления автомобилем до 16 лет небезопасно из-за психологической неустойчивости подростков, здесь нужен индивидуальный подход и... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:13
2020-09-14T12:13
2020-09-14T12:13
василий власов
виктор травин
сергей канаев
авто
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Снижение возрастного ценза управления автомобилем до 16 лет небезопасно из-за психологической неустойчивости подростков, здесь нужен индивидуальный подход и тестирование каждого из них, однако обучение вождению с этого возраста только приветствуется опрошенными РИА Новости автоэкспертами.Ранее депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем с 18 до 16 лет. Соответствующее обращение было направлено на имя начальника ГУОБДД МВД России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_CHernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Черникова</a>."Могу сказать, что с 16 лет нормально управляют автомобилем в Соединенных Штатах, но там проводились очень серьезные исследования... У нас пока она (инициатива) не подкреплена никакими исследованиями. Поэтому нужно начинать, наверное, с этого, а потом уже озвучивать... Плюс нужно обговорить, на каких дорогах эти люди могут ездить, то есть, может, запретить в ночное время, может, на дорогах детский скоростной режим свыше 90, мощность автомобиля нужно обязательно обговорить", - сказал директор Национального общественного центра безопасности движения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kanaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Канаев</a>.По его словам, психологическая неустойчивость у подростков в 16 лет выше, чем в 18, при одном возрасте очень серьезные отличия - кто-то еще ребенок по сути, а кто-то уже работает или ведет свой бизнес."Человек 16-18 лет в среднем имеет разные психологические нюансы. В 16 лет человек очень сильно подвержен драйву, то есть, если у него будет автомобиль свыше 150 лошадиных сил, то он не только сам может впасть в какой-то драйв, но он может очень много сделать того, что может навредить окружающим", - пояснил эксперт.При этом Канаев отметил, что обучать вождению с 16 лет можно, так как международный опыт говорит, что статистика по безопасности дорожного движения в данном случае не ухудшается.Президент коллегии правовой защиты автовладельцев <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Travin/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Травин</a> в свою очередь подчеркнул, что если снижать возрастной ценз управления автомобилем, то должен быть не массовый подход, а индивидуальный."Можно разрешить, но не всем... Здесь в этом хрупком возрасте должен быть подход индивидуальный, должно проходить какое-то дополнительное тестирование - готов ли он в свои 14 или 16 действительно вести себя на дороге адекватно, оценивая обстановку в критических ситуациях, насколько вообще он к этому подготовлен. Потому что возраст сам по себе еще ни о чем не говорит", - сказал он.
https://ria.ru/20200914/prava-1577196865.html
https://ria.ru/20200911/ekzamen-1577122175.html
Ярослав Погодин
Давайте в армию тогда тоже индивидуально с 14-16 призывать ))
14
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий власов, виктор травин, сергей канаев, авто, госдума рф, общество
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Снижение возрастного ценза управления автомобилем до 16 лет небезопасно из-за психологической неустойчивости подростков, здесь нужен индивидуальный подход и тестирование каждого из них, однако обучение вождению с этого возраста только приветствуется опрошенными РИА Новости автоэкспертами.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов
предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем с 18 до 16 лет. Соответствующее обращение было направлено на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова
.
"Могу сказать, что с 16 лет нормально управляют автомобилем в Соединенных Штатах, но там проводились очень серьезные исследования... У нас пока она (инициатива) не подкреплена никакими исследованиями. Поэтому нужно начинать, наверное, с этого, а потом уже озвучивать... Плюс нужно обговорить, на каких дорогах эти люди могут ездить, то есть, может, запретить в ночное время, может, на дорогах детский скоростной режим свыше 90, мощность автомобиля нужно обязательно обговорить", - сказал директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев
.
По его словам, психологическая неустойчивость у подростков в 16 лет выше, чем в 18, при одном возрасте очень серьезные отличия - кто-то еще ребенок по сути, а кто-то уже работает или ведет свой бизнес.
"Человек 16-18 лет в среднем имеет разные психологические нюансы. В 16 лет человек очень сильно подвержен драйву, то есть, если у него будет автомобиль свыше 150 лошадиных сил, то он не только сам может впасть в какой-то драйв, но он может очень много сделать того, что может навредить окружающим", - пояснил эксперт.
При этом Канаев отметил, что обучать вождению с 16 лет можно, так как международный опыт говорит, что статистика по безопасности дорожного движения в данном случае не ухудшается.
Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин
в свою очередь подчеркнул, что если снижать возрастной ценз управления автомобилем, то должен быть не массовый подход, а индивидуальный.
"Можно разрешить, но не всем... Здесь в этом хрупком возрасте должен быть подход индивидуальный, должно проходить какое-то дополнительное тестирование - готов ли он в свои 14 или 16 действительно вести себя на дороге адекватно, оценивая обстановку в критических ситуациях, насколько вообще он к этому подготовлен. Потому что возраст сам по себе еще ни о чем не говорит", - сказал он.