https://ria.ru/20200914/prava-1577195838.html
В Госдуме прокомментировали идею выдавать права с 16 лет
Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев раскритиковал идею снизить возрастной ценз управления автомобилем до 16 лет, отметив, что РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T10:03
2020-09-14T10:03
2020-09-14T10:03
василий власов
евгений москвичев
авто
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по транспорту и строительству <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Moskvichev_2/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Москвичев</a> раскритиковал идею снизить возрастной ценз управления автомобилем до 16 лет, отметив, что мы не должны губить новое поколение России на дорогах.Ранее депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет. Соответствующее обращение было направлено на имя начальника ГУОБДД МВД России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_CHernikov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Черникова</a>, сообщал <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Власов отметил, что разрешение лицам в возрасте от 16 лет управлять личным автомобилем позволит им в более раннем возрасте быть вовлечёнными в экономические процессы, когда желание приобрести машину преобразуется в желание раньше начать трудовую деятельность, стать финансово самостоятельными и обеспечивать себя.
https://ria.ru/20200914/pdd-1577190225.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий власов, евгений москвичев, авто, госдума рф, общество