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Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились
Переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи завершились, сообщает в понедельник Sputnik Беларусь. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T19:16
2020-09-14T19:44
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
политика
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<strong>МИНСК, 14 сен - РИА Новости.</strong> Переговоры президентов Белоруссии и России <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> и <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> в Сочи завершились, сообщает в понедельник <a href="https://sputnik.by/politics/20200914/1045682597/Peregovory-Lukashenko-i-Putina-v-Sochi-zavershilis.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>."Встреча продолжалась более 4 часов. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, ситуацию в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы", - отмечается в сообщении.В начале встречи Путин, в частности, заявил, что РФ остается приверженной всем договоренностям с Белоруссией, включая договоренности по <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollek" target="_blank">ОДКБ</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank">Союзному государству</a>. Российский лидер также отмечал, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся в стране ситуации. Лукашенко со своей стороны поблагодарил Путина и всех россиян за поддержку республики после президентских выборов.Также в ходе переговоров стало известно, что Россия планирует предоставить госкредит Белоруссии в ближайшее время. Российский президент сообщил, что Москва предоставит Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов, сейчас министры финансов ведут работу.Переговоры стали первой личной встречей Путина и Лукашенко после президентских выборов в Белоруссии 9 августа, после которых в республике начались протесты оппозиции. До этого состоялось несколько телефонных разговоров двух лидеров.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200914/putin-lukashenko-1577228937.html
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, политика

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились

19:16 14.09.2020 (обновлено: 19:44 14.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи завершились, сообщает в понедельник Sputnik Беларусь.
"Встреча продолжалась более 4 часов. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, ситуацию в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы", - отмечается в сообщении.
В начале встречи Путин, в частности, заявил, что РФ остается приверженной всем договоренностям с Белоруссией, включая договоренности по ОДКБ и Союзному государству. Российский лидер также отмечал, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся в стране ситуации. Лукашенко со своей стороны поблагодарил Путина и всех россиян за поддержку республики после президентских выборов.
Также в ходе переговоров стало известно, что Россия планирует предоставить госкредит Белоруссии в ближайшее время. Российский президент сообщил, что Москва предоставит Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов, сейчас министры финансов ведут работу.
Переговоры стали первой личной встречей Путина и Лукашенко после президентских выборов в Белоруссии 9 августа, после которых в республике начались протесты оппозиции. До этого состоялось несколько телефонных разговоров двух лидеров.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 18:45
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияПолитика
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