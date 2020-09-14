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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200914/popova-1577215641.html
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах
В некоторых регионах цифра суточного прироста новых случаев COVID-19 превысила один процент, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:13
2020-09-14T16:34
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> В некоторых регионах цифра суточного прироста новых случаев COVID-19 превысила один процент, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.При этом в большинстве субъектов эпидемиологическая обстановка остается стабильной."Темп прироста составляет не более 0,5%. Только в 15 субъектах Российской Федерации эта цифра чуть больше единицы", — рассказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.Рост заболеваемости в регионах, как заметила глава ведомства, связан с расширением объемов тестирования. Так, в Калининградской области количество проводимых тестов выросло почти в два раза, до 2020 человек в сутки, а в Самарской области — на 37 процентов. При этом не меняется доля положительных тестов."Эти динамические показатели характеризуются как хороший эпидемиологический прогностический признак, но вместе с тем общее количество регистрируемых случаев в результате увеличивается", — резюмировала Попова.Ситуация с коронавирусом в РоссииЗа сутки в 83 российских регионах зафиксировали 5509 случаев COVID-19. Умерли 57 человек, из больниц выписали 275 пациентов с подтвержденным коронавирусом.Темп прироста держится на уровне половины процента, у четверти инфицированных болезнь протекает без симптомов.Накануне сообщалось о 5449 случаях, 94 жертвах и 2690 выздоровевших. Всего за пандемию в стране выявили 1 068 320 инфицированных, 18 635 скончались, 878 700 поправились. Проведено более 40 миллионов тестов.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
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россия
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах

15:13 14.09.2020 (обновлено: 16:34 14.09.2020)
31183
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В некоторых регионах цифра суточного прироста новых случаев COVID-19 превысила один процент, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
При этом в большинстве субъектов эпидемиологическая обстановка остается стабильной.
"Темп прироста составляет не более 0,5%. Только в 15 субъектах Российской Федерации эта цифра чуть больше единицы", — рассказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Рост заболеваемости в регионах, как заметила глава ведомства, связан с расширением объемов тестирования.

"Я хочу сказать, что на сегодняшний день более 300 тысяч исследований проводят ежедневно и регионы наращивают этот объем".

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Анна Попова
руководитель Роспотребнадзора
Так, в Калининградской области количество проводимых тестов выросло почти в два раза, до 2020 человек в сутки, а в Самарской области — на 37 процентов. При этом не меняется доля положительных тестов.
"Эти динамические показатели характеризуются как хороший эпидемиологический прогностический признак, но вместе с тем общее количество регистрируемых случаев в результате увеличивается", — резюмировала Попова.

Ситуация с коронавирусом в России

За сутки в 83 российских регионах зафиксировали 5509 случаев COVID-19. Умерли 57 человек, из больниц выписали 275 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Темп прироста держится на уровне половины процента, у четверти инфицированных болезнь протекает без симптомов.
Накануне сообщалось о 5449 случаях, 94 жертвах и 2690 выздоровевших. Всего за пандемию в стране выявили 1 068 320 инфицированных, 18 635 скончались, 878 700 поправились. Проведено более 40 миллионов тестов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Надоела эта некомпетентая личность
14 сентября, 15:34
Roman NRoman N
2510005
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