https://ria.ru/20200914/pdd-1577201689.html
Автоэксперт заявил о "московском акценте" проекта поправок в ПДД
Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников прокомментировал масштабный проект изменений в правила дорожного движения, который разработали Минтранс и... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T11:42
2020-09-14T11:42
2020-09-14T16:39
илья огородников
авто
гибдд мвд рф
министерство транспорта рф (минтранс россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников прокомментировал масштабный проект изменений в правила дорожного движения, который разработали <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_transporta_RF/" target="_blank">Минтранс</a> и <a href="https://ria.ru/organization_GU_GIBDD_MVD_RF/" target="_blank">ГИБДД</a>. Он положительно оценил тот факт, что профильные государственные ведомства следят за развитием ситуации и стараются на нее реагировать.В частности, он отметил возможные проблемы с попыткой контролировать ограничения для средств индивидуальной мобильности, так как они не имеют никаких регистрационных номеров и не идентифицируются камерами наблюдения.По словам эксперта, наказания за нарушения новых правил должны быть закреплены в КоАП, о котором пока ничего не говорится.Огородников добавил, что пакет поправок носит "явный московский акцент" и требует привязки к региональным особенностям.
https://ria.ru/20200914/vozhdenie-1577195019.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья огородников, авто, гибдд мвд рф, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников прокомментировал масштабный проект изменений в правила дорожного движения, который разработали Минтранс
и ГИБДД
.
Он положительно оценил тот факт, что профильные государственные ведомства следят за развитием ситуации и стараются на нее реагировать.
"Нюанс в другом: насколько эта реакция окажется применимой и будет соответствовать реальным улучшениям жизни граждан. А вот тут к новой реформе пока еще есть вопросы", — сказал Огородников в комментарии "Российской газете".
В частности, он отметил возможные проблемы с попыткой контролировать ограничения для средств индивидуальной мобильности, так как они не имеют никаких регистрационных номеров и не идентифицируются камерами наблюдения.
По словам эксперта, наказания за нарушения новых правил должны быть закреплены в КоАП, о котором пока ничего не говорится.
Огородников добавил, что пакет поправок носит "явный московский акцент" и требует привязки к региональным особенностям.