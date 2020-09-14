https://ria.ru/20200914/peregovory-1577226155.html

Эксперт прокомментировал переговоры Путина и Лукашенко

Выступления президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко перед началом переговоров были предельно выверены, учитывая острую фазу... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T17:18

2020-09-14T17:18

2020-09-14T17:18

николай межевич

александр лукашенко

российская академия наук

сочи

белоруссия

европа

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Выступления президентов России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> перед началом переговоров были предельно выверены, учитывая острую фазу белорусского внутриполитического кризиса, заявил РИА Новости руководитель центра белорусских исследований Института <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, профессор <a href="http://ria.ru/person_nikolay-mezhevich/" target="_blank" data-auto="true">Николай Межевич</a>.Переговоры российского и белорусского президентов проходят в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> в резиденции Бочаров ручей."Я бы обратил внимание на предельную осторожность и выверенный выбор слов двух президентов. Эта осторожность связана с тем, что сейчас острая фаза белорусского кризиса", - сказал эксперт."Два президента перед камерами поговорили об экономических сюжетах, о развитии сотрудничества, но при этом ни слова не было сказано, что будут подписаны какие-то документы, и никто из президентов не пообещал безумных сенсаций. Это выверенный ход профессиональной дипломатии", - пояснил аналитик.Межевич считает, что переговоры Путина и Лукашенко будут продолжаться до самого позднего вечера. "Перед началом переговоров нам показали очень небольшую содержательную часть, оставив максимум информации за кадром", - отметил эксперт.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200914/tikhanovskaya-1577208350.html

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сочи

белоруссия

европа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай межевич, александр лукашенко, российская академия наук, сочи, белоруссия, европа, в мире