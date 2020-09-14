https://ria.ru/20200914/pamfilova-1577213422.html

Памфилова рассказала о новом виде нарушений на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о нарушениях, которые были замечены в эту избирательную кампанию. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T14:49

2020-09-14T14:49

2020-09-14T15:54

единый день голосования — 2020

элла памфилова

санкт-петербург

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Глава ЦИК <u><a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/">Элла Памфилова</a></u> рассказала о нарушениях, которые были замечены в эту избирательную кампанию.При малейших подозрениях, что "что-то не так", специалисты признавали бюллетени недействительными, добавила руководитель ведомства.В единый день голосования, 13 сентября, состоялись более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577212554.html

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санкт-петербург

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, санкт-петербург, политика