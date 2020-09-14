https://ria.ru/20200914/prava-1577196865.html

В Оренбургской области слепому мужчине выдали водительские права

Прокуратура Оренбургской области выясняет обстоятельства, при которых слепому жителю Медногорска выдали водительские права. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T10:24

2020-09-14T10:24

2020-09-14T12:27

здоровье - общество

медногорск

оренбургская область

происшествия

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<strong>УФА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской области</a> выясняет обстоятельства, при которых слепому жителю <a href="http://ria.ru/location_Mednogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Медногорска</a> выдали водительские права.По данным надзорного органа, мужчина состоял на наблюдении у офтальмолога в городской больнице с 2004 года. В 2018 году врач поставил ему диагноз "слепота обоих глаз", однако ему все равно выдали удостоверение.Надзорное ведомство через суд добилось лишения автолюбителя права управления транспортными средствами в связи с состоянием его здоровья.

https://ria.ru/20200203/1564175541.html

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медногорск

оренбургская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, медногорск, оренбургская область, происшествия