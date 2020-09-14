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Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Трансляция

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:47

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александр лукашенко

владимир путин

сочи

белоруссия

политика

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой белорусского лидера после прошедших 9 августа президентских выборов.

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сочи

белоруссия

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия, политика