https://ria.ru/20200914/peregovory-1577209907.html

Песков рассказал о формате переговоров Путина и Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко будут общаться в Сочи в понедельник в формате "тет-а-тет", участие делегаций не... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T13:52

2020-09-14T13:52

2020-09-14T14:07

россия

александр лукашенко

владимир путин

сочи

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и его белорусский коллега <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> будут общаться в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> в понедельник в формате "тет-а-тет", участие делегаций не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Это будет первая личная встреча Путина и Лукашенко после президентских выборов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, которые привели к протестам в этой стране. До этого состоялось несколько телефонных разговоров двух лидеров."Планируется один на один", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможно ли участие делегаций в переговорах.Переговоры президентов двух стран начнутся в районе 14.00 мск, ограничений по времени общения нет. Путин и Лукашенко, как ожидается, обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить перспективам интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. При этом подписание совместных документов по итогам встречи и пресс-конференции не планируется. Сам Лукашенко заявил, что намерен во время встречи с Путиным расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами.Визит в Россию также стал первой зарубежной поездкой белорусского лидера после выборов, против результатов которых белорусская оппозиция уже месяц выходит с протестами на улицы белорусских городов. По данным <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Белоруссии</a>, Лукашенко набрал 80,1% голосов.

https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577207538.html

https://ria.ru/20200914/tikhanovskaya-1577208350.html

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россия

сочи

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия, в мире