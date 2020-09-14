https://ria.ru/20200914/peregovory-1577202976.html
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Трансляция
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:47
2020-09-14T15:47
2020-09-14T15:52
александр лукашенко
владимир путин
сочи
белоруссия
политика
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой белорусского лидера после прошедших 9 августа президентских выборов.
2
сочи
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко
LIVE: Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко
2020-09-14T15:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия, политика