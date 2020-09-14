Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200914/prava-1577200384.html
Эксперт оценил идею выдавать водительские права с 16 лет
Ввести практику получения водительских прав с 16 лет в России невозможно, считает глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:23
2020-09-14T11:23
василий власов
михаил черников
авто
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575365633_0:153:3096:1895_1400x0_80_0_0_752dfa6989d982eef8d2256229baeea8.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Ввести практику получения водительских прав с 16 лет в России невозможно, считает глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.Ранее депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем с 18 до 16 лет. Соответствующее обращение было направлено на имя начальника ГУОБДД МВД России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_CHernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Черникова</a>, сообщал <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>."Такие нормы реализованы в некоторых странах, но там это происходит в маленьких городках, чтобы ребенок мог доехать до школы. Ему разрешается в этом городе ездить по одному маршруту и только в светлое время суток. Что-то подобное сделать у нас, во-первых, невозможно, а во-вторых, объективно 16-летний - это еще не отдающий себе полностью отчет в своих действиях человек. Он даже совершеннолетним по закону не считается", - сказал Солдунов."Мы получим человека, по закону не отвечающего за свои действия на дороге. Это будет большое количество детей на дорогах, которые к движению не подготовлены - психологически в том числе", - добавил он.Эксперт также предположил, что регулировать сферу получения водительских прав несовершеннолетних будет сложно, особенно при попадании таких водителей в ДТП.
https://ria.ru/20200914/prava-1577195838.html
Лучше с 14-ти... Чем раньше начнет практиковаться, тем лучше будет водить
24
Предлогаю выдавать права с выходом на пенсию, вместе с пенсионным удостоверением. И желательно всем комментаторам диваным .Лично я получил права в 16 лет и уж скоро 40 лет ,как за рулем . И все прекрасно. Превратили молодежь в ,айфоногугловское приложение" . Охранители плюшевые......
23
13
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575365633_183:0:2914:2048_1400x0_80_0_0_35277df0b507d7c15eec6c2d196d09fe.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий власов, михаил черников, авто, госдума рф, общество

Эксперт оценил идею выдавать водительские права с 16 лет

11:23 14.09.2020
5851
© РИА Новости / Илья ПиталевБланк водительского удостоверения нового образца
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ввести практику получения водительских прав с 16 лет в России невозможно, считает глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем с 18 до 16 лет. Соответствующее обращение было направлено на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова, сообщал RT.
"Такие нормы реализованы в некоторых странах, но там это происходит в маленьких городках, чтобы ребенок мог доехать до школы. Ему разрешается в этом городе ездить по одному маршруту и только в светлое время суток. Что-то подобное сделать у нас, во-первых, невозможно, а во-вторых, объективно 16-летний - это еще не отдающий себе полностью отчет в своих действиях человек. Он даже совершеннолетним по закону не считается", - сказал Солдунов.
"Мы получим человека, по закону не отвечающего за свои действия на дороге. Это будет большое количество детей на дорогах, которые к движению не подготовлены - психологически в том числе", - добавил он.
Эксперт также предположил, что регулировать сферу получения водительских прав несовершеннолетних будет сложно, особенно при попадании таких водителей в ДТП.
Третье транспортное кольцо - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 10:03
В Госдуме прокомментировали идею выдавать права с 16 лет
57110219
Обсудить 13
Василий ВласовМихаил ЧерниковАвтоГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Лучше с 14-ти... Чем раньше начнет практиковаться, тем лучше будет водить
14 сентября, 13:18
Олег КривцовОлег Кривцов
5221113
Предлогаю выдавать права с выходом на пенсию, вместе с пенсионным удостоверением. И желательно всем комментаторам диваным .Лично я получил права в 16 лет и уж скоро 40 лет ,как за рулем . И все прекрасно. Превратили молодежь в ,айфоногугловское приложение" . Охранители плюшевые......
14 сентября, 12:17
TTut_en
4010018
Рекомендуем
Дети в салоне автомобиля
"Ъ": Минтранс подготовил проект поправок в ПДД
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник
Эксперт прокомментировал слова главы британской разведки о "Буревестнике"
Работник службы экстренной помощи немецкой армии закрывает дверь машины скорой помощи, которая использовалась для перевозки Алексея Навального в берлинский госпиталь Шарите
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Производство вакцины от COVID-19
Эксперт предсказал нехватку вакцин от COVID-19 в мире до конца 2024 года
Сказали быть в масках: Лукашенко прилетел в Сочи
Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Крым
Лоза рассказал о последствиях разграбления Крыма Украиной
Владимир Уйба
Владимира Уйбу избрали главой Республики Коми
Капельницы
Девушка попала в больницу в критическом состоянии, выдавив прыщ на носу
Домашний холодильник
Россиянам назвали ошибку при хранении фруктов
Третье транспортное кольцо
В Госдуме прокомментировали идею выдавать права с 16 лет
Открытие нового представительства Дома Моды Valentin Yudashkin
Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана
Водопад
Невеста погибла во время свидания на глазах возлюбленного
Ситуационный центр Единой России по мониторингу хода голосования
"Единая Россия" лидирует на выборах в гордуму Томска
Автомобили в пробке в Москве
Автоэксперт заявил о "московском акценте" проекта поправок в ПДД
Мужчина солит салат
Роспотребнадзор рекомендует не солить блюда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22National Interest рассказал о "ночном кошмаре" США в Арктике
03:12Исследование: треть россиян считают нормальным лгать ради карьеры
03:10NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
03:06Ученые предъявят доказательства возникновения жизни до формирования Земли
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
Лента новостейМолния