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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200914/poryadochnost-1577219746.html
Лукашенко поблагодарил Путина за порядочность
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина и всех россиян за поддержку республики после президентских выборов. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:58
2020-09-14T18:11
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> поблагодарил российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и всех россиян за поддержку республики после президентских выборов.Встреча глав государств проходит в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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РИА Новости
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Лукашенко поблагодарил россиян и Владимира Путина за поддержку в поствыборное время
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина и всех россиян за поддержку республики после президентских выборов.
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Лукашенко поблагодарил Путина за порядочность

15:58 14.09.2020 (обновлено: 18:11 14.09.2020)
9299
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского лидера Владимира Путина и всех россиян за поддержку республики после президентских выборов.
"Прежде всего, хочу вас поблагодарить... Поблагодарить за то, не за то, что мы исполняем договоры, это естественно. Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому я лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, не буду их перечислять, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время", - заявил Лукашенко в ходе переговоров с российским президентом.
Встреча глав государств проходит в Сочи.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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