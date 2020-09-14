https://ria.ru/20200914/pensii-1577236692.html
Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей
Среднегодовой размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля, сообщили в Минтруде. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T21:07
2020-09-14T21:07
2020-09-14T23:34
пенсии
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
пенсионный фонд рф
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Среднегодовой размер страховой <a href="https://ria.ru/keyword_pensii/" target="_blank">пенсии</a> у неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля, сообщили в <a href="https://mintrud.gov.ru/social/social/1234" target="_blank" rel="nofollow noopener">Минтруде</a>.Страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, социальные — на 2,6%.В следующем году на выплату страховых пенсий планируется выделить 7,8 триллиона рублей."На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособия на погребение будет направлено 632,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.Ранее в Минтруде рассказали, что в 2021 году Пенсионный фонд России направит на пенсии 8,4 триллиона рублей. <a href="http://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank" data-auto="true">ПФР</a> обеспечит выплату пенсий для 43 миллионов человек.
https://ria.ru/20200815/1575829517.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200906/pfr-dengi-1576845431.html
Иоанн Грозный
Повышения не будет, деньги ушли в Белоруссию)
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Мила Юрьева
Это примитивная индексация.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, общество