https://ria.ru/20200914/pase-1577214761.html

Запланированную на октябрь сессию ПАСЕ отменили

Очная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится не раньше января 2021 года, сообщил журналистам вице-спикер ПАСЕ, заместитель председателя... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:03

2020-09-14T15:03

2020-09-14T15:03

петр толстой

госдума рф

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Очная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (<a href="https://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Sove" target="_blank">ПАСЕ</a>) состоится не раньше января 2021 года, сообщил журналистам вице-спикер ПАСЕ, заместитель председателя Госдумы <a href="https://ria.ru/person_Petr_Tolstojj_2" target="_blank">Петр Толстой</a>.Он напомнил, что в январе должны пройти выборы генерального секретаря ПАСЕ, судей ЕСПЧ и других должностных лиц Совета Европы."Если же не все делегации смогут приехать на предстоящую сессию в связи с существующими эпидемиологическими ограничениями – кто-то будет находиться в зале, а кто-то принимать участие по видеосвязи – это нарушит принцип равных прав в ассамблее. Считаю несправедливым проведение подобных гибридных заседаний по отношению к тем, кто не сможет присутствовать лично", - подчеркнул Толстой.Кроме того, по словам Толстого, в ходе заседания Бюро принято решение о поведении расширенного заседания Постоянной комиссии ПАСЕ 12-13 и 22-23 октября в формате видеоконференции с участием не только ее членов, но и представителей всех национальных делегаций."Нельзя назвать это соломоновым решением в условиях невозможности проведения полномасштабной сессии. Сомнения вызывает то обстоятельство, что голосовать при этом смогут только члены комиссии, а не все парламентарии", - резюмировал политик.

https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577055567.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр толстой, госдума рф, парламентская ассамблея совета европы, в мире