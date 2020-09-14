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В Оренбургской области слепому мужчине выдали водительские права
Прокуратура Оренбургской области выясняет обстоятельства, при которых слепому жителю Медногорска выдали водительские права. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T10:24
2020-09-14T12:27
здоровье - общество
медногорск
оренбургская область
происшествия
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<strong>УФА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской области</a> выясняет обстоятельства, при которых слепому жителю <a href="http://ria.ru/location_Mednogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Медногорска</a> выдали водительские права.По данным надзорного органа, мужчина состоял на наблюдении у офтальмолога в городской больнице с 2004 года. В 2018 году врач поставил ему диагноз "слепота обоих глаз", однако ему все равно выдали удостоверение.Надзорное ведомство через суд добилось лишения автолюбителя права управления транспортными средствами в связи с состоянием его здоровья.
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медногорск
оренбургская область
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здоровье - общество, медногорск, оренбургская область, происшествия

В Оренбургской области слепому мужчине выдали водительские права

10:24 14.09.2020 (обновлено: 12:27 14.09.2020)
31113
© РИА Новости / Илья ПиталевБланк водительского удостоверения нового образца
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
УФА, 14 сен — РИА Новости. Прокуратура Оренбургской области выясняет обстоятельства, при которых слепому жителю Медногорска выдали водительские права.
По данным надзорного органа, мужчина состоял на наблюдении у офтальмолога в городской больнице с 2004 года. В 2018 году врач поставил ему диагноз "слепота обоих глаз", однако ему все равно выдали удостоверение.

"Этот недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им, поскольку, имея медицинские противопоказания к вождению, он может подвергнуть себя и других участников дорожного движения реальной опасности", — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Надзорное ведомство через суд добилось лишения автолюбителя права управления транспортными средствами в связи с состоянием его здоровья.
Очки - РИА Новости, 1920, 03.02.2020
3 февраля, 06:39
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Здоровье - ОбществоМедногорскОренбургская областьПроисшествия
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