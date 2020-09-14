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https://ria.ru/20200914/pensii-1577236692.html
Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей
Среднегодовой размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля, сообщили в Минтруде. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T21:07
2020-09-14T23:34
пенсии
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
пенсионный фонд рф
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Среднегодовой размер страховой <a href="https://ria.ru/keyword_pensii/" target="_blank">пенсии</a> у неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля, сообщили в <a href="https://mintrud.gov.ru/social/social/1234" target="_blank" rel="nofollow noopener">Минтруде</a>.Страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, социальные — на 2,6%.В следующем году на выплату страховых пенсий планируется выделить 7,8 триллиона рублей."На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособия на погребение будет направлено 632,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.Ранее в Минтруде рассказали, что в 2021 году Пенсионный фонд России направит на пенсии 8,4 триллиона рублей. <a href="http://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank" data-auto="true">ПФР</a> обеспечит выплату пенсий для 43 миллионов человек.
https://ria.ru/20200815/1575829517.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200906/pfr-dengi-1576845431.html
Повышения не будет, деньги ушли в Белоруссию)
132
Это примитивная индексация.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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пенсии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, общество

Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

21:07 14.09.2020 (обновлено: 23:34 14.09.2020)
33607
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Среднегодовой размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля, сообщили в Минтруде.
Страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, социальные — на 2,6%.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа, 15:44
Названы условия получения "сверхвысоких" пенсий
В следующем году на выплату страховых пенсий планируется выделить 7,8 триллиона рублей.
"На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособия на погребение будет направлено 632,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
Ранее в Минтруде рассказали, что в 2021 году Пенсионный фонд России направит на пенсии 8,4 триллиона рублей. ПФР обеспечит выплату пенсий для 43 миллионов человек.
Банкноты номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
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В ПФР рассказали, кто будет получать больше выплат в 2021 году
22877452474
Обсудить 192
ПенсииМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Пенсионный фонд РФОбщество
Популярные комментарии
Повышения не будет, деньги ушли в Белоруссию)
14 сентября, 21:10
Иоанн ГрозныйИоанн Грозный
501313758
Это примитивная индексация.
14 сентября, 21:18
Мила ЮрьеваМила Юрьева
82604223
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