Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200914/peregovory-1577231175.html
Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продолжаются около четырех часов
Переговоры президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в Сочи продолжаются уже порядка четырех часов. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T18:50
2020-09-14T18:50
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577228469_0:495:2759:2047_1400x0_80_0_0_861630e514f6e4c100e594f9ec13abed.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Переговоры президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> и белорусского лидера <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> в Сочи продолжаются уже порядка четырех часов.На вопрос, завершились ли переговоры, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил РИА Новости отрицательно. "Нет", - сказал он.Переговоры российского и белорусского лидеров начались около 14.40 в понедельник в Сочи в резиденции Бочаров ручей. В начале встречи Путин, в частности, заявил, что РФ остается приверженной всем договоренностям с Белоруссией, включая договоренности по ОДКБ и Союзному государству. Российский лидер также отмечал, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся в стране ситуации. Лукашенко со своей стороны поблагодарил Путина и всех россиян за поддержку республики после президентских выборов.
https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577220297.html
5
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577228469_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_91a02245fde563128fcfe1b2a63f2aa6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, политика

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продолжаются около четырех часов

18:50 14.09.2020
3522
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в Сочи продолжаются уже порядка четырех часов.
На вопрос, завершились ли переговоры, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил РИА Новости отрицательно. "Нет", - сказал он.
Переговоры российского и белорусского лидеров начались около 14.40 в понедельник в Сочи в резиденции Бочаров ручей. В начале встречи Путин, в частности, заявил, что РФ остается приверженной всем договоренностям с Белоруссией, включая договоренности по ОДКБ и Союзному государству. Российский лидер также отмечал, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся в стране ситуации. Лукашенко со своей стороны поблагодарил Путина и всех россиян за поддержку республики после президентских выборов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 16:07Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что Белоруссии надо держаться ближе к России
50231010
Обсудить 5
РоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияПолитика
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Nord Stream 2 обосновала апелляцию против решения немецкого регулятора
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Пашаев назвал срок Ефремова "заказом"
Гаубица XM2001 Crusader
США в разы сократили время удара по России
Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Поставки американского газа в Европу рухнули
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Пользователи Twitter приняли ошибку за новую функцию
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Пашаев уверен, что суд проявит гуманность к Ефремову
Сотрудник полиции
В Сургуте пьяный дед угрожал выкинуть внука с пятого этажа
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Лукашенко познал друга в беде. Подробности беседы с Путиным
Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля.
Наоми Кэмпбелл подала в суд на россиянина
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Эксперт отметил уровень взаимопонимания Путина и Лукашенко
Алексей Навальный
Лавров объяснил, почему в России не завели уголовное дело по Навальному
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко поручили организовать встречу глав регионов двух стран
Московский Кремль
Кремль оценил вероятность "украинского сценария" с кредитом Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22National Interest рассказал о "ночном кошмаре" США в Арктике
03:12Исследование: треть россиян считают нормальным лгать ради карьеры
03:10NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
03:06Ученые предъявят доказательства возникновения жизни до формирования Земли
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
Лента новостейМолния