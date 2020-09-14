https://ria.ru/20200914/peterburg-1577214012.html

Спасатели сняли мужчину с крыши Александро-Невской лавры в Петербурге

Сотрудники МЧС сняли мужчину с крыши, который забрался на одно из зданий Александро-Невской лавры в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМЧС. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T14:56

2020-09-14T14:56

2020-09-14T14:56

новости - религия и мировоззрение

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости.</strong> Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> сняли мужчину с крыши, который забрался на одно из зданий Александро-Невской лавры в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, сообщает пресс-служба ГУМЧС.Ранее сотрудники полиции вели переговоры с мужчиной, который забрался на крышу одного из строений Александро-Невской лавры. По предварительным данным, мужчина находился в неадекватном состоянии. Как сообщали местные СМИ, стоявший на крыше более 11 часов человек является трудником лавры, у которого проблемы с психикой."Мужчину спустили по автолестнице, никто не пострадал", - сказано в сообщении пресс-службы.Обстоятельства инцидента уточняются.

https://ria.ru/20200914/peterburg-1577203692.html

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санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия