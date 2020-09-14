https://ria.ru/20200914/postavki-1577232486.html

Поставки американского газа в Европу рухнули

Американские производители сократили поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные западных операторов... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T19:20

2020-09-14T19:20

2020-09-14T21:48

спг

европа

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости</strong>. Американские производители сократили поставки сжиженного природного газа (<a href="https://ria.ru/product_spg/" target="_blank">СПГ</a>) в страны <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank">Европы</a>, пишет <a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Коммерсант"</a> со ссылкой на данные западных операторов СПГ-терминалов.С начала 2020-го в страны <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> поступило 64,2 миллиарда кубометров СПГ после регазификации — на 3,9% меньше, чем год назад. Такие цифры объясняются резким снижением закупок американского топлива в течение лета.При этом в сентябре объемы поставок продолжили падать. Это привело к тому, что поступления американского СПГ в газотранспортную сеть стран Европы впервые с января стали отставать от темпов 2019 года.Клиентам Вашингтона теперь выгоднее покупать СПГ в Европе по 60-70 долларов за кубометр и выплачивать штрафы американским заводам. "В августе загрузка почти всех американских СПГ-заводов, за исключением Dominion Cove Point, была значительно ниже 50%. А в конце месяца заводы в Мексиканском заливе вообще прекратили работу из-за урагана "Лаура", — отмечается в материале.Тем не менее ожидается, что осенью цены на газ будут расти и американские СПГ-заводы смогут вернуться к проектному объему поставок. Согласно прогнозам <a href="http://ria.ru/organization_Minehnergo_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго США</a>, зимой уровень производства составит около 255 миллионов кубометров в сутки."Кроме того, цены на газ в мире повсеместно восстанавливаются: в Азии спотовые партии СПГ уже торгуются по $140-150 за тысячу кубометров, а спотовые цены на основных хабах в Северо-Западной Европе восстановились до $130 за тысячу кубометров", — пишет "Коммерсант".

https://ria.ru/20200914/gaz-1577189342.html

https://ria.ru/20200816/1575867642.html

Влад Тёплыйстан «Вчера капитализация Apple поставила очередной рекорд и достигла отметки в 1529 миллиардов долларов. Полтора триллиона и ещё чуть-чуть. Это, чтобы вы понимали, 22 Газпрома, 23 Сбербанка, 25 Роснефтей, 124 Яндекса, 160 МТС, 215 ВТБ, 426 Объединённых авиастроительных корпораций или 1136 Аэрофлотов — на выбор. На эти деньги можно было бы купить всю жилую недвижимость Москвы (200 с лишним миллионов м2) три раза. А на сдачу — всю Молдавию. Суммарная капитализация всего российского фондового рынка — примерно 647 миллиардов долларов. То есть вся «большая» российская экономика стоит столько же, сколько один из департаментов одной из крупных международных корпораций. Понимаете, что это означает? В масштабах мировой экономики мы — туземцы со стеклянными бусиками (C) 104

Александр Аникин Какая боль для кожного Украинця. 71

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спг, европа, сша, в мире