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В Госдуме прокомментировали идею выдавать права с 16 лет
Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев раскритиковал идею снизить возрастной ценз управления автомобилем до 16 лет, отметив, что РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T10:03
2020-09-14T10:03
василий власов
евгений москвичев
авто
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по транспорту и строительству <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Moskvichev_2/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Москвичев</a> раскритиковал идею снизить возрастной ценз управления автомобилем до 16 лет, отметив, что мы не должны губить новое поколение России на дорогах.Ранее депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет. Соответствующее обращение было направлено на имя начальника ГУОБДД МВД России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_CHernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Черникова</a>, сообщал <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Власов отметил, что разрешение лицам в возрасте от 16 лет управлять личным автомобилем позволит им в более раннем возрасте быть вовлечёнными в экономические процессы, когда желание приобрести машину преобразуется в желание раньше начать трудовую деятельность, стать финансово самостоятельными и обеспечивать себя.
https://ria.ru/20200914/pdd-1577190225.html
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василий власов, евгений москвичев, авто, госдума рф, общество

В Госдуме прокомментировали идею выдавать права с 16 лет

10:03 14.09.2020
1073
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТретье транспортное кольцо
Третье транспортное кольцо - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев раскритиковал идею снизить возрастной ценз управления автомобилем до 16 лет, отметив, что мы не должны губить новое поколение России на дорогах.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет. Соответствующее обращение было направлено на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова, сообщал RT.
Власов отметил, что разрешение лицам в возрасте от 16 лет управлять личным автомобилем позволит им в более раннем возрасте быть вовлечёнными в экономические процессы, когда желание приобрести машину преобразуется в желание раньше начать трудовую деятельность, стать финансово самостоятельными и обеспечивать себя.

"У нас человек в возрасте 16 лет не понимает… 18 мы сделали, 18 лет юноши, если аналитику взять, то гибнут, начиная с 18 и до 26 возраст. Лихачество, лихачество, лихачество. Мы новое поколение России не должны губить на дорогах… поэтому мое мнение "нет", - сказал Москвичев.

Дети в салоне автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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6221107
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Василий ВласовЕвгений МосквичевАвтоГосдума РФОбщество
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