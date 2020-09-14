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Песков рассказал о формате переговоров Путина и Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко будут общаться в Сочи в понедельник в формате "тет-а-тет", участие делегаций не... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:52
2020-09-14T14:07
россия
александр лукашенко
владимир путин
сочи
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и его белорусский коллега <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> будут общаться в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> в понедельник в формате "тет-а-тет", участие делегаций не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Это будет первая личная встреча Путина и Лукашенко после президентских выборов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, которые привели к протестам в этой стране. До этого состоялось несколько телефонных разговоров двух лидеров."Планируется один на один", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможно ли участие делегаций в переговорах.Переговоры президентов двух стран начнутся в районе 14.00 мск, ограничений по времени общения нет. Путин и Лукашенко, как ожидается, обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить перспективам интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. При этом подписание совместных документов по итогам встречи и пресс-конференции не планируется. Сам Лукашенко заявил, что намерен во время встречи с Путиным расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами.Визит в Россию также стал первой зарубежной поездкой белорусского лидера после выборов, против результатов которых белорусская оппозиция уже месяц выходит с протестами на улицы белорусских городов. По данным <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Белоруссии</a>, Лукашенко набрал 80,1% голосов.
https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577207538.html
https://ria.ru/20200914/tikhanovskaya-1577208350.html
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россия, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия, в мире

Песков рассказал о формате переговоров Путина и Лукашенко

13:52 14.09.2020 (обновлено: 14:07 14.09.2020)
4822
© РИА Новости / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко будут общаться в Сочи в понедельник в формате "тет-а-тет", участие делегаций не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Это будет первая личная встреча Путина и Лукашенко после президентских выборов в Белоруссии 9 августа, которые привели к протестам в этой стране. До этого состоялось несколько телефонных разговоров двух лидеров.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 13:08
В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
"Планируется один на один", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможно ли участие делегаций в переговорах.
Переговоры президентов двух стран начнутся в районе 14.00 мск, ограничений по времени общения нет. Путин и Лукашенко, как ожидается, обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить перспективам интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. При этом подписание совместных документов по итогам встречи и пресс-конференции не планируется. Сам Лукашенко заявил, что намерен во время встречи с Путиным расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами.
Визит в Россию также стал первой зарубежной поездкой белорусского лидера после выборов, против результатов которых белорусская оппозиция уже месяц выходит с протестами на улицы белорусских городов. По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко набрал 80,1% голосов.
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 13:21
Тихановская обратилась к Путину
3410217
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РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСочиБелоруссияВ мире
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