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https://ria.ru/20200914/peskov-1577236264.html
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко
В Сочи завершились переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T20:54
2020-09-14T21:59
михаил мишустин
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
москва
минск
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> завершились переговоры <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>. Пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> рассказал журналистам, о чем общались главы государств с глазу на глаз на протяжении четырех часов. Главные темы беседы — в материале РИА Новости.Главное — увеличить товарооборотПесков напомнил, что перед встречей на высшем уровне прошли обстоятельные переговоры делегаций. Российский премьер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> съездил в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, в свою очередь, посетили белорусские чиновники по линии различных ведомств.Он пояснил, что часть анонсированного Путиным нового кредита в полтора миллиарда долларов, выделяемого Москвой Минску, пойдет на рефинансирование прежних долгов, часть — это новые средства.По словам Пескова, главное сейчас в двусторонних экономических отношениях — это увеличение товарооборота.Он также уточнил, что "сейчас невозможно" говорить о создании совместных предприятий, так как это должно стать следствием "оптимизации торгово-экономического сотрудничества".Президенты также "конструктивно" обсудили поставки энергоносителей, добавил представитель Кремля.Лукашенко — легитимный президентГоворя о внутренней ситуации в Белоруссии, сложившейся после выборов президента и последовавших за ними массовых протестов, Песков подчеркнул, что в Кремле исходят из того, что Лукашенко — легитимный президент республики.Как напомнил пресс-секретарь президента, Путин с самого начала призывал, чтобы все проходило в правовом русле. На вопрос журналистов, обсудили ли два лидера силовые методы разгона протестующих в Белоруссии, он ответил, что это не вопрос двусторонних отношений.Конституционные изменения в республике, о которых говорил Лукашенко, также внутрибелорусский процесс, добавил Песков."Да, Путин заявил о своей поддержке этого процесса, но в него никоим образом никто не должен вмешиваться — ни Москва, ни другие европейские столицы", — подчеркнул он.Военные базы не обсуждалиГоворя о военном сотрудничестве двух стран, Песков сообщил, что Путин и Лукашенко на переговорах не обсуждали вопрос размещения российских баз в Белоруссии.Он также заявил, что утверждения о поддержке Лукашенко Россией якобы ради такой возможности "не имеют никакого отношения к реальности"."Учения будут проводиться, но на повестке дня такого вопроса нет", — добавил Песков.Поставки вакциныПредставитель Кремля отметил также, что президенты обсудили противокоронавирусные исследования."Отдельно остановились на участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины "Спутник". Путиным были даны соответствующие указания по подготовке первой партии поставок, которые будут предназначаться для Белоруссии", — сказал Песков.Он добавил, что стороны придают большое значение сотрудничеству в этой области.
https://ria.ru/20200914/putin-lukashenko-1577228937.html
https://ria.ru/20200914/predpriyatiya-1577235705.html
https://ria.ru/20200914/regiony-1577234508.html
https://ria.ru/20200914/vaktsina-1577222132.html
Итог встречи: безвозаратные 1.5 лярда$ кредита :) Оно и понятно, Россия-щедрая душа!
204
а зачем собирались? Сказать что все легитимны? Так это уже до выборов было понятно. Или хвастались кто более умело фальсифицировать голосование может...
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москва
минск
белоруссия
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михаил мишустин, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, москва, минск, белоруссия, политика

Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко

20:54 14.09.2020 (обновлено: 21:59 14.09.2020)
20948
© РИА Новости / RIA Kremlin PoolПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи (стоп-кадр видео)
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи (стоп-кадр видео) - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / RIA Kremlin Pool
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Сочи завершились переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, о чем общались главы государств с глазу на глаз на протяжении четырех часов. Главные темы беседы — в материале РИА Новости.

Главное — увеличить товарооборот

Песков напомнил, что перед встречей на высшем уровне прошли обстоятельные переговоры делегаций. Российский премьер Михаил Мишустин съездил в Минск, Москву, в свою очередь, посетили белорусские чиновники по линии различных ведомств.
"Поэтому президенты, собственно, основывали свой разговор на скрупулезно проделанной работе по линии двух сторон. Конечно, в первую очередь обсуждали двусторонние связи, торгово-экономическую кооперацию", — добавил представитель Кремля.
Он пояснил, что часть анонсированного Путиным нового кредита в полтора миллиарда долларов, выделяемого Москвой Минску, пойдет на рефинансирование прежних долгов, часть — это новые средства.
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По словам Пескова, главное сейчас в двусторонних экономических отношениях — это увеличение товарооборота.
"Документы — это не самоцель. Самоцелью является придание дополнительного импульса торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Белоруссией. Мы являемся двумя ближайшими партнерами", — сказал он.
Он также уточнил, что "сейчас невозможно" говорить о создании совместных предприятий, так как это должно стать следствием "оптимизации торгово-экономического сотрудничества".
Президенты также "конструктивно" обсудили поставки энергоносителей, добавил представитель Кремля.

Лукашенко — легитимный президент

Говоря о внутренней ситуации в Белоруссии, сложившейся после выборов президента и последовавших за ними массовых протестов, Песков подчеркнул, что в Кремле исходят из того, что Лукашенко — легитимный президент республики.
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Как напомнил пресс-секретарь президента, Путин с самого начала призывал, чтобы все проходило в правовом русле. На вопрос журналистов, обсудили ли два лидера силовые методы разгона протестующих в Белоруссии, он ответил, что это не вопрос двусторонних отношений.
Конституционные изменения в республике, о которых говорил Лукашенко, также внутрибелорусский процесс, добавил Песков.
"Да, Путин заявил о своей поддержке этого процесса, но в него никоим образом никто не должен вмешиваться — ни Москва, ни другие европейские столицы", — подчеркнул он.

Военные базы не обсуждали

Говоря о военном сотрудничестве двух стран, Песков сообщил, что Путин и Лукашенко на переговорах не обсуждали вопрос размещения российских баз в Белоруссии.
Он также заявил, что утверждения о поддержке Лукашенко Россией якобы ради такой возможности "не имеют никакого отношения к реальности".
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"Учения будут проводиться, но на повестке дня такого вопроса нет", — добавил Песков.

Поставки вакцины

Представитель Кремля отметил также, что президенты обсудили противокоронавирусные исследования.
"Отдельно остановились на участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины "Спутник". Путиным были даны соответствующие указания по подготовке первой партии поставок, которые будут предназначаться для Белоруссии", — сказал Песков.
Он добавил, что стороны придают большое значение сотрудничеству в этой области.
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Обсудить 84
Михаил МишустинАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваМинскБелоруссияПолитика
Популярные комментарии
Итог встречи: безвозаратные 1.5 лярда$ кредита :) Оно и понятно, Россия-щедрая душа!
14 сентября, 21:17
NewDeniska2018 DA_DA_DANewDeniska2018 DA_DA_DA
6870122115
а зачем собирались? Сказать что все легитимны? Так это уже до выборов было понятно. Или хвастались кто более умело фальсифицировать голосование может...
14 сентября, 21:30
Imp LuiImp Lui
28600665
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