https://ria.ru/20200914/pdd-1577207345.html

Эксперт назвал ключевые поправки в проекте изменений в ПДД

Поправки о средствах индивидуальной мобильности (СИМ) в новом проекте изменений в ПДД являются ключевыми, считает глава Всероссийского общества автомобилистов... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T13:04

2020-09-14T13:04

2020-09-14T18:58

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Поправки о средствах индивидуальной мобильности (СИМ) в новом проекте изменений в ПДД являются ключевыми, считает глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_transporta_RF" target="_blank">Минтранс</a> России и ГИБДД подготовили масштабный проект поправок к правилам дорожного движения, сообщал "Коммерсант" со ссылкой на документ. Отдельный блок поправок касается средств индивидуальной мобильности, к которым авторы проекта отнесли электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды, ролики. При совместном движении с пешеходами документ ограничивает 20 километрами в час скорость СИМ, на них запретят ездить пьяным."Вводятся СИМ. Это самая важная часть данных поправок, поскольку большинство тех же электросамокатов разгоняется минимум до 20 километров в час, а некоторые и до 60 километров в час. Легко предугадать, что будет, если человек на таком самокате собьет человека", — сказал Солдунов.По его мнению, проект поправок — "попытка навести в этой области порядок"."На некоторых самокатах уже установлен такой двигатель, что эти средства передвижения подпадают под категорию "М" — скутер. Но для того, чтобы взять этот самокат в аренду, никто права не просит", — добавил эксперт.

https://ria.ru/20200914/pdd-1577190225.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество