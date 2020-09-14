https://ria.ru/20200914/pamfilova-1577206438.html

У ЦИК есть претензии к действиям некоторых избиркомов

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что у ЦИК есть серьезные претензии к некотором избирательным комиссиям. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:49

2020-09-14T12:49

2020-09-14T13:13

санкт-петербург

единый день голосования — 2020

элла памфилова

политика

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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Председатель Центризбиркома <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> заявила, что у ЦИК есть серьезные претензии к некотором избирательным комиссиям."Со своей стороны мы не отказываемся и не скрываем, что в действиях некоторых комиссий были очень серьезные недостатки, и к некоторым из них у нас очень серьезные претензии. Но это тоже разберем по косточкам", - сказала Памфилова на брифинге.В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577207463.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, элла памфилова, политика