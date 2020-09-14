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https://ria.ru/20200914/peterburg-1577214012.html
Спасатели сняли мужчину с крыши Александро-Невской лавры в Петербурге
Сотрудники МЧС сняли мужчину с крыши, который забрался на одно из зданий Александро-Невской лавры в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМЧС. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:56
2020-09-14T14:56
новости - религия и мировоззрение
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> сняли мужчину с крыши, который забрался на одно из зданий Александро-Невской лавры в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, сообщает пресс-служба ГУМЧС.Ранее сотрудники полиции вели переговоры с мужчиной, который забрался на крышу одного из строений Александро-Невской лавры. По предварительным данным, мужчина находился в неадекватном состоянии. Как сообщали местные СМИ, стоявший на крыше более 11 часов человек является трудником лавры, у которого проблемы с психикой."Мужчину спустили по автолестнице, никто не пострадал", - сказано в сообщении пресс-службы.Обстоятельства инцидента уточняются.
https://ria.ru/20200914/peterburg-1577203692.html
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санкт-петербург
РИА Новости
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новости - религия и мировоззрение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия

Спасатели сняли мужчину с крыши Александро-Невской лавры в Петербурге

14:56 14.09.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники полиции задержали мужчину, забравшегося на крышу Александро-Невской лавры
Сотрудники полиции задержали мужчину, забравшегося на крышу Александро-Невской лавры - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Сотрудники МЧС сняли мужчину с крыши, который забрался на одно из зданий Александро-Невской лавры в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМЧС.
Ранее сотрудники полиции вели переговоры с мужчиной, который забрался на крышу одного из строений Александро-Невской лавры. По предварительным данным, мужчина находился в неадекватном состоянии. Как сообщали местные СМИ, стоявший на крыше более 11 часов человек является трудником лавры, у которого проблемы с психикой.
"Мужчину спустили по автолестнице, никто не пострадал", - сказано в сообщении пресс-службы.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Мужчина, забравшийся на крышу Александро-Невской лавры, в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 12:11
В Петербурге мужчина забрался на крышу Александро-Невской лавры
613305
Обсудить 1
Новости - Религия и мировоззрениеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
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