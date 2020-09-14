https://ria.ru/20200914/peregovory-1577232365.html

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились

Переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи завершились, сообщает в понедельник Sputnik Беларусь. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T19:16

2020-09-14T19:16

2020-09-14T19:44

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

политика

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<strong>МИНСК, 14 сен - РИА Новости.</strong> Переговоры президентов Белоруссии и России <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> и <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> в Сочи завершились, сообщает в понедельник <a href="https://sputnik.by/politics/20200914/1045682597/Peregovory-Lukashenko-i-Putina-v-Sochi-zavershilis.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>."Встреча продолжалась более 4 часов. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, ситуацию в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы", - отмечается в сообщении.В начале встречи Путин, в частности, заявил, что РФ остается приверженной всем договоренностям с Белоруссией, включая договоренности по <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollek" target="_blank">ОДКБ</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank">Союзному государству</a>. Российский лидер также отмечал, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся в стране ситуации. Лукашенко со своей стороны поблагодарил Путина и всех россиян за поддержку республики после президентских выборов.Также в ходе переговоров стало известно, что Россия планирует предоставить госкредит Белоруссии в ближайшее время. Российский президент сообщил, что Москва предоставит Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов, сейчас министры финансов ведут работу.Переговоры стали первой личной встречей Путина и Лукашенко после президентских выборов в Белоруссии 9 августа, после которых в республике начались протесты оппозиции. До этого состоялось несколько телефонных разговоров двух лидеров.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200914/putin-lukashenko-1577228937.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, политика