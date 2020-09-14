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https://ria.ru/20200914/podzhog-1577226028.html
Фигурантам дела о поджоге Никулинского суда Москвы вынесли приговор
Дорогомиловский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии строгого и общего режимов двух фигурантов дела о поджоге Никулинского суда столицы, которых... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T17:16
2020-09-14T17:18
никулинский суд г. москвы
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Дорогомиловский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил к четырем годам колонии строгого и общего режимов двух фигурантов дела о поджоге Никулинского суда столицы, которых заказчик просил уничтожить материалы уголовного дела, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд приговорил Ибрагимова Руслана к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Галимова Рафиса – к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласила решение судья Венера Бочарова.Также суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск к обвиняемым.В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить уже имеющего судимость Ибрагимова к 4 годам колонии строгого режима, Галимова – к 3 годам колонии общего режима.До приговора мужчины содержались в следственном изоляторе более семи месяцев, этот срок засчитан судом как отбытое наказание по схеме "день в СИЗО за полтора в колонии".Ибрагимов и Галимов обвиняются в умышленном уничтожении имущества путем поджога и вмешательстве в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия. Следствие также установило, что заказчиком преступления является гражданин РФ Олег Григорьев, он объявлен в розыск, дело в отношении него выделено в отдельное производство.Согласно данным следствия, в ночь на 6 февраля Ибрагимов по указанию Галимова поджег кабинет мирового судебного участка на первом этаже здания Никулинского суда, бросив бутылку с горючей жидкостью. Так они планировали уничтожить материалы уголовного дела, по которому заказчик преступления Григорьев проходил обвиняемым. Ибрагимову за эту работу полагалось 100 тысяч рублей, для её исполнения он приехал в Москву из другого региона.Из озвученных в суде данных следует, что из-за пожара площадью два квадратных метра пострадало имущество суда, отделка помещения, техника и материалы дела. Признанный по делу потерпевшим департамент по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы (здание суда находится в его оперативном управлении) оценил понесенный ущерб в 886 тысяч рублей и заявил к подсудимым гражданский иск на соответствующую сумму.Обвиняемые частично признали вину во вменяемых преступлениях, заявляли о раскаянии, но не соглашалась с тем, что их действия квалифицировали как "воспрепятствование осуществлению правосудия". По этой причине защита просила суд ограничиться условным наказанием и дать возможность фигурантам дела возместить причиненный ущерб.
https://ria.ru/20200726/1574928875.html
https://ria.ru/20200913/podzhog-1577156668.html
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никулинский суд г. москвы, москва, происшествия

Фигурантам дела о поджоге Никулинского суда Москвы вынесли приговор

17:16 14.09.2020 (обновлено: 17:18 14.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии строгого и общего режимов двух фигурантов дела о поджоге Никулинского суда столицы, которых заказчик просил уничтожить материалы уголовного дела, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд приговорил Ибрагимова Руслана к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Галимова Рафиса – к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласила решение судья Венера Бочарова.
Также суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск к обвиняемым.
В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить уже имеющего судимость Ибрагимова к 4 годам колонии строгого режима, Галимова – к 3 годам колонии общего режима.
До приговора мужчины содержались в следственном изоляторе более семи месяцев, этот срок засчитан судом как отбытое наказание по схеме "день в СИЗО за полтора в колонии".
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Ибрагимов и Галимов обвиняются в умышленном уничтожении имущества путем поджога и вмешательстве в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия. Следствие также установило, что заказчиком преступления является гражданин РФ Олег Григорьев, он объявлен в розыск, дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Согласно данным следствия, в ночь на 6 февраля Ибрагимов по указанию Галимова поджег кабинет мирового судебного участка на первом этаже здания Никулинского суда, бросив бутылку с горючей жидкостью. Так они планировали уничтожить материалы уголовного дела, по которому заказчик преступления Григорьев проходил обвиняемым. Ибрагимову за эту работу полагалось 100 тысяч рублей, для её исполнения он приехал в Москву из другого региона.
Из озвученных в суде данных следует, что из-за пожара площадью два квадратных метра пострадало имущество суда, отделка помещения, техника и материалы дела. Признанный по делу потерпевшим департамент по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы (здание суда находится в его оперативном управлении) оценил понесенный ущерб в 886 тысяч рублей и заявил к подсудимым гражданский иск на соответствующую сумму.
Обвиняемые частично признали вину во вменяемых преступлениях, заявляли о раскаянии, но не соглашалась с тем, что их действия квалифицировали как "воспрепятствование осуществлению правосудия". По этой причине защита просила суд ограничиться условным наказанием и дать возможность фигурантам дела возместить причиненный ущерб.
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