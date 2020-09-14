https://ria.ru/20200914/peregovory-1577212982.html

В Сочи проходят переговоры Путина и Лукашенко

В Сочи проходят переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T14:43

2020-09-14T14:43

2020-09-14T15:32

дмитрий песков

александр лукашенко

владимир путин

сочи

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> В Сочи проходят переговоры президентов России и Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, сообщил РИА Новости представитель Кремля <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Два лидера встречаются в резиденции российского президента в формате "один на один".Ожидается, что Путин и Лукашенко обсудят двусторонние вопросы и стратегическое партнерство. Особое внимание планируется уделить интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам.По словам Пескова, переговоры продлятся столько, сколько потребуется.Президенты не планируют подписывать совместные документы по итогам встречи и проводить пресс-конференцию.Лукашенко, в свою очередь, отмечал, что собирается расставить точки над i по чувствительным вопросам двусторонних отношений.Рабочий визит в Сочи — первая зарубежная поездка белорусского лидера после президентских выборов 9 августа, которые привели к массовым протестам в республике, продолжающимся больше месяца. Путин и Лукашенко не встречались лично после голосования, но несколько раз созванивались.

https://ria.ru/20200914/tikhanovskaya-1577208350.html

Sv Sss Лукашенко нелегетимен, о чём с ним можно вести переговоры? 126

шпиён nik Обнуленный тоже) 83

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сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, александр лукашенко, владимир путин, сочи