https://ria.ru/20200914/peregovory-1577224729.html

Эксперт допустил, что переговоры Путина и Лукашенко продлятся до утра

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продлятся, пока не будет достигнуто результатов, не исключено, что лидеры... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T17:06

2020-09-14T17:06

2020-09-14T17:06

протесты в белоруссии

россия

алексей мартынов (политолог)

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Переговоры президентов России и Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> и <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> продлятся, пока не будет достигнуто результатов, не исключено, что лидеры двух стран будут общаться до утра, считает директор Международного института новейших государств <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Martynov" target="_blank">Алексей Мартынов</a>.Переговоры российского и белорусского президентов проходят в Сочи в резиденции Бочаров ручей."Если вспомнить минскую встречу по поводу разрешения конфликта на юго-востоке Украине, по минским договоренностям, то собирались на час-полтора, а просидели всю ночь до утра. Здесь вопрос не менее серьезный. На кону сегодня стоит государственность Белоруссии, сохранение национального белорусского государства. Кроме России спасти национальную государственность Белоруссии на сегодняшний день некому", - сказал Мартынов.Он отметил, что "Россия последовательно поддерживает путь выхода из внутриполитического кризиса Белоруссии через организацию широкого общенационального диалога по вопросу изменения в действующую конституцию, приведения ее к современным реалиям и вызовам и последующим после принятия новой конституции новые выборы - и парламентские, и президентские". "Об этом Лукашенко говорил и сам неоднократно. Россия поддерживает этот путь выхода из кризиса и предпринимает усилия по сохранению белорусской государственности. Важно понимать, что Россия спасает белорусов, а не Лукашенко. Как бы кому-то, какой-то части из них не казалось иначе", - добавил политолог.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200914/putin-lukashenko-1577220409.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей мартынов (политолог), александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, политика