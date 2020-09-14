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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200914/pamfilova-1577206438.html
У ЦИК есть претензии к действиям некоторых избиркомов
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что у ЦИК есть серьезные претензии к некотором избирательным комиссиям. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:49
2020-09-14T13:13
санкт-петербург
единый день голосования — 2020
элла памфилова
политика
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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.</strong> Председатель Центризбиркома <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> заявила, что у ЦИК есть серьезные претензии к некотором избирательным комиссиям."Со своей стороны мы не отказываемся и не скрываем, что в действиях некоторых комиссий были очень серьезные недостатки, и к некоторым из них у нас очень серьезные претензии. Но это тоже разберем по косточкам", - сказала Памфилова на брифинге.В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577207463.html
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санкт-петербург, элла памфилова, политика

У ЦИК есть претензии к действиям некоторых избиркомов

12:49 14.09.2020 (обновлено: 13:13 14.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛюди участвуют в голосовании на выборах в местные органы власти в Красноярском крае
Люди участвуют в голосовании на выборах в местные органы власти в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Люди участвуют в голосовании на выборах в местные органы власти в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что у ЦИК есть серьезные претензии к некотором избирательным комиссиям.
"Со своей стороны мы не отказываемся и не скрываем, что в действиях некоторых комиссий были очень серьезные недостатки, и к некоторым из них у нас очень серьезные претензии. Но это тоже разберем по косточкам", - сказала Памфилова на брифинге.
В единый день голосования 13 сентября состоялось свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Были замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходило в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 13:07Единый день голосования — 2020
Памфилова рассказала о наблюдении за прошедшими выборами
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