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Россиян предупредили о возможном росте цен на ОСАГО
Снижение возрастного ценза управления автомобилем до 16 лет может привести к увеличению стоимости полисов ОСАГО, считает автоюрист Сергей Радько. РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T12:14
2020-09-14T21:32
сергей радько
василий власов
осаго
авто
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Снижение возрастного ценза управления автомобилем до 16 лет может привести к увеличению стоимости полисов ОСАГО, считает автоюрист <a href="https://ria.ru/person_sergey-radko" target="_blank">Сергей Радько</a>.Ранее депутат Госдумы <a href="https://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov" target="_blank">Василий Власов</a> предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет. Соответствующее обращение было направлено на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова, сообщал <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.Власов отметил, что разрешение лицам в возрасте от 16 лет управлять личным автомобилем позволит им в более раннем возрасте быть вовлечёнными в экономические процессы, когда желание приобрести машину преобразуется в желание раньше начать трудовую деятельность, стать финансово самостоятельными и обеспечивать себя.Кроме того, генеральный директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников в беседе с агентством отметил, что такое нововведение потребует изменений в законодательстве. "Необходимо понять, кто будет нести ответственность при ДТП - родители или несовершеннолетний водитель", - сказал эксперт.
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сергей радько, василий власов, осаго, авто, общество

Россиян предупредили о возможном росте цен на ОСАГО

12:14 14.09.2020 (обновлено: 21:32 14.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолисы ОСАГО
Полисы ОСАГО - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Снижение возрастного ценза управления автомобилем до 16 лет может привести к увеличению стоимости полисов ОСАГО, считает автоюрист Сергей Радько.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет. Соответствующее обращение было направлено на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова, сообщал RT.
Власов отметил, что разрешение лицам в возрасте от 16 лет управлять личным автомобилем позволит им в более раннем возрасте быть вовлечёнными в экономические процессы, когда желание приобрести машину преобразуется в желание раньше начать трудовую деятельность, стать финансово самостоятельными и обеспечивать себя.

"Если, например, несовершеннолетнего вписывать в ОСАГО, то конечно страховые компании придумают очередной повышающий коэффициент для увеличения стоимости полиса", - сказал Радько РИА Новости.

Кроме того, генеральный директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников в беседе с агентством отметил, что такое нововведение потребует изменений в законодательстве. "Необходимо понять, кто будет нести ответственность при ДТП - родители или несовершеннолетний водитель", - сказал эксперт.
Третье транспортное кольцо - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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Сергей РадькоВасилий ВласовОСАГОАвтоОбщество
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