https://ria.ru/20200914/pensiya-1577227702.html
В Минтруде рассказали о выделенных средствах на пенсии в 2021 году
Пенсионный фонд России направит на пенсии в 2021 году 8,4 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T17:53
2020-09-14T17:53
2020-09-14T17:53
пенсионный фонд рф
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Пенсионный фонд России направит на пенсии в 2021 году 8,4 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.Согласно принятому <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумой</a> в 2019 году бюджету, расходы на выплату страховой пенсии в соответствии с законом "О страховых пенсиях" в 2020 году запланированы в сумме 7,366 триллиона рублей."Минтруд России подготовил проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Проект бюджета подготовлен Пенсионным фондом на основании параметров прогноза Минэкономразвития России", - сообщает пресс-служба Минтруда.Согласно проекту, средства бюджета <a href="http://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank" data-auto="true">ПФР</a> будут направлены на маткапитал, выплату страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, федеральную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан, компенсации для оплаты проезда к месту отпуска и обратно лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и другие социальные выплаты.Уточняется, что перечень выплат сформирован исходя из государственных обязательств, закрепленным федеральным законодательством. Все эти меры социальной поддержки и социального обеспечения граждан составляют обязательные расходы Пенсионного фонда."В 2021 году бюджет ПФР составит 9,6 триллионов рублей. На выплату пенсий будет направлено 8,4 триллионов рублей, на осуществление ежемесячной денежной выплаты – 425 миллиардов рублей", - добавили в пресс-службе.В 2021 году Пенсионный фонд обеспечит выплату пенсий для 43 миллионов человек. Размер пенсионных выплат заложен в бюджете с учетом размеров пенсионного обеспечения, предусмотренного действующим законодательством.Проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов также планируется обсудить на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/pensiya-1576949793.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсионный фонд рф, госдума рф, общество
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пенсионный фонд России направит на пенсии в 2021 году 8,4 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
Согласно принятому Госдумой
в 2019 году бюджету, расходы на выплату страховой пенсии в соответствии с законом "О страховых пенсиях" в 2020 году запланированы в сумме 7,366 триллиона рублей.
"Минтруд России подготовил проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Проект бюджета подготовлен Пенсионным фондом на основании параметров прогноза Минэкономразвития России", - сообщает пресс-служба Минтруда.
Согласно проекту, средства бюджета ПФР
будут направлены на маткапитал, выплату страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, федеральную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан, компенсации для оплаты проезда к месту отпуска и обратно лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и другие социальные выплаты.
Уточняется, что перечень выплат сформирован исходя из государственных обязательств, закрепленным федеральным законодательством. Все эти меры социальной поддержки и социального обеспечения граждан составляют обязательные расходы Пенсионного фонда.
"В 2021 году бюджет ПФР составит 9,6 триллионов рублей. На выплату пенсий будет направлено 8,4 триллионов рублей, на осуществление ежемесячной денежной выплаты – 425 миллиардов рублей", - добавили в пресс-службе.
В 2021 году Пенсионный фонд обеспечит выплату пенсий для 43 миллионов человек. Размер пенсионных выплат заложен в бюджете с учетом размеров пенсионного обеспечения, предусмотренного действующим законодательством.
Проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов также планируется обсудить на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям.