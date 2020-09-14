https://ria.ru/20200914/patriarkh-1577208903.html

В Эстонии открыли памятник патриарху Алексию II

Памятник патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, который скончался 5 декабря 2008 года, открыт в эстонском городе Йыхви, где он служил настоятелем местной РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T13:31

2020-09-14T13:31

2020-09-14T13:59

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

патриарх алексий ii

эстония

таллин

в мире

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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 14 сен - РИА Новости.</strong> Памятник патриарху Московскому и всея Руси <a href="https://ria.ru/person_Patriarkh_Aleksijj_II" target="_blank">Алексию II</a>, который скончался 5 декабря 2008 года, открыт в эстонском городе Йыхви, где он служил настоятелем местной церкви, сообщил в понедельник портал эстонского телерадиовещания <a href="https://rus.err.ee/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ERR</a>."С апреля 1950-го по июль 1957 года будущий патриарх Алексий II служил настоятелем в Богоявленской церкви Йыхви. Бюст Алексия II на мраморном постаменте установлен во дворе храма в честь 125-летней годовщины освящения йыхвиской Богоявленской церкви", - говорится в сообщении.Памятник патриарху в Йыхви стал вторым монументом Алексию II в <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a>. В сентябре 2009 года в родном городе патриарха <a href="http://ria.ru/location_Tallinn/" target="_blank" data-auto="true">Таллине</a> его именем была названа площадь у храма в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница", а в сентябре 2012 года на этой площади был открыт памятник Алексию II.Алексий II родился в Таллине в 1929 году и долгое время прожил в Эстонии. В течение 30 лет он возглавлял Таллинскую епархию. В 1990 году Алексий стал предстоятелем <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Русской православной церкви</a>.

https://ria.ru/20200727/1574972493.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, патриарх алексий ii, эстония, таллин, в мире