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Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Трансляция
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:47
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александр лукашенко
владимир путин
сочи
белоруссия
политика
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой белорусского лидера после прошедших 9 августа президентских выборов.
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сочи
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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LIVE: Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко
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видео, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия, политика
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Трансляция
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи.
2020-09-14T15:47
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Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Трансляция

15:47 14.09.2020 (обновлено: 15:52 14.09.2020)
3704
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи.
Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой белорусского лидера после прошедших 9 августа президентских выборов.
79102527
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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинСочиБелоруссияПолитика
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