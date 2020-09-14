https://ria.ru/20200914/peregovory-1577212982.html
В Сочи проходят переговоры Путина и Лукашенко
В Сочи проходят переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:43
2020-09-14T14:43
2020-09-14T15:32
дмитрий песков
александр лукашенко
владимир путин
сочи
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> В Сочи проходят переговоры президентов России и Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, сообщил РИА Новости представитель Кремля <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Два лидера встречаются в резиденции российского президента в формате "один на один".Ожидается, что Путин и Лукашенко обсудят двусторонние вопросы и стратегическое партнерство. Особое внимание планируется уделить интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам.По словам Пескова, переговоры продлятся столько, сколько потребуется.Президенты не планируют подписывать совместные документы по итогам встречи и проводить пресс-конференцию.Лукашенко, в свою очередь, отмечал, что собирается расставить точки над i по чувствительным вопросам двусторонних отношений.Рабочий визит в Сочи — первая зарубежная поездка белорусского лидера после президентских выборов 9 августа, которые привели к массовым протестам в республике, продолжающимся больше месяца. Путин и Лукашенко не встречались лично после голосования, но несколько раз созванивались.
https://ria.ru/20200914/tikhanovskaya-1577208350.html
Sv Sss
Лукашенко нелегетимен, о чём с ним можно вести переговоры?
126
шпиён nik
Обнуленный тоже)
83
38
сочи
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, александр лукашенко, владимир путин, сочи
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
В Сочи проходят переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина
и Александра Лукашенко
, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков
.
Два лидера встречаются в резиденции российского президента в формате "один на один".
Ожидается, что Путин и Лукашенко обсудят двусторонние вопросы и стратегическое партнерство. Особое внимание планируется уделить интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам.
По словам Пескова, переговоры продлятся столько, сколько потребуется.
Президенты не планируют подписывать совместные документы по итогам встречи и проводить пресс-конференцию.
Лукашенко, в свою очередь, отмечал, что собирается расставить точки над i по чувствительным вопросам двусторонних отношений.
Рабочий визит в Сочи — первая зарубежная поездка белорусского лидера после президентских выборов 9 августа, которые привели к массовым протестам в республике, продолжающимся больше месяца. Путин и Лукашенко не встречались лично после голосования, но несколько раз созванивались.