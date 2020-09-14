https://ria.ru/20200914/pdd-1577201689.html

Автоэксперт заявил о "московском акценте" проекта поправок в ПДД

Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников прокомментировал масштабный проект изменений в правила дорожного движения, который разработали Минтранс и... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T11:42

2020-09-14T11:42

2020-09-14T16:39

илья огородников

авто

гибдд мвд рф

министерство транспорта рф (минтранс россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников прокомментировал масштабный проект изменений в правила дорожного движения, который разработали <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_transporta_RF/" target="_blank">Минтранс</a> и <a href="https://ria.ru/organization_GU_GIBDD_MVD_RF/" target="_blank">ГИБДД</a>. Он положительно оценил тот факт, что профильные государственные ведомства следят за развитием ситуации и стараются на нее реагировать.В частности, он отметил возможные проблемы с попыткой контролировать ограничения для средств индивидуальной мобильности, так как они не имеют никаких регистрационных номеров и не идентифицируются камерами наблюдения.По словам эксперта, наказания за нарушения новых правил должны быть закреплены в КоАП, о котором пока ничего не говорится.Огородников добавил, что пакет поправок носит "явный московский акцент" и требует привязки к региональным особенностям.

https://ria.ru/20200914/vozhdenie-1577195019.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья огородников, авто, гибдд мвд рф, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество