https://ria.ru/20200914/prava-1577200384.html

Эксперт оценил идею выдавать водительские права с 16 лет

Ввести практику получения водительских прав с 16 лет в России невозможно, считает глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T11:23

2020-09-14T11:23

2020-09-14T11:23

василий власов

михаил черников

авто

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Ввести практику получения водительских прав с 16 лет в России невозможно, считает глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.Ранее депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем с 18 до 16 лет. Соответствующее обращение было направлено на имя начальника ГУОБДД МВД России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_CHernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Черникова</a>, сообщал <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>."Такие нормы реализованы в некоторых странах, но там это происходит в маленьких городках, чтобы ребенок мог доехать до школы. Ему разрешается в этом городе ездить по одному маршруту и только в светлое время суток. Что-то подобное сделать у нас, во-первых, невозможно, а во-вторых, объективно 16-летний - это еще не отдающий себе полностью отчет в своих действиях человек. Он даже совершеннолетним по закону не считается", - сказал Солдунов."Мы получим человека, по закону не отвечающего за свои действия на дороге. Это будет большое количество детей на дорогах, которые к движению не подготовлены - психологически в том числе", - добавил он.Эксперт также предположил, что регулировать сферу получения водительских прав несовершеннолетних будет сложно, особенно при попадании таких водителей в ДТП.

https://ria.ru/20200914/prava-1577195838.html

Олег Кривцов Лучше с 14-ти... Чем раньше начнет практиковаться, тем лучше будет водить 24

Tut_en Предлогаю выдавать права с выходом на пенсию, вместе с пенсионным удостоверением. И желательно всем комментаторам диваным .Лично я получил права в 16 лет и уж скоро 40 лет ,как за рулем . И все прекрасно. Превратили молодежь в ,айфоногугловское приложение" . Охранители плюшевые...... 23

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий власов, михаил черников, авто, госдума рф, общество