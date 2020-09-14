https://ria.ru/20200914/peregovory-1577231175.html

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продолжаются около четырех часов

Переговоры президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в Сочи продолжаются уже порядка четырех часов. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T18:50

2020-09-14T18:50

2020-09-14T18:50

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Переговоры президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> и белорусского лидера <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> в Сочи продолжаются уже порядка четырех часов.На вопрос, завершились ли переговоры, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил РИА Новости отрицательно. "Нет", - сказал он.Переговоры российского и белорусского лидеров начались около 14.40 в понедельник в Сочи в резиденции Бочаров ручей. В начале встречи Путин, в частности, заявил, что РФ остается приверженной всем договоренностям с Белоруссией, включая договоренности по ОДКБ и Союзному государству. Российский лидер также отмечал, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся в стране ситуации. Лукашенко со своей стороны поблагодарил Путина и всех россиян за поддержку республики после президентских выборов.

https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577220297.html

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россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, политика