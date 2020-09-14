https://ria.ru/20200914/osago-1577203829.html

Россиян предупредили о возможном росте цен на ОСАГО

Снижение возрастного ценза управления автомобилем до 16 лет может привести к увеличению стоимости полисов ОСАГО, считает автоюрист Сергей Радько. РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T12:14

2020-09-14T12:14

2020-09-14T21:32

сергей радько

василий власов

осаго

авто

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Снижение возрастного ценза управления автомобилем до 16 лет может привести к увеличению стоимости полисов ОСАГО, считает автоюрист <a href="https://ria.ru/person_sergey-radko" target="_blank">Сергей Радько</a>.Ранее депутат Госдумы <a href="https://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov" target="_blank">Василий Власов</a> предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет. Соответствующее обращение было направлено на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова, сообщал <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Власов отметил, что разрешение лицам в возрасте от 16 лет управлять личным автомобилем позволит им в более раннем возрасте быть вовлечёнными в экономические процессы, когда желание приобрести машину преобразуется в желание раньше начать трудовую деятельность, стать финансово самостоятельными и обеспечивать себя.Кроме того, генеральный директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников в беседе с агентством отметил, что такое нововведение потребует изменений в законодательстве. "Необходимо понять, кто будет нести ответственность при ДТП - родители или несовершеннолетний водитель", - сказал эксперт.

https://ria.ru/20200914/prava-1577195838.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей радько, василий власов, осаго, авто, общество