Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200914/pase-1577214761.html
Запланированную на октябрь сессию ПАСЕ отменили
Очная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится не раньше января 2021 года, сообщил журналистам вице-спикер ПАСЕ, заместитель председателя... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:03
2020-09-14T15:03
петр толстой
госдума рф
парламентская ассамблея совета европы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573457930_0:161:3067:1886_1400x0_80_0_0_b9ebb5b91ac06854791df4c91a3a0393.jpg
<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Очная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (<a href="https://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Sove" target="_blank">ПАСЕ</a>) состоится не раньше января 2021 года, сообщил журналистам вице-спикер ПАСЕ, заместитель председателя Госдумы <a href="https://ria.ru/person_Petr_Tolstojj_2" target="_blank">Петр Толстой</a>.Он напомнил, что в январе должны пройти выборы генерального секретаря ПАСЕ, судей ЕСПЧ и других должностных лиц Совета Европы."Если же не все делегации смогут приехать на предстоящую сессию в связи с существующими эпидемиологическими ограничениями – кто-то будет находиться в зале, а кто-то принимать участие по видеосвязи – это нарушит принцип равных прав в ассамблее. Считаю несправедливым проведение подобных гибридных заседаний по отношению к тем, кто не сможет присутствовать лично", - подчеркнул Толстой.Кроме того, по словам Толстого, в ходе заседания Бюро принято решение о поведении расширенного заседания Постоянной комиссии ПАСЕ 12-13 и 22-23 октября в формате видеоконференции с участием не только ее членов, но и представителей всех национальных делегаций."Нельзя назвать это соломоновым решением в условиях невозможности проведения полномасштабной сессии. Сомнения вызывает то обстоятельство, что голосовать при этом смогут только члены комиссии, а не все парламентарии", - резюмировал политик.
https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577055567.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573457930_169:0:2898:2047_1400x0_80_0_0_01863fb8254a616e1734f3e34db7e5fb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр толстой, госдума рф, парламентская ассамблея совета европы, в мире

Запланированную на октябрь сессию ПАСЕ отменили

15:03 14.09.2020
418
© Фото : Council of Europe/Nicolas ElsaesserЗал Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© Фото : Council of Europe/Nicolas Elsaesser
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Очная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится не раньше января 2021 года, сообщил журналистам вице-спикер ПАСЕ, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

"Запланированная на октябрь сессия была отменена, очередная сессия ПАСЕ в привычном, очном формате если и состоится, то не раньше января", - сказал Толстой журналистам по итогам прошедшего в понедельник заседания Бюро ассамблеи.

Он напомнил, что в январе должны пройти выборы генерального секретаря ПАСЕ, судей ЕСПЧ и других должностных лиц Совета Европы.
"Если же не все делегации смогут приехать на предстоящую сессию в связи с существующими эпидемиологическими ограничениями – кто-то будет находиться в зале, а кто-то принимать участие по видеосвязи – это нарушит принцип равных прав в ассамблее. Считаю несправедливым проведение подобных гибридных заседаний по отношению к тем, кто не сможет присутствовать лично", - подчеркнул Толстой.
Кроме того, по словам Толстого, в ходе заседания Бюро принято решение о поведении расширенного заседания Постоянной комиссии ПАСЕ 12-13 и 22-23 октября в формате видеоконференции с участием не только ее членов, но и представителей всех национальных делегаций.
"Нельзя назвать это соломоновым решением в условиях невозможности проведения полномасштабной сессии. Сомнения вызывает то обстоятельство, что голосовать при этом смогут только члены комиссии, а не все парламентарии", - резюмировал политик.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 17:49
Делегация РФ в ПАСЕ рассказала о странности с обсуждением темы Навального
1470002
Обсудить 0
Петр ТолстойГосдума РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Рекомендуем
Сергей Ситников
Сергея Ситникова переизбрали губернатором Костромской области
Валерий Цепкало
Белорусская оппозиция нашла способ лишить милицию зарплаты
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Макрона
Алена Водонаева
Водонаева назвала мужчин без собственного жилья "бездомными собаками"
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о пострегистрационных исследованиях вакцины от COVID-19
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
Никитин победил на выборах губернатора Тамбовской области
Экипаж скорой помощи, которым, предположительно, был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
Путин назвал условие выяснения ситуации с Навальным
Эммануэль Макрон
Макрон рассказал Путину о результатах анализов Навального
Кадр из фильма Дау
Суд отказался обязать Минкульт выдать прокатные удостоверения "Дау"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко: Россия не испытывает проблем с лекарствами для борьбы с COVID-19
Российский диджей mr. Basic
Умер избитый в Крыму диджей
Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Поставки американского газа в Европу рухнули
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Омский врач прокомментировал данные о повторном анализе проб Навального
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Путин и Макрон обеспокоены отсутствием прогресса по Минским соглашениям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12Исследование: треть россиян считают нормальным лгать ради карьеры
03:10NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
03:06Ученые предъявят доказательства возникновения жизни до формирования Земли
03:00На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
02:19Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
02:05Часть съедобных грибов признали опасными
01:27В Удмуртии шесть человек погибли в ДТП
01:25В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
01:09Украинские пограничники не пустили около 1,5 тысячи хасидов из Белоруссии
00:50Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина на Венере
00:27Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
00:27Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
00:15Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
23:06"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
23:03Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
22:57Лаврова возмутила версия о спасшей Навального счастливой случайности
22:55Трамп считает, что глобальное потепление отступит само
22:52Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
22:48В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
22:41Вышла книга звезды "Уральских пельменей" про взаимоотношения с мужчинами
Лента новостейМолния