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Эксперт назвал ключевые поправки в проекте изменений в ПДД
Поправки о средствах индивидуальной мобильности (СИМ) в новом проекте изменений в ПДД являются ключевыми, считает глава Всероссийского общества автомобилистов... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T13:04
2020-09-14T18:58
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Поправки о средствах индивидуальной мобильности (СИМ) в новом проекте изменений в ПДД являются ключевыми, считает глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_transporta_RF" target="_blank">Минтранс</a> России и ГИБДД подготовили масштабный проект поправок к правилам дорожного движения, сообщал "Коммерсант" со ссылкой на документ. Отдельный блок поправок касается средств индивидуальной мобильности, к которым авторы проекта отнесли электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды, ролики. При совместном движении с пешеходами документ ограничивает 20 километрами в час скорость СИМ, на них запретят ездить пьяным."Вводятся СИМ. Это самая важная часть данных поправок, поскольку большинство тех же электросамокатов разгоняется минимум до 20 километров в час, а некоторые и до 60 километров в час. Легко предугадать, что будет, если человек на таком самокате собьет человека", — сказал Солдунов.По его мнению, проект поправок — "попытка навести в этой области порядок"."На некоторых самокатах уже установлен такой двигатель, что эти средства передвижения подпадают под категорию "М" — скутер. Но для того, чтобы взять этот самокат в аренду, никто права не просит", — добавил эксперт.
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россия
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россия, общество

Эксперт назвал ключевые поправки в проекте изменений в ПДД

13:04 14.09.2020 (обновлено: 18:58 14.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы в Москве
Сотрудник дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Поправки о средствах индивидуальной мобильности (СИМ) в новом проекте изменений в ПДД являются ключевыми, считает глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.
Минтранс России и ГИБДД подготовили масштабный проект поправок к правилам дорожного движения, сообщал "Коммерсант" со ссылкой на документ. Отдельный блок поправок касается средств индивидуальной мобильности, к которым авторы проекта отнесли электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды, ролики. При совместном движении с пешеходами документ ограничивает 20 километрами в час скорость СИМ, на них запретят ездить пьяным.
Дети в салоне автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 06:13
"Ъ": Минтранс подготовил проект поправок в ПДД
"Вводятся СИМ. Это самая важная часть данных поправок, поскольку большинство тех же электросамокатов разгоняется минимум до 20 километров в час, а некоторые и до 60 километров в час. Легко предугадать, что будет, если человек на таком самокате собьет человека", — сказал Солдунов.
По его мнению, проект поправок — "попытка навести в этой области порядок".
"На некоторых самокатах уже установлен такой двигатель, что эти средства передвижения подпадают под категорию "М" — скутер. Но для того, чтобы взять этот самокат в аренду, никто права не просит", — добавил эксперт.
71912938
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