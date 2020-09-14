https://ria.ru/20200914/peskov-1577236264.html

Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко

В Сочи завершились переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T20:54

2020-09-14T20:54

2020-09-14T21:59

михаил мишустин

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

москва

минск

белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> завершились переговоры <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>. Пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> рассказал журналистам, о чем общались главы государств с глазу на глаз на протяжении четырех часов. Главные темы беседы — в материале РИА Новости.Главное — увеличить товарооборотПесков напомнил, что перед встречей на высшем уровне прошли обстоятельные переговоры делегаций. Российский премьер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> съездил в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, в свою очередь, посетили белорусские чиновники по линии различных ведомств.Он пояснил, что часть анонсированного Путиным нового кредита в полтора миллиарда долларов, выделяемого Москвой Минску, пойдет на рефинансирование прежних долгов, часть — это новые средства.По словам Пескова, главное сейчас в двусторонних экономических отношениях — это увеличение товарооборота.Он также уточнил, что "сейчас невозможно" говорить о создании совместных предприятий, так как это должно стать следствием "оптимизации торгово-экономического сотрудничества".Президенты также "конструктивно" обсудили поставки энергоносителей, добавил представитель Кремля.Лукашенко — легитимный президентГоворя о внутренней ситуации в Белоруссии, сложившейся после выборов президента и последовавших за ними массовых протестов, Песков подчеркнул, что в Кремле исходят из того, что Лукашенко — легитимный президент республики.Как напомнил пресс-секретарь президента, Путин с самого начала призывал, чтобы все проходило в правовом русле. На вопрос журналистов, обсудили ли два лидера силовые методы разгона протестующих в Белоруссии, он ответил, что это не вопрос двусторонних отношений.Конституционные изменения в республике, о которых говорил Лукашенко, также внутрибелорусский процесс, добавил Песков."Да, Путин заявил о своей поддержке этого процесса, но в него никоим образом никто не должен вмешиваться — ни Москва, ни другие европейские столицы", — подчеркнул он.Военные базы не обсуждалиГоворя о военном сотрудничестве двух стран, Песков сообщил, что Путин и Лукашенко на переговорах не обсуждали вопрос размещения российских баз в Белоруссии.Он также заявил, что утверждения о поддержке Лукашенко Россией якобы ради такой возможности "не имеют никакого отношения к реальности"."Учения будут проводиться, но на повестке дня такого вопроса нет", — добавил Песков.Поставки вакциныПредставитель Кремля отметил также, что президенты обсудили противокоронавирусные исследования."Отдельно остановились на участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины "Спутник". Путиным были даны соответствующие указания по подготовке первой партии поставок, которые будут предназначаться для Белоруссии", — сказал Песков.Он добавил, что стороны придают большое значение сотрудничеству в этой области.

https://ria.ru/20200914/putin-lukashenko-1577228937.html

https://ria.ru/20200914/predpriyatiya-1577235705.html

https://ria.ru/20200914/regiony-1577234508.html

https://ria.ru/20200914/vaktsina-1577222132.html

NewDeniska2018 DA_DA_DA Итог встречи: безвозаратные 1.5 лярда$ кредита :) Оно и понятно, Россия-щедрая душа! 204

Imp Lui а зачем собирались? Сказать что все легитимны? Так это уже до выборов было понятно. Или хвастались кто более умело фальсифицировать голосование может... 115

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москва

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, москва, минск, белоруссия, политика