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В Сочи проходят переговоры Путина и Лукашенко
В Сочи проходят переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:43
2020-09-14T15:32
дмитрий песков
александр лукашенко
владимир путин
сочи
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> В Сочи проходят переговоры президентов России и Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, сообщил РИА Новости представитель Кремля <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Два лидера встречаются в резиденции российского президента в формате "один на один".Ожидается, что Путин и Лукашенко обсудят двусторонние вопросы и стратегическое партнерство. Особое внимание планируется уделить интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам.По словам Пескова, переговоры продлятся столько, сколько потребуется.Президенты не планируют подписывать совместные документы по итогам встречи и проводить пресс-конференцию.Лукашенко, в свою очередь, отмечал, что собирается расставить точки над i по чувствительным вопросам двусторонних отношений.Рабочий визит в Сочи — первая зарубежная поездка белорусского лидера после президентских выборов 9 августа, которые привели к массовым протестам в республике, продолжающимся больше месяца. Путин и Лукашенко не встречались лично после голосования, но несколько раз созванивались.
https://ria.ru/20200914/tikhanovskaya-1577208350.html
Лукашенко нелегетимен, о чём с ним можно вести переговоры?
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Обнуленный тоже)
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дмитрий песков, александр лукашенко, владимир путин, сочи

В Сочи проходят переговоры Путина и Лукашенко

14:43 14.09.2020 (обновлено: 15:32 14.09.2020)
11963
© РИА Новости / Сергей Бобылев Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Сергей Бобылев
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Сочи проходят переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.
Два лидера встречаются в резиденции российского президента в формате "один на один".
Ожидается, что Путин и Лукашенко обсудят двусторонние вопросы и стратегическое партнерство. Особое внимание планируется уделить интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам.
По словам Пескова, переговоры продлятся столько, сколько потребуется.
Президенты не планируют подписывать совместные документы по итогам встречи и проводить пресс-конференцию.
Лукашенко, в свою очередь, отмечал, что собирается расставить точки над i по чувствительным вопросам двусторонних отношений.
Рабочий визит в Сочи — первая зарубежная поездка белорусского лидера после президентских выборов 9 августа, которые привели к массовым протестам в республике, продолжающимся больше месяца. Путин и Лукашенко не встречались лично после голосования, но несколько раз созванивались.
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 13:21
Тихановская обратилась к Путину
215954371
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Дмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСочи
Популярные комментарии
Лукашенко нелегетимен, о чём с ним можно вести переговоры?
14 сентября, 14:51
Sv SssSv Sss
52212168
Обнуленный тоже)
14 сентября, 14:55
шnшпиён nik
251402141
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