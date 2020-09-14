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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/pamfilova-1577213422.html
Памфилова рассказала о новом виде нарушений на выборах
Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о нарушениях, которые были замечены в эту избирательную кампанию. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T14:49
2020-09-14T15:54
единый день голосования — 2020
элла памфилова
санкт-петербург
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Глава ЦИК <u><a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/">Элла Памфилова</a></u> рассказала о нарушениях, которые были замечены в эту избирательную кампанию.При малейших подозрениях, что "что-то не так", специалисты признавали бюллетени недействительными, добавила руководитель ведомства.В единый день голосования, 13 сентября, состоялись более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577212554.html
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элла памфилова, санкт-петербург, политика

Памфилова рассказала о новом виде нарушений на выборах

14:49 14.09.2020 (обновлено: 15:54 14.09.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о нарушениях, которые были замечены в эту избирательную кампанию.

"Если раньше речь шла о возможных фальсификациях, "каруселях", подвозах, сейчас речь не о том, а сейф-пакет правильно ли был заклеен", — отметила она.

При малейших подозрениях, что "что-то не так", специалисты признавали бюллетени недействительными, добавила руководитель ведомства.
В единый день голосования, 13 сентября, состоялись более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
Брифинг председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой о предварительных итогах голосования - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 14:38Единый день голосования — 2020
Памфилова оценила запрос на электронное голосование
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Единый день голосования — 2020Элла ПамфиловаСанкт-ПетербургПолитика
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